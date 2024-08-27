«Акрон» обыграл «Зенит» по пенальти в Кубке России – 5:4

«Зенит» уступил «Акрону» по пенальти в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» остался на первом месте в группе, набрав в трех турах семь очков. «Акрон» идет на промежуточном втором месте с пятью баллами.

«Акрон» (старт): Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

«Зенит» (старт): Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

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