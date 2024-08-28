Ольмо забил в дебютном матче за «Барселону» – после паса Ямаля

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Дани Ольмо Ламин Ямаль Футбол

Дани Ольмо отметился голом в первой игре за «Барселону».

Полузащитник, зарегистрированный сегодня, вышел на замену сразу после перерыва в игре Ла Лиги с «Райо Вальекано».

На 82-й минуте футболист сборной Испании, получив мяч от вингера Ламина Ямаля, нанес точный обводящий удар по воротам соперника и вывел «блауграну» вперед – 2:1.

Статистику Ольмо, купленного у «Лейпцига» в этом месяце, можно изучить здесь.

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41 комментарий
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Очередной питомец Ла-масии.
Конечно, не такая мощная школа, как у Реала, которая выпустила Винисиуса, Мбаппе, Беллингема, Родриго, Рюдигера, Камавингу, Тчуамени, Милитао, Эндрика, Гюлера, но тоже неплохо
+82
-9
+73
Ольмо вышел и сразу в нападении стала возникать опасность: удар в перекладину, бильярдный гол.

В общем, с дебютом, Дани !
+68
0
+68
Третий хороший матч демонстрирует Барселона.
+28
-1
+27
Ответ Темирлан Шаваев
очень хорошая игра, и попадал в перекладину и хорошо обыгрывал и забит
магомедшерипов?
+20
-2
+18
Ответ Кирилл
Ольмо вышел и сразу в нападении стала возникать опасность: удар в перекладину, бильярдный гол. В общем, с дебютом, Дани !
ещё на него был фол (пеналти) но мадридские судьи на своём репертуаре
+20
-3
+17
Ответ Кирилл
Ольмо вышел и сразу в нападении стала возникать опасность: удар в перекладину, бильярдный гол. В общем, с дебютом, Дани !
Ольмо очень хорош 👍
+15
0
+15
очень хорошая игра, и попадал в перекладину и хорошо обыгрывал и забит
+11
0
+11
Как один игрок меняет всю команду! Надеюсь, Ферран, теперь глубоко присядет!
+8
0
+8
Сразу видно, человек с ударом появился
+7
0
+7
Породистый гол! Мастер!
Педри, не болеть!
+7
0
+7
Прекрасна Барселона.
+6
0
+6
Ответ Burel
Очередной питомец Ла-масии. Конечно, не такая мощная школа, как у Реала, которая выпустила Винисиуса, Мбаппе, Беллингема, Родриго, Рюдигера, Камавингу, Тчуамени, Милитао, Эндрика, Гюлера, но тоже неплохо
А как же Куртуа?
+6
0
+6
Ольмо топарь, как он умудрился так долго в Лейпциге находиться ?
+5
0
+5
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Ты это про Мбаппе?
+7
-2
+5
Как де играют классно
+4
0
+4
В первом тайме было очень много тупняка у Барсы.
С выходом Ольмо этот тупняк исчез.
+4
0
+4
Офигенный игрок, классно держит мяч. Личная заслуга Лапорты тут.
+4
0
+4
❗Комментарий-пост❗ для переобувки 👇 хейтерам😁
+4
-1
+3
Ольмо топ-игрок для Барселоны!
+3
-1
+2
Очередной раз "эксперты" в колошу сели. Сколько же критики было, что приобретение Ольмо - деньги на ветер.😁
+2
0
+2
Ответ Игорь Климов
Ты это про Мбаппе?
Конечно нет,он же не может забить пока)
+2
0
+2
Ольмо удивил! молодец 👍. С почином.
+2
0
+2
Большое будущее у этой связки. Ямаль+Ольмо!
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И зачем Лапорта Ольмо покупал???
В самом деле...))
+1
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Как же Ольмо оживил игру, как он видит эти зоны, как он разворачивается, получил удовлетворение от игры педри- ольмо- ямаль
Рафинья конь и пахарь)
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Да уж. В отличие от некоторых сразу сделал результат
+1
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Хорошая техника и удар у него.
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Ответ Vitali BndarevTM
Очередной раз "эксперты" в колошу сели. Сколько же критики было, что приобретение Ольмо - деньги на ветер.😁
Да-да,интернет всё помнит😁😁😁
0
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Ответ cukken
Как один игрок меняет всю команду! Надеюсь, Ферран, теперь глубоко присядет!
А лучше уедет.
0
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Ответ onegin2007
Ольмо топарь, как он умудрился так долго в Лейпциге находиться ?
Он пропускает не меньше Педри
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