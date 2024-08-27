Шченсны объявил о завершении карьеры в 34 года

Войчех Шченсны завершил карьеру.

34-летний польский голкипер объявил о своем решении в соцсетях.

Последним клубом в карьере Шченсного был « », в составе которого вратарь провел 7 сезонов и отыграл 252 матча. С туринским клубом голкипер трижды выиграл Серию А и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке страны.

Кроме того, в его активе два Кубка и Суперкубок Англии в составе «Арсенала». В составе сборной Польши Войчех принял участие в четырех чемпионатах Европы и сыграл на двух чемпионатах мира.