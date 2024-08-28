Только «Барселона» выиграла все матчи в Ла Лиге. Команда Флика лидирует с 9 очками

«Барселона» единолично лидирует в Ла Лиге после трех матчей.

Команда Ханси Флика одолела « » (2:1) в 3-м туре. Ранее с таким же счетом были обыграны «Валенсия» и «Атлетик».

Только «блауграна» еще не теряла очков в новом чемпионате – она набрала 9 баллов и возглавляет таблицу. 7 очков за 3 игры набрал « », 6 – « ».

« », « », «Леганес», «Осасуна» имеют на своем счету по 4 очка после 2 матчей.