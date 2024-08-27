Ньюи все еще оценивает варианты в «Астон Мартин», «Уильямсе» и «Альпин» (BBC)
Легендарный конструктор Эдриан Ньюи, покидающий «Ред Булл», пока не подписал контракт с «Астон Мартин», утверждает редактор BBC Эндрю Бенсон.
Также в борьбе за Ньюи участвуют «Уильямс» и «Альпин».
Ранее итальянская пресса сообщала, что британец принял предложение Лоренса Стролла – владельца «Астон Мартин».
«Сначала стало понятно, что с «Феррари» не сложится. Затем исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сказал, что команда его не подпишет.
«Астон Мартин» сделал предложение, которое Ньюи оценивает. «Уильямс», где Ньюи достиг первых успехов в «Ф-1» в 1991-1996 годах, выразил интерес. А теперь в гонку вступила «Альпин».
Говорят, Ньюи провел довольно обстоятельные переговоры с исполнительным советником «Альпин» Флавио Бриаторе.
Считается, что 65-летний специалист все еще оценивает варианты», – написал Бенсон.
Ньюи заработает $100 млн за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре (Autosprint)
Ньюи рассматривает предложение «Альпин». Ранее сообщалось, что конструктор договорился с «Астон Мартин» (F1-Insider)
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