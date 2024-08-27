В телеграм-канале «Ангелов Плющенко» удалили посты о фигуристке Горобченко
В телеграм-канале академии «Ангелы Плющенко» удалили посты о фигуристке Варваре Горобченко.
Ранее Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за допинг. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.
Спортсменка проходила тренировочные сборы на базе «Ангелов Плющенко» в период с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023-го. Там отметили, что Горобченко покинула академию задолго до дисквалификации.
За последние два года в телеграм-канале «Ангелов» было как минимум четыре публикации о фигуристке. Сейчас они отсутствуют.
На скриншоте – пост о первенстве Смоленска, проходившем 14-15 октября 2023 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Ангелов Плющенко»
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