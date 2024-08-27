«Спартак» пропустил с пенальти за фол Хлусевича на Гаджиеве. Даниил схватил Абакара за футболку за пределами штрафной – игрок «Махачкалы» упал внутри площади

«Спартак» пропустил от «Динамо» Махачкала с пенальти в начале кубковой игры.

На 10-й минуте Даниил Хлусевич за пределами штрафной площади схватил за футболку обыгравшего его Абакара Гаджиева, а также, возможно, наступил ему на ногу. Вбежав в штрафную, футболист махачкалинской команды упал на газон.

Главный судья Александр Машлякевич сперва позволил продолжить игру, но затем, обсудив ситуацию с видеоассистентом, посмотрел повтор и изменил решение.

Нападающий Гамид Агаларов успешно реализовал одиннадцатиметровый.

Изображения: кадры из трансляции