Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев в гостях у «Ред Булл Зальцбург», «Галатасарай» примет «Янг Бойз»

Сегодня пройдут ответные матчи в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний сыграют в основном турнире.

Во вторник киевское « » сыграет с « » на выезде, « » примет « ».

В среду « » примет «Динамо» Загреб, «Славия» сыграет с «Лиллем».

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 2:0

Первый матч: 2:3

Первый матч: 2:0

Первый матч: 0:3

Первый матч: 0:2

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.