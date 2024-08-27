«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с падением Лаксальта в штрафной «Краснодара» после борьбы с Черниковым

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром».

В 6-м туре Мир московская команда уступила со счетом 0:1.

По итогам матча «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобрать эпизод с падением в штрафной « » после борьбы с . Главный судья встречи не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

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