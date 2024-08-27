Роналду забил со штрафного и ассистировал Талиске в матче «Аль-Насра» с «Аль-Фейхой»

Криштиану Роналду забил со штрафного в матче лиги Саудовской Аравии.

Нападающий « » точно пробил по воротам «Аль-Фейхи» на 10-й добавленной к первому тайму минуте – 2:0. Ранее он ассистировал Талиске.

39-летний португалец отличился в обоих турах нового чемпионата. 22 августа он забил «Аль-Раэду».

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