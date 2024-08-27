Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев в гостях у «Ред Булл Зальцбург», «Галатасарай» примет «Янг Бойз»

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Сегодня пройдут ответные матчи в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний сыграют в основном турнире.

Во вторник киевское «Динамо» сыграет с «Ред Булл Зальцбург» на выезде, «Галатасарай» примет «Янг Бойз». 

В среду «Карабах» примет «Динамо» Загреб, «Славия» сыграет с «Лиллем».  

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Ред Булл Австрия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
27 августа, 22:00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:0

Галатасарай Турция – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
27 августа, 22:00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:3

Спарта Прага Чехия – Мальме Швеция
Дата проведения
27 августа, 22:00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:0

Карабах Азербайджан – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
28 августа, 19:45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

Славия Чехия – Лилль Франция
Дата проведения
28 августа, 22:00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

Црвена Звезда Сербия – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
28 августа, 22:00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Слован Братислава Словакия – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
28 августа, 22:00, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

21 комментарий
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А почему у Дынамо Кыыв до сих пор советское название. Надо срочно переименовать
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+5
ЗА ЗАгреб и ЗАльцбург, надо добивать!
Удачи Звезде!
+6
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+5
Ответ Премиальный аккаунт
Африканские футболисты Зенита, Спартака, ЦСКА и др. прочтут их, готовясь к матчам в Химках, Воронеже и Грозном.
Бедные соседи из-за отсутствия электричества вообще не узнают результата😁
+4
0
+4
В среду заголовок должен выглядеть так:
"Ред Булл" разгромил "Динамо" Киев и другие матчи

бгг😁
+8
-5
+3
Ответ angry horse
В среду заголовок должен выглядеть так: "Ред Булл" разгромил "Динамо" Киев и другие матчи бгг😁
А после этого - что Киев потребовал вернуть счёт в противостоянии к границам 19 августа))
+6
-4
+2
Ответ angry horse
Бедные соседи из-за отсутствия электричества вообще не узнают результата😁
А минусы будут?)
+1
0
+1
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Эх где же то Динамо которое выносило бчк вперёд ногами. И играло на равных с Баварией и другими грандами. Все таки Лобановский великий украинский тренер. Его Динамо было топом.
Не украинский, а великий Советский игрок и тренер. Не надо принижать его, называя каким-то там украинским тренером
+2
-1
+1
будем откровенны: у Динамо и Карабаха практически нет шансов на проход. Здравствуй ЛЕ!
+2
-2
0
За сербов 🇷🇸🇷🇸🇷🇸
+2
-2
0
Жалко терять кого-то из пары Галатасарай - Янг Бойз. Жеребьевка вообще странным образом столкнула Турцию со Швейцарией в раундах плей-офф всех трех еврокубков: Бешикташ - Лугано в ЛЕ, Трабзонспор - Санкт-Галлен в ЛК
+2
-2
0
За камбэк Карабаха и За "Сарай". Глимт в ЛЧ скорее всего будЁ, а Кыйив нэ будэ)
+1
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Сегодня мы все немного австрийцы
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Ответ angry horse
Бедные соседи из-за отсутствия электричества вообще не узнают результата😁
Ой, а что случилось? Ведь всё же знищено бгг)
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Ответ Премиальный аккаунт
Африканские футболисты Зенита, Спартака, ЦСКА и др. прочтут их, готовясь к матчам в Химках, Воронеже и Грозном.
Тебе как-то легче от этого?
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