Роналду забил со штрафного и ассистировал Талиске в матче «Аль-Насра» с «Аль-Фейхой»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду забил со штрафного в матче лиги Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» точно пробил по воротам «Аль-Фейхи» на 10-й добавленной к первому тайму минуте – 2:0. Ранее он ассистировал Талиске.

39-летний португалец отличился в обоих турах нового чемпионата. 22 августа он забил «Аль-Раэду».

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев
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Плохой денёк у хейтеров, отдал гп, забыл гол еще со штрафного
+50
-17
+33
Ответ Micio
Со штрафного?! Сначала мимо прошел, а потом пришло осознание))
Ну зайдёшь на ютуб, найдёшь подборку голов со штрафных Роналду, которые ты не застал в силу возраста, потом посчитаешь сколько всего забил он со штрафных и придёт осознание :)
+32
-9
+23
899+254 по гол+пас за карьеру
64 гола только со штрафных

Просто космос💫👏
+33
-12
+21
Ответ Ллб
У кого и что должно быть с лицом?) Докатились , голы в чемпионате пустыни выдаёте за показатель величия😂. Дайте деду спокойно заработать большие бабки и закончить карьеру . Роналду , как топ футболист уже давно закончился. Чемпионат Европы всё и всем прекрасно показал. Я вот болельщик Барсы ,но ни одного матча Месси , после его переходы в МЛС, не смотрел . Пусть он хоть там миллион голов забьёт . С клубным футболом высокго уровня и Лео и Криш уже закончили. Насколько старички ещё что-то могут, можно будет понять только по играм за сборную. Забавно, что кто-то всерьёз считает , что кому-то из хейтеров всерьёз интересно смотреть проходные матчи лиги пустыни))
Чем не величие в 40 лет? Где там Митровичи, Мане, Неймары? Почему так не могут?
+12
-4
+8
Ответ Утка сьела льва
Ну шо с лицом ? Правильно величайшей все еще в строю
У кого и что должно быть с лицом?)
Докатились , голы в чемпионате пустыни выдаёте за показатель величия😂.
Дайте деду спокойно заработать большие бабки и закончить карьеру .
Роналду , как топ футболист уже давно закончился.
Чемпионат Европы всё и всем прекрасно показал.
Я вот болельщик Барсы ,но ни одного матча Месси , после его переходы в МЛС, не смотрел . Пусть он хоть там миллион голов забьёт .
С клубным футболом высокго уровня и Лео и Криш уже закончили.
Насколько старички ещё что-то могут, можно будет понять только по играм за сборную.
Забавно, что кто-то всерьёз считает , что кому-то из хейтеров всерьёз интересно смотреть проходные матчи лиги пустыни))
+14
-6
+8
Бургерные злобно минусуют))
+14
-7
+7
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Да успокойся ты уже)) Иди поспи, а то МЛС ещё смотреть, наверное.
+10
-3
+7
Со штрафного?! Сначала мимо прошел, а потом пришло осознание))
+16
-11
+5
Ответ real19024ver
Ну зайдёшь на ютуб, найдёшь подборку голов со штрафных Роналду, которые ты не застал в силу возраста, потом посчитаешь сколько всего забил он со штрафных и придёт осознание :)
Справедливости ради, Рон последние годы карьеры совсем уж разучился бить своим наклоболом, но статистика по штрафным у него фантастическая
+5
0
+5
Совсем не щадит своих хейтеров. они ведь каждый матч его смотрят, бедные люди
+12
-7
+5
Ну шо с лицом ? Правильно величайшей все еще в строю
+15
-11
+4
Ответ real19024ver
Ну зайдёшь на ютуб, найдёшь подборку голов со штрафных Роналду, которые ты не застал в силу возраста, потом посчитаешь сколько всего забил он со штрафных и придёт осознание :)
Он ещё не умеет пользоваться интернетом!)))
+5
-3
+2
Ответ Baduser32
Плохой денёк у хейтеров, отдал гп, забыл гол еще со штрафного
Всё равно пешеведы🤡 скажут: Роналду виноват, что никто из игроков 24-х сборных на ЕВРО не смог забить гол со штрафного☝️🤣🤣🤣
+11
-9
+2
Ответ fc_a.m.
Чем не величие в 40 лет? Где там Митровичи, Мане, Неймары? Почему так не могут?
Митрович уже второй год отнимает все трофеи и финалы у КриРо. Вот там он, поэтому вам остается только голы считать, а не трофеи 😕
+2
0
+2
Ответ ljolik888
