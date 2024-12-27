В Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн. Среди авторов инициативы были Шипулин и Свищев
17 декабря члены комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, Антон Шипулин, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова и Рустам Калимуллин попросили отозвать данный законопроект. В качестве его инициаторов ранее выступали эти же депутаты.
Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 июля 2024 года. В частности, предлагалось внести изменения в закон «О физической культуре и спорте», дополнив обязанности спортсменов необходимостью знания текста гимна РФ, а также – в случае включения в списки кандидатов в сборные России – принесения «Присяги спортсмена».
По мнению авторов нововведений, это позволило бы «объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов – кандидатов и членов сборных команд РФ, которую они осуществляют в интересах России».
Причины отзыва законопроекта не называются.
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