«Рубин» обыграл «Факел» благодаря голам Кузнецова и Шабанхаджая – 2:0
«Рубин» обыграл «Факел» (2:0) в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Факел» (старт): Беленов, Аппаев, Багамаев, Багателия, Брызгалов, Ивлев, Мастерной, Моцпан, Сенхаджи, Черов, Якимов.
«Рубин» (старт): Нигматуллин, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Апшацев, Кузнецов, Ломовицкий, Шабанхаджай.
- Дата проведения
- 27 августа, 19:30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 41 Кузнецов, 0:2 – 84 Шабанхаджай.