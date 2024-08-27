«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с падением Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Черниковым
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром».
В 6-м туре Мир РПЛ московская команда уступила со счетом 0:1.
По итогам матча «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобрать эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Александром Черниковым. Главный судья встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.
Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло
Болельщикам станет ясно, козел ли судья.
А все судьи должны принять вывод комиссии к сведению и в дальнейшем поступать в соответствии с ним.
И тогда все здорово - будет последовательность в судейских решениях.
Но, #####, сейчас все не так! ЭСК просто оправдывает любое решение арбитров. Даже когда ошибка всем очевидна, когда в 3-х телепередачах подряд эксперты - бывшие судьи - за голову хватаются, футболисты чуть не матерятся, комиссия набором бессвязных слов решение судьи признает верным.
Зачем?!? Кому это нужно? В итоге только доверия к судьям нет. Дозреет до бунта - их разгонят к чертовой матери. И не раз, кстати, уже все руководство судейского корпуса меняли. Так зачем эти, вызывающие у всех гнев, решения от ЭСК?
Нужно, что бы и Карасев, и Иванов, написали развернутые объяснения, чем они руководствовались в данной ситуации. И эти объяснения должны быть опубликованы.
За такое давно надо карать.
В том же матче с Динамо вроде Педро убегал по флангу арбитр не свистнул.
Или хватаение Клауда в игре со Спартаком когда он убегал от защитника
Вот и определение этой "значительности" и есть важная договоренность между всеми судьями, чтобы судить одинаково.
Либо ЭСК скажет, что да, почти не дернул, Лаксальт сам уже падал. Либо скажут что все-таки дернул. И по идее с с главой судейского корпуса надо как-то согласовать, чтоб довел до всех судей.
Логика!!!
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