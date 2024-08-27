ЦСКА обыграл «Ахмат» в Кубке – 2:0. Мусаев забил на 87-й минуте, Круговой – на 97-й

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ЦСКА обыграл «Ахмат» в гостях в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы после этой победы с пятью очками занимают второе место в группе, «Ахмат» (три балла) опустился на третью позицию.

«Ахмат» (старт): Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Мауро Луна, Швец, Камилов, Садулаев, Кардозо.

ЦСКА (старт): Тороп, Хелвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

Ахмат – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
27 августа, 17:15, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 87 Мусаев, 0:2 – 90+7 Круговой.

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28 комментариев
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как задолбали судьи,что в чемпионате , теперь кубок. игрокам ЦСКА за каждый толчок фол. соперникам ,даже пробитые ноги не свистятся. какая-то повышенная планка борьбы в одну сторону
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Так и остались непонятки, за какие такие умения подписали Койту. Ни сам пробить не может, ни пас толковый отдать...
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Я бы хотел видел выход в матче Мухина и Шуманьского. ).
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Что-то новенькое, теперь ЦСКА забивает победные голы в самом конце матча, а не получает в свои ворота. Может, дело сдвинется в нужном направлении...
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Ответ Mike 60
Согласен . А менять состав надо даже больше чем наполовину . Ибо только третий день после субб матча рпл пошел. Плюс дорога. Да и хочется на дублеров посмотреть основательно . Особенно, на белоруса Шуманьского. И совсем не видно новичков из Сев Африки ( плюс иранец).
А кто из «новичков из Сев Африки» в ЦСКА ?

Был только Айсауи, который уже как 2 месяце в аренде в Шерифе.
А Риванди как 2 месяца в Узбекистане.
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Ответ Mike 60
Согласен . А менять состав надо даже больше чем наполовину . Ибо только третий день после субб матча рпл пошел. Плюс дорога. Да и хочется на дублеров посмотреть основательно . Особенно, на белоруса Шуманьского. И совсем не видно новичков из Сев Африки ( плюс иранец).
Может потому что они в аренде?
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С Днем Рождения, великий клуб!
Всех с победой!
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Пас просто Конфетка 🔥🔥🔥
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молодец Круговой!
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Согласен . А менять состав надо даже больше чем наполовину . Ибо только третий день после субб матча рпл пошел. Плюс дорога. Да и хочется на дублеров посмотреть основательно . Особенно, на белоруса Шуманьского. И совсем не видно новичков из Сев Африки ( плюс иранец).
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ЦСКА и всех его болельщиков с победой над Ахматом! Молодцы! Браво!
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Слабовато ЦСКА играет почти без моментов если так играть будут пропустят скоро
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Чудно это писать, но это так: они сняли вратаря и Круговой забил в пустые ворота)
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Армейцев с победой!
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Ответ Bodhi
Так и остались непонятки, за какие такие умения подписали Койту. Ни сам пробить не может, ни пас толковый отдать...
Даже скорости нет у этого чёрного полена.
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Ответ StHappyOne
Как хорошо Ахмат в этом году играет, аж сердце радуется 😁
Верим в первое место с конца по итогам сезона, заждались ребят в лучшей лиге мира
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А что это судья стал Ахмату подыгрывать..фолы не видит
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Армейцы с 2 Очками после двух туров идут третьими в группе C. Клуб из Грозного – второй с 3 Баллами. На первом месте Краснодар с 6 Пунктами.
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Ахмату сейчас тяжело, особенно после тяжелых травм ведущих игроков... Но с нами они всегда находят силы играть на максимуме. Поэтому легкого матча не жду: будет тяжело.
Особенно если у нас выпустят полудубль.
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Ответ jqzn88xn6n
Очень слабая игра от коней. Какая-то сборная списанных игроков, которая мечтает перезапустить их карьеру, разбавленная зелеными Кисляком и Глебовым (Дивеева и Рошу не беру). Что это такое и для чего эти мучения вообще? Какие-то потуги без надежды. Делайте трансферы тогда внутри чемпионата, раз у вас САНКЦИИ. Купите, украдите, займите, да сделайте что угодно, но добывайте нормальных игроков конкурентных. Смотрим это уже 10 лет.
два игрока основы, оба цз. хватит ерунду написывать
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С победой,молодцы мальчики
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Почти вторым составом , дают игровую практику всем почти , надо было чуть поднажать , замена и победа ..
Койта разбегается , хороший игрок забесплатно , долго не имел практики и были травмы …
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Ответ Mike 60
Согласен . А менять состав надо даже больше чем наполовину . Ибо только третий день после субб матча рпл пошел. Плюс дорога. Да и хочется на дублеров посмотреть основательно . Особенно, на белоруса Шуманьского. И совсем не видно новичков из Сев Африки ( плюс иранец).
Кроме Дивеева и Роши никого из основных
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Ответ Mike 60
Я бы хотел видел выход в матче Мухина и Шуманьского. ).
Странно то,что за Шуманского заплатили(пусть и немного) и маринуют,даже в кубке?..
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Ответ Bodhi
Так и остались непонятки, за какие такие умения подписали Койту. Ни сам пробить не может, ни пас толковый отдать...
Койта хорош в передачах. Команду он не понимает еще. Нужно время
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