Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев в гостях у «Ред Булл Зальцбург», «Галатасарай» примет «Янг Бойз»
Сегодня пройдут ответные матчи в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Победители двухматчевых противостояний сыграют в основном турнире.
Во вторник киевское «Динамо» сыграет с «Ред Булл Зальцбург» на выезде, «Галатасарай» примет «Янг Бойз».
В среду «Карабах» примет «Динамо» Загреб, «Славия» сыграет с «Лиллем».
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 27 августа, 22:00, «Ред Булл Арена»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 27 августа, 22:00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
Первый матч: 2:3
- Дата проведения
- 27 августа, 22:00, «Генерали Арена»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 28 августа, 19:45, «им. Тофика Бахрамова»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 28 августа, 22:00, «Синобо Стэдиум»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 28 августа, 22:00, «Райко Митич»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 28 августа, 22:00, «Национальный стадион»
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи Звезде!
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