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«Ангелы Плющенко» о допинге фигуристки Горобченко: «Спортсменка покинула академию задолго до вынесения решения о дисквалификации»

В академии «Ангелы Плющенко» высказались о допинг-деле фигуристки Горобченко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации Варвары Горобченко на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.

Ранее фигуристка тренировалась у Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.

«По ситуации с Варварой Горобченко доводим следующее. По договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко Варвара Вячеславовна 10.12.2006 г. р. в период с 15.11.2022 по 15.12.2023 находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на спортивной базе Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве.

Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко В. В. и ее представители не довели до сведения Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии «Ангелы Плющенко» официальным тренером была Хаблова С. Г. и спортсмен совместно с ГАУ ВО ПО зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях.

Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации», – говорится в заявлении академии.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница академии «Ангелы Плющенко»
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logoРУСАДА
женское катание
Варвара Горобченко
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