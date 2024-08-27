«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с падением Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Черниковым

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Диего Лаксальт видеоповторы Александр Черников Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром».

В 6-м туре Мир РПЛ московская команда уступила со счетом 0:1.

По итогам матча «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобрать эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Александром Черниковым. Главный судья встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло

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69 комментариев
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Даже обсуждать нечего - никакого пенальти, на повторе все было отлично видно.
А я, наоборот, там явный пенальти увидел. Ласкальт потерял равновесие в результате действий Черникова. Не почувствовал контакт и дорисовал, а реально упал. Контакт нельзя признать незначительным.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Напомни мне, чем занимались болельщики зенита, после фола Карраскаля на Венделе?
+29
-5
+24
Не могу понять смысл существования ЭСК, ну допустим был пенальти и что?? Пересмотрят результат и по-другому распределят очки за игру??
+21
-3
+18
Ответ might23
ответственность для судьи
Всем плевать. Либо они будут выгораживать своего судью, либо скажут мол ну да, ошибся, 1 тур пропустит. Не более того.
+12
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+12
Ответ Timur_A
А я, наоборот, там явный пенальти увидел. Ласкальт потерял равновесие в результате действий Черникова. Не почувствовал контакт и дорисовал, а реально упал. Контакт нельзя признать незначительным.
Чистейший пенальти!
+15
-4
+11
В целом Краснодар играет с тактикой мелкого фола. Не стоит это поощрять
+15
-5
+10
Ответ Russ Ivan
Не могу понять смысл существования ЭСК, ну допустим был пенальти и что?? Пересмотрят результат и по-другому распределят очки за игру??
ответственность для судьи
+8
-1
+7
Смысл в существовании ЭСК в теории есть. Они должны всем доступно объяснить, верно или не верно было принято решение.
Болельщикам станет ясно, козел ли судья.
А все судьи должны принять вывод комиссии к сведению и в дальнейшем поступать в соответствии с ним.
И тогда все здорово - будет последовательность в судейских решениях.

Но, #####, сейчас все не так! ЭСК просто оправдывает любое решение арбитров. Даже когда ошибка всем очевидна, когда в 3-х телепередачах подряд эксперты - бывшие судьи - за голову хватаются, футболисты чуть не матерятся, комиссия набором бессвязных слов решение судьи признает верным.

