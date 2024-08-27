Шченсны объявил о завершении карьеры в 34 года
Войчех Шченсны завершил карьеру.
34-летний польский голкипер объявил о своем решении в соцсетях.
Последним клубом в карьере Шченсного был «Ювентус», в составе которого вратарь провел 7 сезонов и отыграл 252 матча. С туринским клубом голкипер трижды выиграл Серию А и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке страны.
Кроме того, в его активе два Кубка и Суперкубок Англии в составе «Арсенала». В составе сборной Польши Войчех принял участие в четырех чемпионатах Европы и сыграл на двух чемпионатах мира.
Сделал себя в Роме, зарекомендовал в Ювентусе, в сборной был стабильно первым номером.
Очень жаль, что решил завязать, 34 года для вратаря совсем не возраст 🤷♂️
Возможно поторопился.
Как сейчас помню тот матч Арсегала против МЮ, где Щесны впервые себя уже очень здорово проявил, даже помню отличный сэйв после удара Руни.
В итоге превосходно раскрылся и провёл супер-успешную карьеру. Во время ЧМ-2022 в Катаре, думаю, был лучшим кипером планеты.
Удачи вне поля!