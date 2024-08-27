Роналду забил со штрафного и ассистировал Талиске в матче «Аль-Насра» с «Аль-Фейхой»
Криштиану Роналду забил со штрафного в матче лиги Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» точно пробил по воротам «Аль-Фейхи» на 10-й добавленной к первому тайму минуте – 2:0. Ранее он ассистировал Талиске.
39-летний португалец отличился в обоих турах нового чемпионата. 22 августа он забил «Аль-Раэду».
64 гола только со штрафных
Просто космос💫👏
Докатились , голы в чемпионате пустыни выдаёте за показатель величия😂.
Дайте деду спокойно заработать большие бабки и закончить карьеру .
Роналду , как топ футболист уже давно закончился.
Чемпионат Европы всё и всем прекрасно показал.
Я вот болельщик Барсы ,но ни одного матча Месси , после его переходы в МЛС, не смотрел . Пусть он хоть там миллион голов забьёт .
С клубным футболом высокго уровня и Лео и Криш уже закончили.
Насколько старички ещё что-то могут, можно будет понять только по играм за сборную.
Забавно, что кто-то всерьёз считает , что кому-то из хейтеров всерьёз интересно смотреть проходные матчи лиги пустыни))
Посмотрим - увидим !
Во-первых, чувак лечится там всё время и практически не играл, во-вторых Неймар никогда не был наконечником , чтобы столько забивать , так же как и Мане.
Единственный релевантный пример -- это Митрович, который тоже там на легке очень много забивает и намного полезнее Криша в игре без мяча