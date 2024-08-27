РУСАДА: «Руководству ФФККР следует обратить особое внимание на работу с родственниками фигуристов. Особенно с бабушками и дедушками»
Ранее 17-летняя фигуристка Варвара Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023-го.
Мать Горобченко заявила, что фигуристка выпила из стакана, где были растолчены таблетки: «Я доказывала, что таблетки были куплены моей мамой, предоставляла фотографию, что у нее в аптечке все это есть».
«Мы вынуждены констатировать, что за последнее время мы имеем дело уже с третьим случаем нарушения антидопинговых правил несовершеннолетними спортсменами, которые занимаются фигурным катанием.
Мы неоднократно говорили о необходимости проведения масштабной образовательной работы не только с юными спортсменами, но и с их ближайшим окружением.
Руководству федерации следует обратить особое внимание на работу с ближайшими родственниками спортсменов, особенно с бабушками и дедушками, которые все чаще фигурируют в делах о нарушениях антидопинговых правил. РУСАДА готово провести для них отдельный семинар.
Но главное, что мы хотим еще раз подчеркнуть – это принцип строгой ответственности: спортсмен всегда сам несет ответственность за все, что попадает в его организм», – сказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
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