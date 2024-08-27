«Спартак» проиграл впервые с июля – после 7 матчей без поражений
Прервалась серия «Спартака» без поражений.
Команда Деяна Станковича уступила «Динамо» Махачкала (0:1) в Фонбет Кубке России.
Красно-белые не проигрывали с 21 июля – семь матчей подряд.
31 августа «Спартак» примет «Рубин» в рамках Мир РПЛ.
А как все тут говорили, что Пруцев на 99 голов выше Умярова
Будем надеятся, что всё невезение останется в этом матче.
Абена-красавец.
нужны ещё 1-2 классных игрока уровня Барко, чтобы попытаться на дистанции с Зенитом соперничать