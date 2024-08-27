Алина Загитова: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись многое: правильный человек с похожими ценностями, правильное время»

Алина Загитова высказалась о желании создать семью

– Не могу не спросить: вот лично для тебя, каков идеальный возраст для замужества и материнства? Сама пока не планировала создавать семью?

– Ой, сложный вопрос! Тут должно сойтись множество факторов: правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе.

Пока не нашелся такой мужчина, с которым я могла бы создать семью. Мне очень нравятся дети, прям очень. Когда вижу их, я просто: «Они такие милашки! У них такие маленькие ножки, ручки».

Понятное дело, хочется, но всему свое время, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью изданию theGirl.