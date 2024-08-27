Фигуристка из группы Липницкой Варвара Горобченко дисквалифицирована на 5 лет за мельдоний и сибутрамин

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание дисквалификации Академия Плющенко Варвара Горобченко Фигурное катание

Ученица Юлии Липницкой дисквалифицирована на пять лет за допинг.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщает, что фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года и закончится 14 мая 2028 года.

17-летняя Горобченко тренируется под руководством Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.

Материалы по теме

238 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чем будут оправдывать защитники АП? Уже не фуросемид, на похудение не спишешь. Главный Ангел опять не при делах? Может тогда Липницкая публично возьмет на себя вину и ответственность по заветам Яны?
+83
-12
+71
Отбеливание начинающего начинается сразу с заголовка: "фигуристка из группы Липницкой"...он её не тренеровал)))) и вообще мимо проходил)) рудковские такие жалкие. Это уже второй случай допинга в вашей гномодельне друзья. Начинанать приводить цитаты в адрес Тутберидзе и Валиевой, которые вы выплёскивали с очевидным злорадством? Позорище
+65
-7
+58
Яночка и Женя будут снова петь песню, что они не тренировали эту спортсменку и первый раз о ней слышат?)
+52
-6
+46
Как там ТАТ вещала- только из рук тренера?) Яна Александровна, не томите публику.)
Ждём ваших объяснений.
+48
-2
+46
Заголовок не очень конечно. Она прежде всего ученица Академии Плющенко. Или Липницкая на отдельном льду тренирует и не подчиняется главному Академику и Рудковской?
+49
-5
+44
Ай, ай, как не хорошо)) ну, ждем прямую речь ангелоподобных праведников и борцов за правду.
Особенно хотелось бы заслушать Диоровну, ведь "тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения , и с понятийной , и с человеческой".
Так что рудковские, вперед! "Вы должны ее защищать ! И перед судом , и перед миром , и перед страной и перед ней самой !"
Янка, молви нам свое слово "как человек , который помогает развитию детского и юношеского спорта , в частности , фигурного катания в России , вкладывает , как и мой супруг личные средства и помогает огромному количеству и спортсменов и тренеров". А так же молви как "мать четверых детей ( двое из них - спортсмены)".
Да, тщи, ну "что тут скажешь? Хотелось бы прочесть взрослое признание взрослого человека про принятие ответственности"
+41
-6
+35
Яна, твой выход. Самое время сделать очередной наброс на Тутберидзе по поводу допинга у Валиевой)
+41
-7
+34
Ответ V__k
Чем будут оправдывать защитники АП? Уже не фуросемид, на похудение не спишешь. Главный Ангел опять не при делах? Может тогда Липницкая публично возьмет на себя вину и ответственность по заветам Яны?
Сибутрамин как раз на похудание, на борьбу с весом, но больно жесткий для ребенка в 40-50 кг, а не в 100-150 )
+30
-1
+29
Кто там вещал,,что только тренер даёт таблетки?Что сейчас скажем?
+35
-7
+28
Вторая девочка из АП попадается на запрещённых препаратах, применяемых при похудении. В этой связи совсем по другому видится злословие Рудковской в начале прошлого сезона по поводу лишнего веса Валиевой.
+32
-5
+27
Ну поздравляем мистера "мы за долгие карьеры" и миссис "допинг запрещен в любом виде спорта!" со вторым официально дисквалифицированным за допинг спортсменом в их Академии🤬 дева, скорее всего, принимала какие-нибудь тайские/китайские таблетки для похудения, в которые бывает намешано полтаблицы Менделеева, что не снимает ответственности с ТШ🤷‍♀ как минимум, недоработка в разъяснительной работе со спортсменами, ну и очередной камень в имидж нашей страны...
+32
-5
+27
Как там все говорили? Нельзя принимать допинг без тренера. К буллингу, заключению кабальных контрактов, привлечение к тренировках с травмами еще и добавилось употребление допинга, причем сразу двух препаратов. Когда компетентные органы начнут проверять это ОПГ?
+33
-6
+27
"Из группы Липницкой")) А то, что группа Липницкой это составная часть Ангелов Плющенко постеснялись сказать?))
+32
-7
+25
Борьба с весом и с нагрузками на сердце.
Идёт 9ый год запрета мельдония, а всё жрут и жрут как бы "бесполезное для спортсмена лекарство".