Зачем?!? Кому это нужно? В итоге только доверия к судьям нет. Дозреет до бунта - их разгонят к чертовой матери. И не раз, кстати, уже все руководство судейского корпуса меняли. Так зачем эти, вызывающие у всех гнев, решения от ЭСК?
+9
-2
+7
Нужно не просто принимать решение.
Нужно, что бы и Карасев, и Иванов, написали развернутые объяснения, чем они руководствовались в данной ситуации. И эти объяснения должны быть опубликованы.
+8
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+7
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Тут соглашусь, то как это бесит игрок пытается убежать а защитник прицепился за футболку.
За такое давно надо карать.
В том же матче с Динамо вроде Педро убегал по флангу арбитр не свистнул.
Или хватаение Клауда в игре со Спартаком когда он убегал от защитника
+5
0
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Ответ Денис Райский
Динамо тоже так играет)
Нет.
+13
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+4
Карася нужно линчевать прилюдно …..
+4
0
+4
Смотрел матч без звука и, когда увидел этот момент, был полностью уверен, что сейчас будет пенальти. Каково же было мое удивление, когда вратарь вынес начал устанавливать мяч для удара от ворот
+5
-1
+4
Чистая пенка и рассматривать нечего! Коров реально тянут наверх что в матче с нами что с Динамо!
+8
-5
+3
Ответ tull
Нет.
Динамо одна из самых костоломных команд РПЛ.
+3
0
+3
Надо бы и возместить за счёт карася
+2
0
+2
Ответ Vagner01
Чистая пенка и рассматривать нечего! Коров реально тянут наверх что в матче с нами что с Динамо!
А в последнем туре прошедшей РПЛ быков Зенит стимулировал.
+3
-1
+2
Ответ tull
Нет.
Ага, это вы Зениту расскажите.
+4
-2
+2
Ответ Russ Ivan
Не могу понять смысл существования ЭСК, ну допустим был пенальти и что?? Пересмотрят результат и по-другому распределят очки за игру??
Ну ты даёшь!!! ЭСК оценивает эпизоды. Динамо интересно был ли пенальти, ошибся судья или нет. Вот они и спрашивают у ЭСК, в котором состоят топ судьи ФИФА. Или Динамо спрашивать у парней со спортса?
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Не могу понять смысл существования ЭСК, ну допустим был пенальти и что?? Пересмотрят результат и по-другому распределят очки за игру??
а где то в мире пересматривали результат после ошибки судей?
+2
0
+2
Ответ tull
я смотрел последний матч этих команд. Там надо было три пенки давать в ворота Краснодара, технично прихватывают за майки. И не видно и атака сорвана
Я смотрел матч Зенит-Динамо. Там надо было трёх Д-игроков удалять с поля, технично ставят ногу против игрока соперника который в движении с мячом, чтобы удар коленом пришёлся по мышцам бедра. И судья все видит и атака сорвана, а наказания все нет.
+2
0
+2
Ответ Александр Воронин
Нужно не просто принимать решение. Нужно, что бы и Карасев, и Иванов, написали развернутые объяснения, чем они руководствовались в данной ситуации. И эти объяснения должны быть опубликованы.
а что там писать то? Сейчас есть тенденция - воздействие должно быть значительным.
Вот и определение этой "значительности" и есть важная договоренность между всеми судьями, чтобы судить одинаково.
Либо ЭСК скажет, что да, почти не дернул, Лаксальт сам уже падал. Либо скажут что все-таки дернул. И по идее с с главой судейского корпуса надо как-то согласовать, чтоб довел до всех судей.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Это явное нарушение у того, у кого надо нарушение. Тем более в 100-летие клуба с С-З окраины РФ. Не исключено, перешедший в след.сезон бонус-благодарность ("печеньки") от гегемона - фк Краснодару За усердие в решающем матче в мае с ДМ. лишивший последних долгожданного золота.
А пенальти в ворота Зенита за отскок от живота в руку Бариосу видно помочь и отмазать не смогли)))
Логика!!!
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+1
Ответ Russ Ivan
Не могу понять смысл существования ЭСК, ну допустим был пенальти и что?? Пересмотрят результат и по-другому распределят очки за игру??
Скажут судье: ай-ай-ай, ты плохой. Отстранят на пару туров и всё.
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Ну тогда и Краснодар нет)))
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Черников: «Прокати меня!»
https://post-images.org/photo-page.php?photo=BAYged07
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Ответ Геннадий Туник
Придется повторить в очередной раз,а что делать? На поле и на ВАР такие моменты выглядят по-разному.В повторе кажется,что нарушение было серьёзным,а на поле контакт выглядел незначительным,и форвард сам хотел упасть.Я бы предложил подобные спорные моменты вообще не показывать по телевизору,чтобы не нагнетать страсти.Вроде бы в некоторых странах такая норма есть.
Если подобные спорные моменты вообще не показывать, это создаст раздолье для всякого жулья. У нас в футболе и так хватает коррупции, но показ спорных моментов создает общественный резонанс, а это хоть сколько-нибудь сдерживающий фактор. Убери его - и начнется полный беспредел.
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Ответ Денис Райский
Динамо тоже так играет)
Нет, динамо играет с тактикой сломать игрока соперника и не получить фол потому что у судьи ипотека в ВТБ
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Ответ Александр Воронин
Нужно не просто принимать решение. Нужно, что бы и Карасев, и Иванов, написали развернутые объяснения, чем они руководствовались в данной ситуации. И эти объяснения должны быть опубликованы.
У них там очень хитрая трактовка. Типо контакт может быть сильным, средним или слабым, а может очень слабым, это на их усмотрение.
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Ответ korablev
Смысл в существовании ЭСК в теории есть. Они должны всем доступно объяснить, верно или не верно было принято решение. Болельщикам станет ясно, козел ли судья. А все судьи должны принять вывод комиссии к сведению и в дальнейшем поступать в соответствии с ним. И тогда все здорово - будет последовательность в судейских решениях. Но, #####, сейчас все не так! ЭСК просто оправдывает любое решение арбитров. Даже когда ошибка всем очевидна, когда в 3-х телепередачах подряд эксперты - бывшие судьи - за голову хватаются, футболисты чуть не матерятся, комиссия набором бессвязных слов решение судьи признает верным. Зачем?!? Кому это нужно? В итоге только доверия к судьям нет. Дозреет до бунта - их разгонят к чертовой матери. И не раз, кстати, уже все руководство судейского корпуса меняли. Так зачем эти, вызывающие у всех гнев, решения от ЭСК?
Никто никого не разгонит. С 2001 года смотрю отечественную лигу, сколько было судейских скандалов, разборов, различных комитетов, комиссий и спустя 23 года ничего не изменилось. Это ведь проблема не только нашей лиги, а повсеместно. И это будет продолжаться, потому что человеческий фактор никуда не денется, сколько не вводи Вар и другие технологичные фичи. Единственное, может помочь ИИ со временем, но в тандеме с человеком.
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