«Спартак» пропустил с пенальти за фол Хлусевича на Гаджиеве. Даниил схватил Абакара за футболку за пределами штрафной – игрок «Махачкалы» упал внутри площади
«Спартак» пропустил от «Динамо» Махачкала с пенальти в начале кубковой игры.
На 10-й минуте Даниил Хлусевич за пределами штрафной площади схватил за футболку обыгравшего его Абакара Гаджиева, а также, возможно, наступил ему на ногу. Вбежав в штрафную, футболист махачкалинской команды упал на газон.
Главный судья Александр Машлякевич сперва позволил продолжить игру, но затем, обсудив ситуацию с видеоассистентом, посмотрел повтор и изменил решение.
Нападающий Гамид Агаларов успешно реализовал одиннадцатиметровый.
Изображения: кадры из трансляции
Надеюсь махачкалинцы довольны таким пенальти и ныть перестанут
Фол начинался до штрафной... ДА
Тогда какого хрена вмешался ВАР в эпизод??
Пенальти поставили ради спасения *опы Безбородова иначе полевому было стыдно)))
Иначе бы условный Лукаку просто бы дотаскивал защитника до штрафной и там бы падал на пенальти)