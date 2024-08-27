«Рубин» обыграл «Факел» благодаря голам Кузнецова и Шабанхаджая – 2:0

Теги Рубин ФОНБЕТ Кубок России Факел онлайны Футбол

«Рубин» обыграл «Факел» (2:0) в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» (старт): Беленов, Аппаев, Багамаев, Багателия, Брызгалов, Ивлев, Мастерной, Моцпан, Сенхаджи, Черов, Якимов.

«Рубин» (старт): Нигматуллин, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Апшацев, Кузнецов, Ломовицкий, Шабанхаджай.

Факел – Рубин 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
27 августа, 19:30, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 41 Кузнецов, 0:2 – 84 Шабанхаджай.

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3 комментария
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Будлянский и Шмельков, прекрасные комментарии в этот душный воронежский вечер
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Да,Факел прямо затушен.
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Опять с игры не забили воронежские))
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