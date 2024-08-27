Жительница Подмосковья подала иск к Томасу Баху в Мытищинский суд: «Дети не хотят заниматься спортом, им закрывают путь на мировой арене»

Жительница Подмосковья подала в суд на главу МОК Томаса Баха

Как сообщает «Матч ТВ», в августе жительница региона Ольга Буянова обратилась в Мытищинский городской суд Московской области с иском в отношении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Баха по делу о защите неимущественных благ.

«Подала исковое заявление о защите чести, достоинства и на компенсацию морального вреда в наш суд.

Я работаю с трансгенерационной травмой. Сейчас подростки приходят ко мне и говорят, что не хотят заниматься спортом, потому что у них нет перспектив, так как МОК их никуда не пустит. Я поняла, что у нашего поколения закладывается травма передачи негативного сценария к спорту. Для меня это стало обидным моментом.

Дети не хотят заниматься спортом, потому что им закрывают путь к достижениям на мировой арене только потому, что дети должны отвечать за политику в стране. Я считаю, что это неприемлемо.

Если выиграю, то хочу перевести деньги в поддержку нашего спорта, чтобы дети им занимались.

Цель у меня – чтобы осветили, что спорт – это не политика, это человеческая жизнь, чтобы на это обратили внимание. Чтобы разрешили человеку выходить на эти Олимпийские игры, – рассказала Буянова в эфире «Матч ТВ».

В августе в Париже завершились летние Олимпийские игры. Там выступили 15 российских спортсменов, которых МОК допустил в нейтральном статусе.

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