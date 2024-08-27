Роналду вручат специальный приз от президента УЕФА как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Александер Чеферин Футбол

Криштиану Роналду получит специальный приз лучшему бомбардиру ЛЧ.

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол,  форвард «Аль-Насра» удостоен награды как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Приз будет вручен португальцу в четверг президентом УЕФА Александером Чеферином.

Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущщий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.

64 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космическая конечно цифра, возможно это будет очередной вечный рекорд, время покажет. Вы только вдумайтесь что когда-то рекорд Рауля с 70 голами казался недосягаемым, а тут в два раза больше голов! Роналду легенда!
+46
-6
+40
Роналду также является лучшим ассистентом в истории ЛЧ.
Хейтеры Рона, что с лицом?
+40
-16
+24
А почему такой приз не вручали раньше? И главное, вручат ли тому кто обгонит роналду?
+15
-4
+11
Ответ Carasa
А почему такой приз не вручали раньше? И главное, вручат ли тому кто обгонит роналду?
Ну если вчитаться в правила, то нужно обогнать и удержать первенство в течение 5 лет чтобы получить приз.
+8
-1
+7
Ответ Мохнатый55
Комментарий скрыт
а кто тогда король? тот, кто 2-8, на собственном поле, получил?
в ЛЧ выбор однозначный - Кришти безоговорочный №1, все остальные проигравшие.
+9
-3
+6
Ответ Carasa
А почему такой приз не вручали раньше? И главное, вручат ли тому кто обгонит роналду?
Вручат. Но очевидно что этого не случится в ближайшие лет 7-10
+5
0
+5
Роналду большинство своих голов в ЛЧ забил в плей офф, месси на групповом этапе🤭
+11
-7
+4
И как лучшему ассистенту! Король ЛЧ.
+8
-5
+3
Ратибор, что с лицом?
+3
0
+3
статистика Роналду еще более космическая, если посмотреть на голы начиная с 1-4 финала ЛЧ, то есть против самых топов:
1) Роналду - 41 гол
..........
..........
..........
2) Месси - 19 голов
+5
-2
+3
Ответ News13
Холанду всего 24 года, до 30 сотку набьет и потом 41 как нибудь пенками доковыряет
Тоже самое думали и о ван Бастене, и о Роналдо....
+3
0
+3
ну можно ненавидеть роналду, но здесь все по делу.
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
а кто тогда король? тот, кто 2-8, на собственном поле, получил? в ЛЧ выбор однозначный - Кришти безоговорочный №1, все остальные проигравшие.
У Месси обида на Чеферина - они же с Пике тогда потребовали денег, как "самые нуждающиеся футболисты", а после того, как не получили установили этот "вечный антирекорд" Барсы в еврокубках🤢
+2
0
+2
Ответ Carasa
А почему такой приз не вручали раньше? И главное, вручат ли тому кто обгонит роналду?
Думаю из-за того, что теперь в Лиге Чемпионов намного больше матчей играют. Только на групповом этапе 8 матчей, а еще дополнительный стыковой перед плей-офф.

