«Спартак» проиграл впервые с июля – после 7 матчей без поражений

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Махачкала Футбол

Прервалась серия «Спартака» без поражений.

Команда Деяна Станковича уступила «Динамо» Махачкала (0:1) в Фонбет Кубке России.

Красно-белые не проигрывали с 21 июля – семь матчей подряд.

31 августа «Спартак» примет «Рубин» в рамках Мир РПЛ.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очередной автобус, очередное безмерное количество фолов при полном попустительстве судьи, очередной бездарный матч Зиньковского, Игнатова и Хлусевича
+61
-11
+50
Ответ bedLaM
Очередной автобус, очередное безмерное количество фолов при полном попустительстве судьи, очередной бездарный матч Зиньковского, Игнатова и Хлусевича
100%
+28
-3
+25
Хорошо, что это случилось сейчас… есть время всё исправить
+24
-5
+19
Ответ Peter Parker
А что? Оказывается все таки Пруцев играл вместо Умярова, а я уж подумал, что Спартак без Наиля решил в 10 выйти на поле. А как все тут говорили, что Пруцев на 99 голов выше Умярова
Умярова по привычке уже гнобят, а парень очень сильно прибавил, сейчас больше крайние нужны больше
+12
0
+12
А что? Оказывается все таки Пруцев играл вместо Умярова, а я уж подумал, что Спартак без Наиля решил в 10 выйти на поле.
А как все тут говорили, что Пруцев на 99 голов выше Умярова
+10
-1
+9
Ответ Спартак Чемпион
нужно избавляться от балласта: игнатов, хлусевич, Зина, Жозе, абена не плох
Жозе я бы не списывал, остальным можно смело рукой помахать
+5
0
+5
С автобусом нужен Соболев. Игнатов хлусевич и остальные паспортисты это конечно пропасть. Все сегодня увидели какой пруцев опорник, пешком его перешагивают. У хлусевича кажется какие-то проблемы. Нужны крайние защитники, не понятно зачем товарища отдали, он хоть обострять умеети в пас хорош. Эти раньше бегали до ворот, сейчас даже не бегут. Зина тоже самое что с ними. Может из дубля ребят попробовать, либо уже опытных паспортистов брать
+4
0
+4
Ответ Peter Parker
А что? Оказывается все таки Пруцев играл вместо Умярова, а я уж подумал, что Спартак без Наиля решил в 10 выйти на поле. А как все тут говорили, что Пруцев на 99 голов выше Умярова
Пруцев очень хорош, он много бегает, пыхтит, старается. Но конкретно в этом сезоне на позиции опорника Умярову он и близко не конкурент. У Динамо в первом тайме раз за разом в центре мяч свободно ходил, причем лучше, чем у Зенита, когда на поле был Умяров. Вот и разница здесь и сейчас.
+3
0
+3
Ответ Сергей48
Хорошо, что это случилось сейчас… есть время всё исправить
Это в кубке, ничего страшного. Было 6 очков до этого, так что все ок. Моменты были, вратарь хорошо играл сегодня
+3
0
+3
Надо Деяну учиться что-то делать с автобусами
+5
-3
+2
Как известно,когда говорят что Спартак вот сейчас то уж выдаст настоящий футбол,он выдает,только примерно выходит ка с Махачкалой.
+2
0
+2
В конце мультик показали? Волк поймал все яйца
+3
-1
+2
Ответ Liver0910
Они провели хорошую игру для себя, с положительным результатом. Поэтому конечно 3 очка на выезде хороший матч для них) А в остальном, нераспечатанные ворота, как и в матче с Ахматом это наши проблемы. Но команда радует, не хочется сглазить, поэтому просто пока подожду, а игра и результат обязательно придут
По сути да, результата добились, но иногда проигравшая команда вызывает больше уважения и симпатии, чем победившая. Как по мне здесь именно такой случай.
+1
0
+1
Ответ Пользователь Huawei
Соглашусь с вами, что ничего страшного, но на счёт хорошего матча Махачкалы поспорил бы. Во втором тайме с их стороны футбола небыло вообще. Не просто провели в обороне, весь тайм были вжаты в свою штрафную в кубе со сверх грубостью. Плюс, что становится традицией, против Спартака вратарь выдаёт матч жизни. Будем надеятся, что всё невезение останется в этом матче. Абена-красавец.
Они провели хорошую игру для себя, с положительным результатом. Поэтому конечно 3 очка на выезде хороший матч для них) А в остальном, нераспечатанные ворота, как и в матче с Ахматом это наши проблемы. Но команда радует, не хочется сглазить, поэтому просто пока подожду, а игра и результат обязательно придут
+1
0
+1
Ответ Liver0910
Проиграли не из-за пенальти, Махачкала провела хороший матч, в турнире дублеров на групповом этапе не страшно, главное, что это произошло не в чемпионате. Абена понравился, конечно еще нужно время, чтобы команда сыгралась. Вперёд, Спартак!
Соглашусь с вами, что ничего страшного, но на счёт хорошего матча Махачкалы поспорил бы. Во втором тайме с их стороны футбола небыло вообще. Не просто провели в обороне, весь тайм были вжаты в свою штрафную в кубе со сверх грубостью. Плюс, что становится традицией, против Спартака вратарь выдаёт матч жизни.
Будем надеятся, что всё невезение останется в этом матче.
Абена-красавец.
+2
-1
+1
Ответ alexsem69
Спартак все силы оставил в Питере)
Судя по матчу Зенита, то и они все силы оставили
+3
-2
+1
Ответ alexsem69
Спартак все силы оставил в Питере)
матч то смотрел ? тупо мяч в ворота не шёл. (
+6
-5
+1
Как только встречаются с сильной командой … сразу без шансов )
+1
0
+1
запаса у Спартака просто нет

