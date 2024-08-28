Ольмо забил в дебютном матче за «Барселону» – после паса Ямаля
Дани Ольмо отметился голом в первой игре за «Барселону».
Полузащитник, зарегистрированный сегодня, вышел на замену сразу после перерыва в игре Ла Лиги с «Райо Вальекано».
На 82-й минуте футболист сборной Испании, получив мяч от вингера Ламина Ямаля, нанес точный обводящий удар по воротам соперника и вывел «блауграну» вперед – 2:1.
Статистику Ольмо, купленного у «Лейпцига» в этом месяце, можно изучить здесь.
Конечно, не такая мощная школа, как у Реала, которая выпустила Винисиуса, Мбаппе, Беллингема, Родриго, Рюдигера, Камавингу, Тчуамени, Милитао, Эндрика, Гюлера, но тоже неплохо
В общем, с дебютом, Дани !
Педри, не болеть!
С выходом Ольмо этот тупняк исчез.
В самом деле...))
Рафинья конь и пахарь)