На ютуб-канал Роналду подписались 19 729 827 человек за 24 часа – это рекорд Гиннесса

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рекорды Аль-Наср Эр-Рияд интернет соцсети YouTube Футбол

Криштиану Роналду установил рекорд по скорости набора подписчиков.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, – 19 729 827.

Спустя шесть дней после открытия канала Роналду на него подписались более 48 миллионов человек.

Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час

54 комментария
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Будет прикольно если Роналду туда ничего не будет выкладывать)
Типа - Ваши ожидания это ваши проблемы))
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канал фифанель меси 12 лет на ютубе и 3 млн)))вот и разница, за Роналду весь мир, за фифанеля все коррупционные канторы типа ФИФА, КОНМЕБОЛ и France Football.
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Ответ Гномович!
канал фифанель меси 12 лет на ютубе и 3 млн)))вот и разница, за Роналду весь мир, за фифанеля все коррупционные канторы типа ФИФА, КОНМЕБОЛ и France Football.
Ты болен
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Ответ Caterina
Матчи Роналду - полупустые стадионы. Матчи Месси - аншлаги. Так что Роналду нынче может соревноваться только с mr.Beast на его поле, а никак не с Месси.
Какие там аншлаги не кому твой пешеход неинтересен. Рон хотя бы играет а это вообще бургеров обожрался уже даже пешком ходить не может
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Ответ Гномович!
канал фифанель меси 12 лет на ютубе и 3 млн)))вот и разница, за Роналду весь мир, за фифанеля все коррупционные канторы типа ФИФА, КОНМЕБОЛ и France Football.
Весь мир это кто ?🤣
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Знаете что такое безумие ? Безумие это 10 лет сидеть на спортсе ру и хейтить роналду за его величие Siuu
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Ответ brodovan
Месси надо свой канал создавать, чтоб и там кринжика унизить
У него есть официальный канал всего 3 ляма подписоты хехехе
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Перепись гомосексуалистов планеты?)
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Ответ Dark.Babysitter
Будет прикольно если Роналду туда ничего не будет выкладывать) Типа - Ваши ожидания это ваши проблемы))
Ты бы проверил бы сначала, там уже видео штук 20 есть. А то глупо получилось.
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Ответ Папа Футбола
Ну кстати сейчас динамика подписок сильно снизилась на его канале, но перспектива достичь планки в 100 млн все же остается. На ютубе всего есть 8 каналов которые преодолели отметку в 100 млн подписчиков, из них нет ни одной знаменитости (спортсмен, актёр, певец/певица) в случае чего Роналду может стать первой знаменитостью которая достигнет этой отметки.
У него сейчас уже 49,5 млн,так что думаю наберёт 100 лямов в ближайшее время
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Знал двух поклонников Роналду, оба нервные. Сказал одному, что уважаю этого игрока, он великий, но мне ближе Месси. Крику было...
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Самые первые подписчики: ригобергсон , катерина, климов, вальдано
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Интересно, что он будет стримить.
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Пожалейте Ригоберку. Ему теперь до конца жизни придётся следить за Роналду и на Ютубе. Не только на спортсе.
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Это ещё в России ютуб не пашет. А то бы ещё пару тысяч отхватил.
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Величайший и здесь! 🐐
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Комментарий удален пользователем
Канал Роналду - 49,4 млн подписчиков

Канал Месси - 3,1 млн😅😅
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А то было бы по другому, с такой то медийкой это было прогнозируемо.
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Комментарий удален пользователем
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