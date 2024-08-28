Только «Барселона» выиграла все матчи в Ла Лиге. Команда Флика лидирует с 9 очками
«Барселона» единолично лидирует в Ла Лиге после трех матчей.
Команда Ханси Флика одолела «Райо Вальекано» (2:1) в 3-м туре. Ранее с таким же счетом были обыграны «Валенсия» и «Атлетик».
Только «блауграна» еще не теряла очков в новом чемпионате – она набрала 9 баллов и возглавляет таблицу. 7 очков за 3 игры набрал «Вильярреал», 6 – «Сельта».
«Атлетико», «Реал», «Леганес», «Осасуна» имеют на своем счету по 4 очка после 2 матчей.
И еще то что сменьщика Бальде у нас в команде нет
Ольмо показал что он игрок высочайшего класса
12 игрок Вальекано как мог пытался помочь своим костоломам,но футбольный бог был справедлив в этот вечер
Искренне надеюсь что с Педри и Марком все хорошо
Всех кулес с такой тяжелой и приятной победой ❤️💙🔥💪🏻
и гол оттуда же пришел. Мне лично вообще не понравилось как он сыграл.
1. Флик ставит отличный вертикальный футбол, очень интересно смотреть на развитие команды.
2. Первые 10 минут провалили, хорошо, что пустили только один.
3. Рафинья не десятка, Ферран не футболист, Бальде примерно тоже самое, что и Ферран, Мартен в разы лучше смотрелся на фланге обороны.
4. Ольмо топ, в первом же матче ответ тем, кто спрашивал, зачем его покупают. Когда он вышел десяткой, а Рафа ушел на фланг игра Барсы стала в разы острее.
5. Судья тридвараз, возможные пенки на Кунде вообще полный игнор, отнял чистый гол, на Педри чистая красная. Если бы так сфолили на одном из мадридских угольков, вой был бы на всю Испанию.
6. Берналю и Педри здоровья!
Флик, на данный момент, очень впечатляет тем, что сделал с командой на фоне прошлого сезона.
Ольмо зашел как влитой - бильярдный гол с передачи Ламина вообще прекрасный вышел )
В общем, надо продолжать в том же духе и дальше, от матча к матчу )
А так матч отличный показали, конечно отдали первые 15 минут, но собрались, в потенциале трио в полузащите Ольмо Педри Берналь может стать реально крутым, лишь бы травмы обходили игроков стороной, такой талант Педри, но постоянно не везёт, сегодня тоже не повезло против "ненормального" ЦЗ Райо.
А так 3 победы из 3, к тому же против таких неудобных соперников, из них 2 выезда к соперникам, против которых Барселона часто теряла очки в гостях, выводы делать рано, но Флик очень радует, есть не только результат, но и появился драйв, огонь, совершенно другие скорости, очень рад
Просто молюсь за него
8. По Бальде не совсем согласен, игру не испортил.
9. Педри нужно было заменять чуть раньше, его нужно беречь, учитывая его травматичность. Благо Фермин достойный сменщик на позицию.
9. Ямаль как всегда на уровне, но и ему нужна ротация.
10. Левандовски на пике (в Баварии) конечно был крут. Но сейчас он не футболист для Барсы. Нужен форвард типо Суареса (таких сейчас конечно в мире нет), но все же, более играющий и разносторонний форвард.
11. Всех с победой.