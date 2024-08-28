На ютуб-канал Роналду подписались 19 729 827 человек за 24 часа – это рекорд Гиннесса
Криштиану Роналду установил рекорд по скорости набора подписчиков.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, – 19 729 827.
Спустя шесть дней после открытия канала Роналду на него подписались более 48 миллионов человек.
Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час
Типа - Ваши ожидания это ваши проблемы))
Канал Месси - 3,1 млн😅😅