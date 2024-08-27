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  • US Open. 1-й круг. Циципас играет с Коккинакисом, Медведев встретится с Лайовичем, Хачанов – с Эвансом, Синнер – с Макдональдом
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US Open. 1-й круг. Циципас играет с Коккинакисом, Медведев встретится с Лайовичем, Хачанов – с Эвансом, Синнер – с Макдональдом

Даниил Медведев сыграет с Душаном Лайовичем в первом круге US Open

Янник Синнер встретится с Маккензи Макдональдом, Карлос Алькарас – с Ли Ту.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 75 миллионов долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoUS Open
результаты
logoATP
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