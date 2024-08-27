Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире

Криштиану Роналду получит специальный приз лучшему бомбардиру ЛЧ.

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, форвард « » удостоен награды как лучший бомбардир в истории чемпионов. Приз будет вручен португальцу в четверг президентом УЕФА Александером Чеферином.

провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. , идущщий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.