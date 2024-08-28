Только «Барселона» выиграла все матчи в Ла Лиге. Команда Флика лидирует с 9 очками

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Сельта Вильярреал Атлетико Ла Лига Райо Вальекано Ханс-Дитер Флик Леганес Футбол

«Барселона» единолично лидирует в Ла Лиге после трех матчей.

Команда Ханси Флика одолела «Райо Вальекано» (2:1) в 3-м туре. Ранее с таким же счетом были обыграны «Валенсия» и «Атлетик».

Только «блауграна» еще не теряла очков в новом чемпионате – она набрала 9 баллов и возглавляет таблицу. 7 очков за 3 игры набрал «Вильярреал», 6 – «Сельта».

«Атлетико», «Реал», «Леганес», «Осасуна» имеют на своем счету по 4 очка после 2 матчей.

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87 комментариев
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Первый тайм показал что Ферран Торрес это недоразумение а не футболист
И еще то что сменьщика Бальде у нас в команде нет

Ольмо показал что он игрок высочайшего класса
12 игрок Вальекано как мог пытался помочь своим костоломам,но футбольный бог был справедлив в этот вечер

Искренне надеюсь что с Педри и Марком все хорошо
Всех кулес с такой тяжелой и приятной победой ❤️💙🔥💪🏻
+61
-4
+57
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
через фланг жерара мартина были все атаки
и гол оттуда же пришел. Мне лично вообще не понравилось как он сыграл.
+42
0
+42
Выводы по матчу:
1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды.
2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один.
3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны.
4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее.
5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию.
6. Берналю и Педри здоровья!
+66
-31
+35
Рафинья бежит на 100 минуте, а Лапорта все ещё хочет сплавить его. Игрок бьётся за клуб полностью отдавая свою силу. Ещё мог ассистировать если бы Лёва забил свой момент.
+28
-2
+26
Сото Градо, как обычно клоун🤡
+24
-1
+23
Ответ fcb812
Первый тайм показал что Ферран Торрес это недоразумение а не футболист И еще то что сменьщика Бальде у нас в команде нет Ольмо показал что он игрок высочайшего класса 12 игрок Вальекано как мог пытался помочь своим костоломам,но футбольный бог был справедлив в этот вечер Искренне надеюсь что с Педри и Марком все хорошо Всех кулес с такой тяжелой и приятной победой ❤️💙🔥💪🏻
Ну Педри сам с поля ушел и не хромал,думаю там все окей,даже обматерил судью напоследок))
+26
-4
+22
Просто красавцы, показали характер и вытащили очень непростой матч, прервав 3-матчевую серию без побед в Мадриде !
Флик, на данный момент, очень впечатляет тем, что сделал с командой на фоне прошлого сезона.

Ольмо зашел как влитой - бильярдный гол с передачи Ламина вообще прекрасный вышел )

