ЦСКА обыграл «Ахмат» в Кубке – 2:0. Мусаев забил на 87-й минуте, Круговой – на 97-й
ЦСКА обыграл «Ахмат» в гостях в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Армейцы после этой победы с пятью очками занимают второе место в группе, «Ахмат» (три балла) опустился на третью позицию.
«Ахмат» (старт): Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Мауро Луна, Швец, Камилов, Садулаев, Кардозо.
ЦСКА (старт): Тороп, Хелвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.
- Дата проведения
- 27 августа, 17:15, «Ахмат-Арена»
Был только Айсауи, который уже как 2 месяце в аренде в Шерифе.
А Риванди как 2 месяца в Узбекистане.
Всех с победой!
Особенно если у нас выпустят полудубль.
Койта разбегается , хороший игрок забесплатно , долго не имел практики и были травмы …