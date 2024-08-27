Ньюи все еще оценивает варианты в «Астон Мартин», «Уильямсе» и «Альпин» (BBC)

Ньюи продолжает выбирать новую команду в «Ф-1»

Легендарный конструктор Эдриан Ньюи , покидающий «Ред Булл », пока не подписал контракт с «Астон Мартин», утверждает редактор BBC Эндрю Бенсон.

Также в борьбе за Ньюи участвуют «Уильямс» и «Альпин».

Ранее итальянская пресса сообщала, что британец принял предложение Лоренса Стролла – владельца «Астон Мартин».

«Сначала стало понятно, что с «Феррари » не сложится. Затем исполнительный директор «Макларена » Зак Браун сказал, что команда его не подпишет.

«Астон Мартин» сделал предложение, которое Ньюи оценивает. «Уильямс », где Ньюи достиг первых успехов в «Ф-1» в 1991-1996 годах, выразил интерес. А теперь в гонку вступила «Альпин».

Говорят, Ньюи провел довольно обстоятельные переговоры с исполнительным советником «Альпин» Флавио Бриаторе.

Считается, что 65-летний специалист все еще оценивает варианты», – написал Бенсон.

Ньюи заработает $100 млн за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре (Autosprint)

Ньюи рассматривает предложение «Альпин». Ранее сообщалось, что конструктор договорился с «Астон Мартин» (F1-Insider)