Не будет корректно сравнивать новых бомбардиров со старыми, поэтому наверное и дают приз сейчас
+2
0
+2
Ответ News13
Холанду всего 24 года, до 30 сотку набьет и потом 41 как нибудь пенками доковыряет
Хорошо, если так. Но пока до Роналду очень далеко.
+2
0
+2
Ответ Kanye East_1116222356
Роналду большинство своих голов в ЛЧ забил в плей офф, месси на групповом этапе🤭
Да к тому же Месси в плей-офф смог забить только за один клуб, в отличии от Рона☝️
+7
-5
+2
Рон красавчик машина 🚘🚘🚘 достоин этой награды 🏅🏅🏅
+4
-2
+2
Холанду всего 24 года, до 30 сотку набьет и потом 41 как нибудь пенками доковыряет
+3
-1
+2
Король лч, лучший бомбардир и ассистент
+3
-1
+2
Ответ Carasa
А почему такой приз не вручали раньше? И главное, вручат ли тому кто обгонит роналду?
Обогнать практически не реально
+7
-6
+1
Ответ Carasa
А почему такой приз не вручали раньше? И главное, вручат ли тому кто обгонит роналду?
Думаю потому что Месси который отстаёт на 11 голов уже не играет в ЛЧ, а на поляка надежды нет что наколотит 50
+1
0
+1
Ответ Carasa
Есть какие-то исследования, подтверждающие это? Поделись, интересно почитать
Есть здравый смысл. Столько лет на таком высоком уровне мало кто играет, а тем более стабильно забивает и участвует в лч
+2
-1
+1
Справедливо!
+3
-2
+1
Ответ Carasa
Есть какие-то исследования, подтверждающие это? Поделись, интересно почитать
Достаточно посмотреть на количество матчей и голов у преследователей, чтобы составить среднюю статистику по голам за матч. Очевидно, что Роналду с огромным отрывом впереди остальных, за исключением Месси. Но тот в ЛЧ уже никогда не забьёт, Левандовскому не хватит карьеры, чтоб догнать, а остальные её либо завершили, либо слишком далеко, и тому же Холанду надо каждый сезон забивать хотя бы по 10 и больше голов в течение 10 лет подряд, чтобы догнать, что в принципе достижимо, но здесь никто не даст гарантию, что это произойдёт.
+1
0
+1
Ответ Domian
Скорее всего это оплаченная акция) То же самое как с наградой лучшему бомбардир в истории сборных от ФИФА. Тому же Али Деи её не вручили, хотя его рекорд держался много лет)))
Продублирую:
Лучший бомбардир плей-офф ЛЧ;
Лучший ассистент плей-офф ЛЧ;
Рекордсмен по голам со штрафных ударов;
Рекордсмен по голам из-за штрафной;
7 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ;
5 раз лучшим игроком турнира;
И прочее, прочее, прочее
В общем, большинство рекордов в ЛЧ за королем турнира, за исключением рекорда по пробитым пенальти, который принадлежит Месси

Оплаченная акция, как и ЧМ 2022, угу))
+1
0
+1
Ответ Barsenoga
Есть только один приз в футобле это золотой мяч и тут пропасть между моим месси и пенальтистом а когда великий лео встречался против португальца в европе он выносил реал и мю из лиги чемпионов как я выношу мусор по понедельникам.
Очень жирно.
+1
0
+1
Ладно по голам, но даже по ассистам он в ЛЧ первый! 42 голевые!
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
В ЛЧ нет короля, но есть много легендарных игроков для этого турнира. Что касается Роналду, то я уже написал, почему он не является номером один. Он даже по количеству титулов не лучший. О чем тут еще говорить.
Лучший бомбардир плей-офф ЛЧ;
Лучший ассистент плей-офф ЛЧ;
Рекордсмен по голам со штрафных ударов;
Рекордсмен по голам из-за штрафной;
7 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ;
5 раз лучшим игроком турнира;
И прочее, прочее, прочее
В общем, большинство рекордов в ЛЧ за королем турнира, за исключением рекорда по пробитым пенальти, который принадлежит Месси
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
а кто тогда король? тот, кто 2-8, на собственном поле, получил? в ЛЧ выбор однозначный - Кришти безоговорочный №1, все остальные проигравшие.
Дорогой эксперт, уверен, что на собственном поле?
0
0
0
Ответ Мохнатый55
В ЛЧ нет короля, но есть много легендарных игроков для этого турнира. Что касается Роналду, то я уже написал, почему он не является номером один. Он даже по количеству титулов не лучший. О чем тут еще говорить.
он, как минимум, выигрывал ЛЧ за 2 разных клуба. никто, из действующих игроков, не делал этого.
а то, что у Карвахаля 6 ЛЧ - ну, называть его королем, такое себе...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий