На ютуб-канал Роналду подписались 19 729 827 человек за 24 часа – это рекорд Гиннесса

Криштиану Роналду установил рекорд по скорости набора подписчиков.

Нападающий « » и сборной Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на за 24 часа, – 19 729 827.

Спустя шесть дней после открытия канала Роналду на него подписались более 48 миллионов человек.

Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час