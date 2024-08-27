ЦСКА обыграл «Ахмат» в Кубке – 2:0. Мусаев забил на 87-й минуте, Круговой – на 97-й

ЦСКА обыграл «Ахмат» в гостях в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы после этой победы с пятью очками занимают второе место в группе, «Ахмат» (три балла) опустился на третью позицию.

«Ахмат» (старт): Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Мауро Луна, Швец, Камилов, Садулаев, Кардозо.

ЦСКА (старт): Тороп, Хелвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

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