В общем, надо продолжать в том же духе и дальше, от матча к матчу )
+20
-1
+19
Рафинья, конечно, расцвёл при Флике, глаз радуется.
+14
0
+14
Сото Градо сегодня сделал все возможное и невозможное, чтобы Барса потеряла очки. Два пенальти не поставил. Чистый гол не засчитал. Две красные игрокам Райо не дал. Сложнейшая победа. Надеюсь она сплотит ребят!
+15
-2
+13
Наверное самый "противный" трудный выезд в Ла Лиге для Барсы, во первых стадион ужасный, во вторых игроки у Райо Вальекано всегда играют грубо и агрессивно.
А так матч отличный показали, конечно отдали первые 15 минут, но собрались, в потенциале трио в полузащите Ольмо Педри Берналь может стать реально крутым, лишь бы травмы обходили игроков стороной, такой талант Педри, но постоянно не везёт, сегодня тоже не повезло против "ненормального" ЦЗ Райо.
А так 3 победы из 3, к тому же против таких неудобных соперников, из них 2 выезда к соперникам, против которых Барселона часто теряла очки в гостях, выводы делать рано, но Флик очень радует, есть не только результат, но и появился драйв, огонь, совершенно другие скорости, очень рад
+13
0
+13
Ответ Бронислав Каминский
Ну Педри сам с поля ушел и не хромал,думаю там все окей,даже обматерил судью напоследок))
Зная Педри я все равно переживаю
+12
0
+12
Черт с этими очками, там Бернал с коленом
Просто молюсь за него
+10
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+10
Второй тайм от Барселоны практически идеальный. Абсолютно ничего не дали сделать у своих ворот и задавили прессингом соперника. Берналю и Педри здоровья. Надеюсь ничего страшного,а просто сильный ушиб.
+10
0
+10
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
7. Берналь топчик, на паузах движением корпуса убирает сопреников. Напоминает Бускетса временами.
8. По Бальде не совсем согласен, игру не испортил.
9. Педри нужно было заменять чуть раньше, его нужно беречь, учитывая его травматичность. Благо Фермин достойный сменщик на позицию.
9. Ямаль как всегда на уровне, но и ему нужна ротация.
10. Левандовски на пике (в Баварии) конечно был крут. Но сейчас он не футболист для Барсы. Нужен форвард типо Суареса (таких сейчас конечно в мире нет), но все же, более играющий и разносторонний форвард.
11. Всех с победой.
+8
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+8
Толку нет, вон там уже начинают судьи ерундой страдать. Как и в прошлом сезоне, мадридский помойный зоопарк за уши вытаскивать будут.
+9
-1
+8
Главное, чточ Берналь не травмировался. Уж очень хорош в опорнике
+8
0
+8
Ответ Green grass
Как гол модет быть чистым, если Кунде наступил на ногу сопернику?
Их ноги шли друг к другу навстречу, к тому же в момент «фола» Кунде обрабатывал мяч, о каком фоле речь?
+7
0
+7
Мадридские, лица к осмотру!
+7
0
+7
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
Насчёт Мартен ты не прав от слова конкретно. Парень провалился и гол привезли с его фланга , остальное уже было не так важно.
+6
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+5
Ответ Бутсы Крооса
Комментарий скрыт
Посмотри эпизод где Ольмо завалили, защитник ногу почти как шлагбаум выставил.
+5
0
+5
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
В каком месте Мартен был лучше я понять не могу. Гол прозевал, в атаке просто инородное тело. Не удивлён почему у данного персонажа будучи крайком всего 1 голевая в прошлом сезоне
+4
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+4
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
Феран нападающий, его используют неправильно, Бальде как свежий глоток воды был, Мартин или как его там был ужасен на фланге
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Ответ Бутсы Крооса
Комментарий скрыт
Рука защитника у Райо, фол на Ольмо — вот два пенальти.
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+4
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
Согласен совсем ,кроме Рафы ,просто сегодня не зашло ,предыдущее два матча ,он справлялся на ура.
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+4
Ответ jeka13
Выводы по матчу: 1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды. 2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один. 3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны. 4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее. 5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию. 6. Берналю и Педри здоровья!
Ну так это же лучший судья Испании 23/24, чего еще ожидать. Только вот критерии определения лучшего судьи у них весьма своеобразные
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Ответ Ya_Mama
Рафинья, конечно, расцвёл при Флике, глаз радуется.
Рафинья и в конце прошлого сезона был одним из лучших уже
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Ну пацаны ваще ребята
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Ответ Green grass
Как гол модет быть чистым, если Кунде наступил на ногу сопернику?
Ну один из очевидных,это когда защитник Райо раком пытался вывести мяч от ворот и попал в руку
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Ответ Green grass
Как гол модет быть чистым, если Кунде наступил на ногу сопернику?
Кунде чисто без нарушения выиграл мяч, дальше додик свою ногу пихает, его проблемы
+4
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+3
Флик > Мбаппе.
+5
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