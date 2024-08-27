Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире
Криштиану Роналду получит специальный приз лучшему бомбардиру ЛЧ.
Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, форвард «Аль-Насра» удостоен награды как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Приз будет вручен португальцу в четверг президентом УЕФА Александером Чеферином.
Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущщий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.
Хейтеры Рона, что с лицом?
в ЛЧ выбор однозначный - Кришти безоговорочный №1, все остальные проигравшие.
1) Роналду - 41 гол
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2) Месси - 19 голов
Не будет корректно сравнивать новых бомбардиров со старыми, поэтому наверное и дают приз сейчас
Лучший бомбардир плей-офф ЛЧ;
Лучший ассистент плей-офф ЛЧ;
Рекордсмен по голам со штрафных ударов;
Рекордсмен по голам из-за штрафной;
7 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ;
5 раз лучшим игроком турнира;
И прочее, прочее, прочее
В общем, большинство рекордов в ЛЧ за королем турнира, за исключением рекорда по пробитым пенальти, который принадлежит Месси
Оплаченная акция, как и ЧМ 2022, угу))
Лучший ассистент плей-офф ЛЧ;
Рекордсмен по голам со штрафных ударов;
Рекордсмен по голам из-за штрафной;
7 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ;
5 раз лучшим игроком турнира;
И прочее, прочее, прочее
В общем, большинство рекордов в ЛЧ за королем турнира, за исключением рекорда по пробитым пенальти, который принадлежит Месси
а то, что у Карвахаля 6 ЛЧ - ну, называть его королем, такое себе...