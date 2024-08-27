Шченсны объявил о завершении карьеры в 34 года

Теги Рома Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Польши по футболу Арсенал Войчех Шченсны Брентфорд Футбол

Войчех Шченсны завершил карьеру.

34-летний польский голкипер объявил о своем решении в соцсетях.

Последним клубом в карьере Шченсного был «Ювентус», в составе которого вратарь провел 7 сезонов и отыграл 252 матча. С туринским клубом голкипер трижды выиграл Серию А и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке страны.

Кроме того, в его активе два Кубка и Суперкубок Англии в составе «Арсенала». В составе сборной Польши Войчех принял участие в четырех чемпионатах Европы и сыграл на двух чемпионатах мира.

 

67 комментариев
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Ответ Элдор ШоуУродов
Добротный и очень работящий вратарь. Не супертоп, конечно, но и не заштатный середняк. Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером. Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷‍♂️
Да как вы надоели со своим "неодооцененный"... лепят на всех подряд, он всю карьеру в топах провёл, Арсенал, Рома, Юве, где он недооценённый???
+132
-3
+129
Добротный и очень работящий вратарь. Не супертоп, конечно, но и не заштатный середняк.
Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером.

Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷‍♂️
+114
-23
+91
Удивил немного конечно
+49
0
+49
Ответ Элдор ШоуУродов
Добротный и очень работящий вратарь. Не супертоп, конечно, но и не заштатный середняк. Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером. Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷‍♂️
В чём его недооценённость, если его карьера ближе к топу, чем к середняку?
+40
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+35
Ответ Папа Футбола
Вот это неожиданно! Добротный голкипер, мог бы еще спокойно в СА или MLS попылить и заработать денег. Успехов Войцеху в жизни после футбола!
Он с самого начала сказал, что никогда и ни за что к арабам не поедет. И был верен своему слову.
+25
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+24
Вот это неожиданно! Добротный голкипер, мог бы еще спокойно в СА или MLS попылить и заработать денег. Успехов Войцеху в жизни после футбола!
+24
-3
+21
Добротный кипер. Звёзд с неба не зватал, но свой уровень держал.
+18
-2
+16
Ответ Элдор ШоуУродов
Добротный и очень работящий вратарь. Не супертоп, конечно, но и не заштатный середняк. Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером. Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷‍♂️
Сделал он себя в Арсенале где выигрывал золотую перчатку Апл
+15
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+15
Уважение. Отыграл в АПЛ, Серии А и на крупных международных турнирах (причём реально играл везде до последнего) и ушёл достойно. С одной стороны - жаль, что завершает, мог ещё попылить, а с другой - приятно, что не разменял своё имя на выгоду и ушёл в какой-то степени ещё на пике. Это была славная карьера, Войцех!👏
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+8
Ответ Глыба
Комментарий скрыт
Интересно кто же чуть выше среднего...
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+7
Ответ Элдор ШоуУродов
Добротный и очень работящий вратарь. Не супертоп, конечно, но и не заштатный середняк. Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером. Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷‍♂️
Сделал себя в Роме?
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Мог бы и поиграть на родине, в Польше пару лет, было бы красиво, как Подольски. А так, рано слишком завершает карьеру, потом скучать будет уже.
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по ощущениям он лет 20 как будто на топ уровне, начал блистать рано, так может и не удивительно, что закончил в 34
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Ответ drfrimen
Да как вы надоели со своим "неодооцененный"... лепят на всех подряд, он всю карьеру в топах провёл, Арсенал, Рома, Юве, где он недооценённый???
Да, камрады, неверно донёс мысль. Исправил.
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Жаль. мог бы еще поиграть на высоком уровне по ощущениям
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Неожиданно
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Неожиданно! Рановато для вратаря из футбола ушёл
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Странно, мог бы на пенсию заработать у арабов, а тут завершение
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Возраст 34 года ещё позволял играть.
Возможно поторопился.
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34 года это же ребенок еще. Мог бы в саудовской аравии денег подзаработать, например.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Добротный и очень работящий вратарь. Не супертоп, конечно, но и не заштатный середняк. Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером. Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷‍♂️
Не супер топ, а в фифе был игроком Юве с наивысшим рейтингом. Нуну. Абсолютно шикарный кипер. Жаль, что так рано закончил
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Неужели у него небыло предложений из Арабскых клубов? Вполне мог поиграть пару лет у арабов и денег заработать.
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ну и зря!
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Неожиданно
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Славная была охота (с)
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Я помню как будто это было вчера как они с Аршавиным вместе рвали премьер лигу
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Скурился Войцех) уже не тянет физуху)
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Шикарный вратарь.
Как сейчас помню тот матч Арсегала против МЮ, где Щесны впервые себя уже очень здорово проявил, даже помню отличный сэйв после удара Руни.
В итоге превосходно раскрылся и провёл супер-успешную карьеру. Во время ЧМ-2022 в Катаре, думаю, был лучшим кипером планеты.
Удачи вне поля!
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Славная карьера. Удачи за пределами поля!
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Очень неожиданное решение. Видимо устал человек от футбола, ему бы еще играть и играть.
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