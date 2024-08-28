Шченсны вас удивит: написал песню о любви, играет на фортепиано, мечтает уйти в архитектуру

Любовь Курчавова – об уходящем вратаре.

Войчех Шченсны завершил карьеру в 34 года.

Он всегда говорил, что готов играть за «Ювентус», пока нужен, поэтому в середине августа без лишних споров расторг контракт – так клуб сэкономил около восьми миллионов евро.

Потом Шченсны в стиле Тони Крооса отказался от Саудовской Аравии («У меня нет недостатка в деньгах»), а во вторник объявил об уходе из футбола. «Мое тело еще готово к испытаниям, но сердце считает иначе. Чувствую, сейчас самое время уделить все внимание семье», – написал Войчех.

Мы запомним его не только по эксцентричным выходкам на старте карьеры и спорам о правильном варианте фамилии, но и по ярким матчам , подвигам на пенальти и привозам .

Но есть и еще кое-что. Куда менее известное, но очень впечатляющее.

Играет на фортепиано. Есть даже песня о любви для альбома жены

Войчех – не самый общительный парень. Он любит проводить время дома, слушая музыку и играя на фортепиано. Его жена Марина – певица. Шченсны даже помогал ей писать некоторые песни и давал советы – по словам Войчеха, ритм у него в крови.

И это действительно так – с семи до девяти лет Шченсны занимался бальными танцами. «Мне немного неловко говорить сейчас, но это, если так можно выразиться, первый вид спорта, которым я занимался, – делился Войчех. – Я был высоким, а из-за этого, как мне кажется, немного деревянным. Но постепенно я освоил движения и все остальное».

Четыре года назад на ютубе «Ювентуса» вышло разговорное видео с Шченсным. В нем вратарь признался, что переживает из-за мыслей о жизни после футбола, и рассказал, что однажды написал песню для альбома жены.

– Поверьте мне, карьера певца не так-то проста, – рассуждал Войчех. – У нас в семье уже есть одна, и этого достаточно. Мне нравятся другие вещи. Но начинать все равно придется с нуля. Я бы не сказал, что боюсь. Просто чувствую неопределенность.

– Правда, что ты написал песню для жены? Для одного из ее альбомов.

– Да, это правда. Получилось неплохо. Если честно, я делал это не шутки ради. Жена отправила мне музыку без слов – просто мелодию. Я сидел дома один и потратил на это вечер. Наверное, часа три-четыре. Потом отправил написанное ей – просто как идею. А она такая: «Супер!» Я сказал: «Но ты не будешь это использовать». А она захотела (речь о песне «I Do» с альбома «On My Way» – Спортс»).

Чувствовал себя очень неловко – я же не человек искусства. Не считаю себя им. Так что это был очень личный момент. Но она решила включить этот трек в альбом.

– Это песня о любви?

– Да-да. Песня о любви, но не очень позитивная. Очень сложная. Такие моменты меня очень смущают, потому что, во-первых, я не из мира искусства, а, во-вторых, я двухметровый мужчина. Немного странно, когда такой парень пишет песни о любви.

Случилось один раз, и на этом все.

Медитирует, чтобы сохранять ясность ума

Однажды из-за стресса Шченсны закурил прямо в раздевалке – так его карьера в «Арсенале» резко изменилась. Потом он научился бороться с переживаниями иначе.

«Я медитирую уже 3-4 года, со времен игры за «Рому», – говорил Шченсны для DAZN в 2019-м. – Это помогает мне становиться лучше с точки зрения психологии.

Кроме того, я тренируюсь так, словно сейчас – настоящий матч. Еще после игр смотрю видео, чтобы оценить каждый свой контакт с мячом – и ногами, и руками. Только так я смогу прогрессировать».

И еще одна цитата о медитации – в ней чуть больше подробностей.

«Я упражняюсь в том, чтобы всегда думать о настоящем, – рассказывал Шченсны. – Разум должен оставаться ясным – не стоит думать о том, что уже произошло, или о том, что случится в будущем. Только так можно провести 90 минут на поле максимально качественно.

Я думаю только о том, где находится мяч, откуда исходит опасность, где располагаются партнеры. Когда я был моложе, отвлекался в моменты, когда мяч далеко, и думал о том, что буду делать дома, как сыграю в видеоигры. И это нехорошо.

Опыт и медитация очень полезны».

Мечтает о карьере в архитектуре

Еще одно большое увлечение Шченсного – архитектура.

«После карьеры я хотел бы работать из дома, чтобы быть рядом с семьей, – говорил Войчех. – Мечтал бы заниматься архитектурой и дизайном интерьера, потому что это мне действительно нравится.

Я всегда сам создавал дизайн и выбирал мебель для домов. Когда переехал в Лондон и жил один, был очень молод. Денег на архитектора у меня не было, поэтому делал все сам. Это меня очень воодушевляло.

Сейчас я покупаю как минимум один дом за год – в Лондоне или Варшаве – и изучаю, как он отремонтирован и меблирован. На макбуке есть приложение, которое работает в 3D. А в Польше я нанял архитектора, который работает со мной.

Думаю, в этом мое будущее».

В июне Шченсны раскрыл детали.

«У меня есть парочка планов, – сказал Войчех. – Все они более-менее связаны с девелопментом. Что-то касается только недвижимости, что-то связано с архитектурой. Я бы хотел, чтобы эти бизнесы взаимодействовали друг с другом.

Хотелось бы изучать архитектуру. Эта странная мечта у меня с юных лет. Когда жил на десятом этаже в Грохуве, не видел центра Варшавы. А на лестнице было маленькое окно, из которого открывался идеальный вид на городскую панораму. Глядя в это окно, я думал, что сконструировал бы здание, которое изменило бы облик города. И я по-прежнему этого хочу. Я бы хотел спроектировать его, построить и продать.

Конечно, это произойдет не сразу. Не будет такого, что я закончу карьеру, а через пять лет построю 150-этажный дом в Варшаве. Но это моя цель, и я иду к ней шаг за шагом. Со временем мои проекты – и личные, и профессиональные – выросли.

Пока в рамках этой мечты я старался все больше и больше инвестировать, чтобы подготовиться. Надеюсь, однажды мечта осуществится. Возможно, ничего и не выйдет, но постоянно двигаться маленькими шагами – самое важное».

Ждем архитектурные проекты от Войчеха?

Шченсны – уже топ-журналист. У кипера «Юве» несколько ютуб-шоу, может разговорить любого футболиста (и выбесить тоже)

Фото: Gettyimages /Valerio Pennicino / Stringer; Lukasz Skwiot/Cyfrasport/Global Look Press ; instagram.com/wojciech.szczesny1