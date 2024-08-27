«Акрон» обыграл «Зенит» по пенальти в Кубке России – 5:4

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«Зенит» уступил «Акрону» по пенальти в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» остался на первом месте в группе, набрав в трех турах семь очков. «Акрон» идет на промежуточном втором месте с пятью баллами.

«Акрон» (старт): Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

«Зенит» (старт): Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

Акрон – Зенит 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
27 августа, 17:15, «Самара-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 45+2 Васильев, 1:1 – 54, пенальти Тимошенко.

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98 комментариев
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Акрон, отпусти Дурова!
+66
-7
+59
Какие же нелепые интервью во время матча. А тут еще интервьюер, который задает максимально странные вопросы про Акрон игроку Зенита, которые вообще не по адресу или же вопросы будто он главный тренер команды Зенита. Еще и растянулось слишком интервью. Очень странное нововведение в кубке, которое подают,как нечто крутое, но выглядит максимально странно.
+26
0
+26
Позор футбола
+37
-12
+25
Ответ Garikus89
Волков с Мостовым реально как всадники апокалипсиса, ей богу) Откуда Волкова вообще взяли и как умудрились за него деньги заплатить?
Ссорян, 14 дней прошло, возврату не подлежит
+22
0
+22
Волков с Мостовым реально как всадники апокалипсиса, ей богу) Откуда Волкова вообще взяли и как умудрились за него деньги заплатить?
+19
-2
+17
Ну что вернулся прошлогодний Зенит с Семаком
+16
-3
+13
Зенит, набор индивидуально хороших игроков, но ленивых до жути. Как говорится; "За такие "бабки" да еще надрываться??? - нашли дураков". Командной игры - ни какой, желания победить -ноль, такое ощущение, что на поле они выходят потусоваться. Семак тренер, которой не создает игру, а просто присутствует при наборе дорогих игроков. Игрового почерка - ни какого, каждый играет сам по себе. Смотреть на это тоска, а ставить на Зенит - остаться без денег.
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Ответ Homo Faber
Комментарий скрыт
Это тоже админресурс замешан. Просто там грамотные люди сидят, они в обе стороны работают, чтобы люди не заподозрили слишком явно
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Уж не думал, что буду скучать по Арсену Адамову. Он выглядел получше Волкова.
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Я не то, чтобы жалуюсь, Акрон справедливо забил свой гол, но их игрок справа вбежал в штрафную метра на три до удара. С каких пор это не перебивают?
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+5
Мелочь, зато приятно))
+8
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+5
Артур красавчик! Спасибо ему за хорошее настроение на вечер!
+7
-2
+5
Какой-же шлак в Зените в запасе.
+7
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Ответ Петроград
Я не то, чтобы жалуюсь, Акрон справедливо забил свой гол, но их игрок справа вбежал в штрафную метра на три до удара. С каких пор это не перебивают?
Теперь Акрон хозяин Зенита.
+8
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+5
Ответ Владислав Сабельников
Ссорян, 14 дней прошло, возврату не подлежит
Еще и коробку небось выкинуть успели, так что вообще без вариантов(
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Позор
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Акрон 👏🏻👏🏻👏🏻
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Акрон с победой! Васютин зарешал 💪
+3
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+3
Ну начало есть! Васильев молодец!👍
+3
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Развалинами Газпрома удовлетворён
+6
-3
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Тольятти молодцы, показали характер. Заслужено
+3
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+3
Васютин дважды подряд выручил команду, но Дима молодцом, хороший гол в раздевалку забил.
+3
0
+3
Семаку браво!
+2
0
+2
Ответ АланСмити
Какие же нелепые интервью во время матча. А тут еще интервьюер, который задает максимально странные вопросы про Акрон игроку Зенита, которые вообще не по адресу или же вопросы будто он главный тренер команды Зенита. Еще и растянулось слишком интервью. Очень странное нововведение в кубке, которое подают,как нечто крутое, но выглядит максимально странно.
Уровень журналистики - придумывать нелепые вопросы с похмелья)
+3
-1
+2
Мостовой даже на фоне Акрона тяжёлый. Чем он вообще занят?! Он молодой вингер, а бежит и двигается, как будто он Тотти в 40, когда он доигрывал, но у Тотти был класс. Раньше мост был быстрее и острее.
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Акрон-ну просто молодцы, так держать!
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Акрон молодцы, поздравляем с удачной игрой👍
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Зениту срочно надо усиливаться! Иначе позор будет только расти.
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Надо, чтобы Мантуан не поднялся, только тогда судья свистнет нарушение на нём ?
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Ответ Злодей Спб
Ну тут "Акрон - победитель Спартаков!" без вариантов. После матча апнутся до "Акрон - победитель Чемпионов!" ^_^ P.S. Если Зенит и с Акроном будет мучаться, то за паузу на игры сборной тренерскому штабу надо будет провести серьезную работу.
Да, и так и так надо пахать и пахать. И убирать тех, кто не справляется даже с такими соперниками. По-моему, нахождение в клубе такого человека, как Ерохин - оправдано, а вот что делает Мостовой я не понимаю. Причем, мы ждём от него конкуренцию за место в основе, а в итоге 18 летрий Педро на две головы сильнее, чем он.
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