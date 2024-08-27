Фигуристка из группы Липницкой Варвара Горобченко дисквалифицирована на 5 лет за мельдоний и сибутрамин

Ученица Юлии Липницкой дисквалифицирована на пять лет за допинг.

Российское антидопинговое агентство ( ) сообщает, что фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года и закончится 14 мая 2028 года.

17-летняя Горобченко тренируется под руководством Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.