«Спартак» пропустил с пенальти за фол Хлусевича на Гаджиеве. Даниил схватил Абакара за футболку за пределами штрафной – игрок «Махачкалы» упал внутри площади

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи видеоповторы Даниил Хлусевич Динамо Махачкала Абакар Гаджиев Футбол

«Спартак» пропустил от «Динамо» Махачкала с пенальти в начале кубковой игры.

На 10-й минуте Даниил Хлусевич за пределами штрафной площади схватил за футболку обыгравшего его Абакара Гаджиева, а также, возможно, наступил ему на ногу. Вбежав в штрафную, футболист махачкалинской команды упал на газон.

Главный судья Александр Машлякевич сперва позволил продолжить игру, но затем, обсудив ситуацию с видеоассистентом, посмотрел повтор и изменил решение.

Нападающий Гамид Агаларов успешно реализовал одиннадцатиметровый.

Изображения: кадры из трансляции

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79 комментариев
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Бородачи коллективно наныли на этот пенальти)
+76
-14
+62
Я очень сомневаюсь в матче с Краснодаром насчёт пенальти, а здесь… такие можно пачками назначать, теперь ещё больше споров будет.
Надеюсь махачкалинцы довольны таким пенальти и ныть перестанут
+73
-12
+61
Хлусевич косячит больше всех. Ну и Рома к его уровню спустился. А судить спорные моменты теперь будут против Спартака часто, слишком напугали гегемона.
+57
-6
+51
Ответ Gremlin
А что там подсказывать. Хлусевич схватил его до штрафной, тот продолжил бежать, но как только вбежал в штрафную у него ноги подкосились резко. Очевидная симуляция.
То есть держать правилами разрешено?
+36
-12
+24
Ответ Владимир Самойлов
Хлусевич никакой , а чем лучше мишка Игнатов, зиньковский , Жозе ????))))
Игнатов нулевый. Как и Хлусевич. Просто вредители. Ни одного полезного действия. Зобнин и Пруцев через раз играют. Зиньковский играет неплохо,но в своей манере, раз в 15 минут. До Жозе не доходит мяч,это не Месси,который выйдет и всех накрутит. Но уровень как и у Маркиньоса виден и мне кажется они слегка в шоке от Игнатова и Хлусевича. Что ни пас, то обрез, даже на метр
+20
0
+20
Фол был... Да..
Фол начинался до штрафной... ДА
Тогда какого хрена вмешался ВАР в эпизод??
Пенальти поставили ради спасения *опы Безбородова иначе полевому было стыдно)))
+21
-2
+19
Ответ Тралл из Питера
Ну он его и в штрафной вроде тоже держал, если бы отпустил, то тогда да - не пенальти, но это судя по скрину, если кто смотрит матч, может подсказать
Какие вы потешные) Если схватил до штрафной, то и фол должен быть до штрафной, а не там где выгодно питерским) Хотя, о чём я, у вас свои правила который год)
+24
-8
+16
А в матче Динамо - Краснодар, за точно такой же момент пенальти не дали. Даже не рассматривали. Где правда?
+15
0
+15
Это не мини футбол, тут контактный спорт. Пенка левая.
+20
-8
+12
Ответ Тралл из Питера
Ну он его и в штрафной вроде тоже держал, если бы отпустил, то тогда да - не пенальти, но это судя по скрину, если кто смотрит матч, может подсказать
А что там подсказывать. Хлусевич схватил его до штрафной, тот продолжил бежать, но как только вбежал в штрафную у него ноги подкосились резко. Очевидная симуляция.
+38
-26
+12
Ответ ВесельчУк
То есть держать правилами разрешено?
То есть пенальти теперь ставим за то, что игрок решил упасть? А упал он точно не потому, что его держали.
+14
-6
+8
Ну он его и в штрафной вроде тоже держал, если бы отпустил, то тогда да - не пенальти, но это судя по скрину, если кто смотрит матч, может подсказать
+14
-7
+7
это не пенальти
+8
-1
+7
Ответ Gremlin
А что там подсказывать. Хлусевич схватил его до штрафной, тот продолжил бежать, но как только вбежал в штрафную у него ноги подкосились резко. Очевидная симуляция.
Он должен был его до ворот тащить за собой ?
+8
-3
+5
Ответ Николай Повалюхин
Хлусевич косячит больше всех. Ну и Рома к его уровню спустился. А судить спорные моменты теперь будут против Спартака часто, слишком напугали гегемона.
Хлусевич никакой , а чем лучше мишка Игнатов, зиньковский , Жозе ????))))
+6
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+5
Эффект письма, так сказать.
+8
-3
+5
Ответ Pelerin
Но это же враньë. Если нарушение начинается до штрафной, то это не пенальти по всем рекомендациям. Откуда такие трактовки? ) Иначе бы условный Лукаку просто бы дотаскивал защитника до штрафной и там бы падал на пенальти)
Вчера в испанском чемпионате поставили такой пенальти,в матче Сельта Валенсия,посмотри последний гол,за такой фол ставят пенальти
+6
-2
+4
Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Контакт ноги был до штрафной
+3
0
+3
Основной контакт был до штрафной, как только в штрафную зашел так сразу упал. И судью вообще хз кого поставили
+4
-1
+3
Ответ Тралл из Питера
Ну он его и в штрафной вроде тоже держал, если бы отпустил, то тогда да - не пенальти, но это судя по скрину, если кто смотрит матч, может подсказать
Но это же враньë. Если нарушение начинается до штрафной, то это не пенальти по всем рекомендациям. Откуда такие трактовки? )

