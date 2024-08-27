«Спартак» проиграл впервые с июля – после 7 матчей без поражений

Прервалась серия «Спартака» без поражений.

Команда Деяна Станковича уступила « » Махачкала (0:1) в Фонбет Кубке России.

Красно-белые не проигрывали с 21 июля – семь матчей подряд.

31 августа « » примет «Рубин» в рамках Мир .