Фигуристка из группы Липницкой Варвара Горобченко дисквалифицирована на 5 лет за мельдоний и сибутрамин
Ученица Юлии Липницкой дисквалифицирована на пять лет за допинг.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщает, что фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина.
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года и закончится 14 мая 2028 года.
17-летняя Горобченко тренируется под руководством Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.
Ждём ваших объяснений.
Особенно хотелось бы заслушать Диоровну, ведь "тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения , и с понятийной , и с человеческой".
Так что рудковские, вперед! "Вы должны ее защищать ! И перед судом , и перед миром , и перед страной и перед ней самой !"
Янка, молви нам свое слово "как человек , который помогает развитию детского и юношеского спорта , в частности , фигурного катания в России , вкладывает , как и мой супруг личные средства и помогает огромному количеству и спортсменов и тренеров". А так же молви как "мать четверых детей ( двое из них - спортсмены)".
Да, тщи, ну "что тут скажешь? Хотелось бы прочесть взрослое признание взрослого человека про принятие ответственности"
Идёт 9ый год запрета мельдония, а всё жрут и жрут как бы "бесполезное для спортсмена лекарство".
Смущает почему пять лет дали, это не повторное нарушение же, а наличие двух и более веществ в одной пробе - все равно 4 года нужно давать.
Ну что, во всем теперь будет виновата Юля, а АП как всегда не при делах?)
Яна там не собирается брать вину на себя, как грозилась?
И вот ученица Плюща попадается на мельдонии)) Какая ирония ахаха)
Но ЕвГения лишний раз упоминать нельзя видимо, щас срочно найдут крайнего, как в случае с Кисель
Причём мельдоний, которого уже больше 5 лет никто из нормальных спортсменов не употребляет ?
На кого в АП спишут этот случай ?
Мельдоний на массажиста или крем не спишешь :)