Иначе бы условный Лукаку просто бы дотаскивал защитника до штрафной и там бы падал на пенальти)
+10
-7
+3
Ответ Нейтральный критик
Так наступил на ногу или нет? Само держание за футболку могли не посчитать фолом, а вот наступ по второму скрину уже в штрафной.
Он заваливатся ещё до штрафной
+2
0
+2
Ответ Gremlin
Самое главное то и не сказал. Почему это пенальти? И кто объяснил, самое главное?
Назначается фол там где заканчивается захват,правда это в регламенте ла лига,может у нас по-другому
+2
0
+2
В эпоху ВАР так хватать соперника просто бредовое решение. Тут нужно сказать, что до этого Хлусевич был обыгран "с места". Вообще Даниил очень сдал, как и Зобнин.
+2
0
+2
Пенальти по делу, Хлусевича гнать к нахушеву
+9
-7
+2
Если логически рассуждать, то судья должен смотреть отчего упал игрок, какой фол был и где. Если от контакта с ногой Х., то он был до штрафной, с того места штрафной пробивается. Если от захвата футболки, то этот фол был тоже до штрафной. Т.е., как только схватил за футболку: в том месте фол, свисток и штрафной (восстановление ситуации по ВАРу). Но это логически, как в правилах, не знаю.
+4
-2
+2
О, так вот где играет лучший снайпер позапрошлого сезона оказывается.
+1
0
+1
Ответ Рустам Ахалавов
Назначается фол там где заканчивается захват,правда это в регламенте ла лига,может у нас по-другому
Нет, "ало,реф" написал, что сейчас такие трактовки. Но я чëтко помню, что ещё несколько лет назад назначали штрафной до линии штрафной площади.
+1
0
+1
Ответ Рустам Ахалавов
Так вот игрок Сельты тоже начал держать не в штрафной,но пенальти в их ворота поставили,там в обзоре ла лиги,в камментах все объяснили по чему это пенальти
Самое главное то и не сказал. Почему это пенальти? И кто объяснил, самое главное?
+2
-1
+1
Ответ Gremlin
Он его держать начал не в штрафной. Так что это всё равно не пенальти. А пенальти поставили только из-за падения. Не упал бы, ничего бы не было.
Так вот игрок Сельты тоже начал держать не в штрафной,но пенальти в их ворота поставили,там в обзоре ла лиги,в камментах все объяснили по чему это пенальти
+1
0
+1
Ответ ВесельчУк
То есть держать правилами разрешено?
Нарушение было за пределами штрафной площади
+3
-2
+1
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