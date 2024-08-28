Ольмо забил в дебютном матче за «Барселону» – после паса Ямаля

Дани Ольмо отметился голом в первой игре за «Барселону».

Полузащитник, зарегистрированный сегодня, вышел на замену сразу после перерыва в игре Ла Лиги с « ».

На 82-й минуте футболист сборной Испании, получив мяч от вингера , нанес точный обводящий удар по воротам соперника и вывел «блауграну» вперед – 2:1.

Статистику Ольмо, купленного у «Лейпцига» в этом месяце, можно изучить здесь.