У Холланда есть шанс это превзойти. Правда он играет в сборной Норвегии и тут ... маленькие проблемы Посмотрим - увидим !
У Холанда ровно ноль голов со штрафных ударов, так что без шансов)
+3
-2
+1
Ответ Max Maximus
899+254 по гол+пас за карьеру 64 гола только со штрафных Просто космос💫👏
У Холланда есть шанс это превзойти. Правда он играет в сборной Норвегии и тут ... маленькие проблемы
Посмотрим - увидим !
+4
-4
0
Ответ real19024ver
Ну зайдёшь на ютуб, найдёшь подборку голов со штрафных Роналду, которые ты не застал в силу возраста, потом посчитаешь сколько всего забил он со штрафных и придёт осознание :)
Я сейчас посмотрел на ютубе этот последний. Блин, но реально просто ужас - стенка просто не прыгнула. Все голы в пустыне у него со штрафных один хуже другого - уровень защитников и вратарей просто дно. И этот позор в общую стату еще несут. Он со штрафных тут за полтора года назабивал больше чем за 10 лет в сборной и клубах 😂💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Жуниньо бы тогда их сотни набил, играй с этими продавцами кебабов.
+1
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Ответ atomio
Я сейчас посмотрел на ютубе этот последний. Блин, но реально просто ужас - стенка просто не прыгнула. Все голы в пустыне у него со штрафных один хуже другого - уровень защитников и вратарей просто дно. И этот позор в общую стату еще несут. Он со штрафных тут за полтора года назабивал больше чем за 10 лет в сборной и клубах 😂💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Жуниньо бы тогда их сотни набил, играй с этими продавцами кебабов.
больше чем за 10 лет в сборной и клубах- это чё он 60 голов со штрафных положил в Аравии, т.е. все забитые голы были со штрафных? Что в башке у вас творится🤦🤣🤣🤣
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Ответ Веселый денек
Красоту положил) Вот бы Роналду всегда бил, как сегодня, на технику, а не этот ваш наклбол))
Мячи не те, поэтому наклболы и летят)
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
😅😅
+1
-1
0
Красоту положил) Вот бы Роналду всегда бил, как сегодня, на технику, а не этот ваш наклбол))
+6
-6
0
Ответ fc_a.m.
Чем не величие в 40 лет? Где там Митровичи, Мане, Неймары? Почему так не могут?
Неймар? Ты серьёзно ?)
Во-первых, чувак лечится там всё время и практически не играл, во-вторых Неймар никогда не был наконечником , чтобы столько забивать , так же как и Мане.
Единственный релевантный пример -- это Митрович, который тоже там на легке очень много забивает и намного полезнее Криша в игре без мяча
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-1
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Ответ Утка сьела льва
Мало того что приз получил от фифа так еще добивающий удар гол со штрафнова. Это же единственная отдушина у хейтеровчков что он со штрафного не забивает.А нет стой забивает же.Лайк не забудьте голу поставить
сколько лет назад предыдущий забил? ну а удар в мега-стенку из одного Пирло - это на века.
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Ответ Jamal10
Ой, началось это: Ну что там хейтеры? Господи, кому не пофиг на его голы в лиге пустыни? И только не надо эти ваши: Ну вот ты зашёл в новость, значит не пофиг. Посмеяться зашёл. Забил, молодец. Но откуда столько пафоса. Вот когда на очередном крупном турнире он свою сборную похоронит ради своей статистики, тогда приходите, покричите тут.
Очень забавляет слышать про интерес и лигу пустыни от глора Барсы и Месси, клуб которого глотал пыль и пускал по 4-6 голов от клубов пустыни. Про интерес и трансляции лучше промолчу, пока слезы у вас не пошли :)
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Ответ real19024ver
Очень забавляет слышать про интерес и лигу пустыни от глора Барсы и Месси, клуб которого глотал пыль и пускал по 4-6 голов от клубов пустыни. Про интерес и трансляции лучше промолчу, пока слезы у вас не пошли :)
Ты ещё какой нибудь никому не нужный товарняк вспомни и радуйся такой мелочи. Большего тебе не дано
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