Смущает почему пять лет дали, это не повторное нарушение же, а наличие двух и более веществ в одной пробе - все равно 4 года нужно давать.
+32
-7
+25
РУСАДА больше дисквы даёт, чем ВАДА. А Начинающему и Рудковской ещё не раз будет аукаться за их язык и дилетантство. Это карма для ПТУ и их совладельцев.
+26
-2
+24
Не везет Плющнко с девочками по имени Варвара 😅
Ну что, во всем теперь будет виновата Юля, а АП как всегда не при делах?)
Яна там не собирается брать вину на себя, как грозилась?
+24
-1
+23
Ответ garovatat
Ай, ай, как не хорошо)) ну, ждем прямую речь ангелоподобных праведников и борцов за правду. Особенно хотелось бы заслушать Диоровну, ведь "тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения , и с понятийной , и с человеческой". Так что рудковские, вперед! "Вы должны ее защищать ! И перед судом , и перед миром , и перед страной и перед ней самой !" Янка, молви нам свое слово "как человек , который помогает развитию детского и юношеского спорта , в частности , фигурного катания в России , вкладывает , как и мой супруг личные средства и помогает огромному количеству и спортсменов и тренеров". А так же молви как "мать четверых детей ( двое из них - спортсмены)". Да, тщи, ну "что тут скажешь? Хотелось бы прочесть взрослое признание взрослого человека про принятие ответственности"
"Спасибо Яне Александровне за чудесный ужин и наше счастливое детство!"
+24
-3
+21
Ответ Вини
Яночка и Женя будут снова петь песню, что они не тренировали эту спортсменку и первый раз о ней слышат?)
Может, и не тренировали, но это у них в академии происходит. И не первый раз.
+23
-4
+19
Ответ Анна Лисина
Как там ТАТ вещала- только из рук тренера?) Яна Александровна, не томите публику.) Ждём ваших объяснений.
Она стакан с кофеем ищет. Скажет подсунули, как и фуросемид Кисель. Или экологическая корова в Горках не той травы наелась и творожок не такой, как надо выдала.
+21
-3
+18
Сколько раз хейтеры Тутберидзе припоминали ей в интервью Познера упоминание мельдония, когда он был еще разрешен и в ее словах не было никакого криминала.
И вот ученица Плюща попадается на мельдонии)) Какая ирония ахаха)
+24
-6
+18
Ответ V__k
Заголовок не очень конечно. Она прежде всего ученица Академии Плющенко. Или Липницкая на отдельном льду тренирует и не подчиняется главному Академику и Рудковской?
Так, насколько я поняла, изначально на пару минут заголовок был другой)) но все мы помним как Яна с юристами работает, вот Спортс и поберегся, поменял заголовок статьи)
+18
-1
+17
Помню, что за Грассля, у которого ничего не нашли и где была ответственность самого спортсмена хейтеры предъявили всё лично Тутберидзе.
Но ЕвГения лишний раз упоминать нельзя видимо, щас срочно найдут крайнего, как в случае с Кисель
+24
-8
+16
Ответ Black&White
Какое удивительное совпадение. Вчера было два наброса на здоровье учениц АП. Потом дифирамбы Слуцкого о фейском характере Гогиевны нашей, а сегодня раскопали дело годовой давности какого-то ноунейма. Шашина хорошо работает в сфере черного пиара
Виноваты все, кроме директора богадельни, воПчем.
+18
-2
+16
Да, странное дело! "Всезнающий" Дэйв Лиз постоянно пишет статьи о якобы регулярном допинге в ТШТ, а по поводу уже доказанных допинговых случаев в Академии - полная тишина! К чему бы это?
+22
-6
+16
Плющенко никогда не тренировал Варвару!!!!!!!😃
+23
-8
+15
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Почему отданное)? Золото у Олимпийской ЧЕМПИОНКИ АННЫ, не у трусовой.
+17
-3
+14
Ну, вот и второй допинговый случай в Академии! Что на это скажет сам Гений? Или опять будет молчать?
+15
-1
+14
Это что же получается, АП решили таки взять лидерство, пусть не в наградах, зато в дисквалификациях за допинг?
+16
-3
+13
Неужели в самой цитадели наичистейшего спорта нашли допинг ?
Причём мельдоний, которого уже больше 5 лет никто из нормальных спортсменов не употребляет ?
На кого в АП спишут этот случай ?
Мельдоний на массажиста или крем не спишешь :)
+14
-2
+12
Ответ oldparakhod
Получается пробе уже где то год, И как то всё в тихушку прошло.
В идеале так и должно быть, не обнародовать допинг-случай, до принятия окончательного решения. Тем более, что на момент обнаружения запрещёнки Варвара была ещё несовершеннолетней. Это с 15-летней Валиевой ВАДА наплевала на собственные правила.
+15
-3
+12
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий