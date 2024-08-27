Степанова об Олимпиаде-2024: «На месте гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Губерниев сборная России Олимпиада-2022 Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Вероника Степанова контент Захар Петров Лыжи

Вероника Степанова рассказала, как поступила бы на месте гребцов на Олимпиаде.

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Петров также стал четвертым в каноэ-одиночках на 1000 метров.

Российские спортсмены выступали в Париже в нейтральном статусе.

– Я умею устраивать эпатаж и на месте российских гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями». И со всей этой лапшой, что мы все равны, что мы все семья и мы все дружны.

– Почему вы тогда не достали российский флаг на Играх в Пекине?

– Сравнивать Пекин и Париж – бред. Да, у меня не было российского гимна, но у нас были равные условия. У нас были все тренеры и специалисты.

Дмитрий (Губерниев), ты сам был на награждении нашей олимпийской четверки и на плече был российский флаг, если ты не забыл. Мы были – олимпийцы из России, представляющий Олимпийский комитет России, – сказала лыжница.

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30 комментариев
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Действительно, что ж ты Вика в Пекине флаг из трусов не вытащила, свистеть не мешки таскать
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из трусов тогда уж
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Иногда думаю, что у Степановой и Загитовой один и тот же спичрайтер, но потом вспоминаю, что у первой есть папик, а у второй в пустой голове резонатор, усиливающий поток случайных слов из окружающей среды. ОЧ-зумеры это конечно зачастую боль...
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+15
Ответ Дмитрий Квочкин
Я примерно представляю,кто породил козу и корову,от них хоть мясо,молоко и шерсть,а кто породил Степанову?Хоть отчество напишите,где папа?
Её папа, вернее "Папик", написал эту белиберду, и вполне вероятно, что данный "папик" и обрюхатил русскую Терезу Йозауг
+16
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+13
А она мудра не по годам, как во власть попасть.
+17
-5
+12
Петров и хотел как в лыжах на финише флаг достать, но перевернулся.
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Я примерно представляю,кто породил козу и корову,от них хоть мясо,молоко и шерсть,а кто породил Степанову?Хоть отчество напишите,где папа?
+13
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+8
Ответ Troy McClure
Наверное тогда флаг и являлся трусами.
Прокладкой скорее
+9
-3
+6
Ответ Westmoreland
Действительно, что ж ты Вика в Пекине флаг из трусов не вытащила, свистеть не мешки таскать
Наверное тогда флаг и являлся трусами.
+8
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Надо было приехать первыми и доставать флаг всем назло с последующей дисквалификацией и созданием образа жертвы. Только тогда бы их в Узбекистан не взяли и они бы там ничего не выиграли, а так хорошая идея. А вот ничего тупее чем махать флагом после 4 места не придумаешь.
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Степанова собралась на Олимпиаду-2026.
Посмотрим как ты достанень наш флаг .
Трепло.
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Может лучше бы из задницы достала?
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Ответ Tima_Milan
из трусов тогда уж
Не носит она их....
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кажется именно для этого и были введены критерии отбора на Олимпиаду, адекватных допустили, а такие как эта может сколь угодно махать флагами и зет символикой у себя дома.
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Заметил, что лыжница Степанова.....очень интеллигентная девушка.
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Кринжатина какая-то
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Вот это чудо-юдо еще на Олимпиаду в 2026 собирается, да ее туда на пушечный выстрел не подпустят. Дома с дивана будет смотреть и менять подгузники.
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Ника, парни не глупее тебя,
и не все любители «устраивать эпатаж».
дай бог, будет дитя, вот начнешь его учить,
а взрослых людей учить не стоит
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Шиздеть не кули ворочить. "Я бы тоже так сделал"
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В заднице то ты и тебе подобные"смельчаки"духовитые
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У нее в Пекине были трусы в цвет РФ флага, инфа 100 процентов.
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Ответ Tima_Milan
из трусов тогда уж
У Степановой утвержденная свыше роль ультрапатриотки, не мешайте девочке деньги зарабатывать.)
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Продолжаем раскручивать вчерашнюю грызню майонеза и Ники.
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Если бы, да кабы... Хайп на всем, займись делом уже)
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Степанова иди ты ))
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🤡🤡🤡
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