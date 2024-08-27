Мать фигуристки Горобченко, дисквалифицированной за допинг: «Она просто выпила из стакана, где были растолчены таблетки. «Ангелы Плющенко» здесь ни при чем»

Мать фигуристки Варвары Горобченко объяснила, почему у нее нашли допинг

Ранее 17-летняя Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023-го.

Сообщалось , что с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023-го спортсменка проходила сборы на базе академии «Ангелы Плющенко».

– Да, в пробу препараты попали каким-то образом. Я доказывала, что таблетки были куплены моей мамой, предоставляла фотографию, что у нее в аптечке все это есть. Но не хочу сильно вдаваться в подробности. Просто на заседании РУСАДА (Российского антидопингового агентства) не было доказательств, что Варя именно принимала. Все сошлось на том, что обнаружено – значит, принимала.

– Знаете, ну в допинге как принято: проба — уже доказательство, отбиваться надо тем, против кого есть обвинение.

– Но когда речь идет о защищенном лице, то доказывать вину должны как раз они. В нашей стране на это даже не обращают внимания. На мой взгляд, так не должно быть.

– Резюмируя: вы и сейчас не до конца понимаете, как так вышло, или скорее недосмотрели?

– Я недосмотрела, упустила, допустила произошедшее, да. Но это только моя вина. Просто она выпила из стакана, где уже были таблетки растолчены.

Тот же сибутрамин содержится в редуксине, который люди в возрасте принимают для снижения холестерина. Варя не могла его принимать, так как вес у нее был стабильный. Это видно по диспансеризациям два раза в год, по фото и видео. Если бы она его принимала, то наверняка бы весила не 58-59 кг, а гораздо меньше.

– Везде про Варвару пишут как про фигуристку «Ангелов Плющенко». Вы действительно туда перешли и катались в группе Юлии Липницкой?

– Нет, это не так. Мы числились в Волгограде, в Спортивной школе по зимним видам спорта, нашим официальным тренером была Светлана Хаблова. В «Ангелах Плющенко» мы были на сборах на коммерческой основе. Когда у нас забрали пробу – это произошло на соревнованиях на призы президента ФФКМ в апреле 2023 года, – нам объяснили, что соревнования под эгидой федерации и государства для нас закрыты.

В волгоградской школе нас перевели в платную группу, на коммерцию, а в соревнованиях мы участвовали, в которых могли, – не под эгидой ФФККР, там, где они проводятся на взносы. Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха на тему «Ангелов Плющенко». Мы туда впервые приехали в 2022 году, но приезжали наездами: месяц там – месяц здесь. Соревнования все были в Волгограде, мы туда ездили.

Только я сопровождала свою дочь, в том числе на соревнованиях, где брали пробы. Мы, кстати, на том турнире набрали 109 баллов, а на предыдущем– на 15 больше. Прекрасно видно, что эти препараты ей не нужны. Она чувствовала тогда дискомфорт. Возможно, из-за тех самых случайно попавших препаратов.

Вы же, наверное, позвонили из-за того, что все говорят про «Ангелов Плющенко»? Весь сыр-бор из-за этого? Варя максимум в десятку входила на всероссийских соревнованиях.

– Ну, отрицать не буду.

– Здесь они совершенно ни при чем. В этот момент именно я же была с дочерью. Естественно, никогда на сборах у Плющенко нам никто не говорил: «Выпей такое лекарство, вам поможет». Не знаю, как можно здесь обвинять тренеров академии, – рассказала Светлана Горобченко, мать фигуристки.