нужны ещё 1-2 классных игрока уровня Барко, чтобы попытаться на дистанции с Зенитом соперничать
+3
-2
+1
нужно избавляться от балласта: игнатов, хлусевич, Зина, Жозе, абена не плох
+1
0
+1
Ничего страшного, хорошо, что проиграли в кубке. Тут формат бесполезный, почти все выходят из группы
+3
-2
+1
Хлусевича отпинают сегодня в раздевалке всем составом! Страшно за парня!
+3
-2
+1
Ответ Угараю_с_вас
Жозе я бы не списывал, остальным можно смело рукой помахать
Как их можно было купить???!!! Это жесть!!!
0
0
0
Ответ Спартак Чемпион
ну он только тыковку может подставить и всё...
Посмотрим ближе к зиме, пока загадка этот трансфер
0
0
0
Ответ arspurs9
Пруцев очень хорош, он много бегает, пыхтит, старается. Но конкретно в этом сезоне на позиции опорника Умярову он и близко не конкурент. У Динамо в первом тайме раз за разом в центре мяч свободно ходил, причем лучше, чем у Зенита, когда на поле был Умяров. Вот и разница здесь и сейчас.
Согласен, хоть я и большей частью набросил) они в целом разные, как будто, на бумаге должны хорошо дополнять друг друга, а то и вовсе втроем с Литвиновым, но на деле как-то пока никак.
0
0
0
Ответ bedLaM
Очередной автобус, очередное безмерное количество фолов при полном попустительстве судьи, очередной бездарный матч Зиньковского, Игнатова и Хлусевича
Динамо рубились,они новички в рпл, тут вопросы у Спартаку ,да хоть экарус где Спартак и где Динамо Махачкала в финансовом плане и по стоимости игроков ,не неси ерунду, игроки Динамо на характере выиграли матч.
0
0
0
Ответ bedLaM
Очередной автобус, очередное безмерное количество фолов при полном попустительстве судьи, очередной бездарный матч Зиньковского, Игнатова и Хлусевича
Это просто кошмар, каждый отбор - это фол. Хз, конечно так можно играть наверное, но всему есть пределы.
0
0
0
Я поставил на Спартак. И на Зенит. Простите ,я не хотел
0
0
0
Зенит тоже проиграл..Акрону..после матча очного выгорели
0
0
0
Если в руководстве не сделают выводы после этого матча, что до закрытия трансферного окна нужно ещё усиления как на флангах обороны, так и в этаку, то такие проблемы будут в каждом матче
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий