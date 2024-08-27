Алина Загитова: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись многое: правильный человек с похожими ценностями, правильное время»
Алина Загитова высказалась о желании создать семью
– Не могу не спросить: вот лично для тебя, каков идеальный возраст для замужества и материнства? Сама пока не планировала создавать семью?
– Ой, сложный вопрос! Тут должно сойтись множество факторов: правильный человек с похожими ценностями, правильное время, когда ты думаешь не только о работе.
Пока не нашелся такой мужчина, с которым я могла бы создать семью. Мне очень нравятся дети, прям очень. Когда вижу их, я просто: «Они такие милашки! У них такие маленькие ножки, ручки».
Понятное дело, хочется, но всему свое время, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью изданию theGirl.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: theGirl
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