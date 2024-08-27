«Спартак» проиграл дома «Динамо» Махачкала – 0:1. Агаларов забил победный гол с пенальти
«Спартак» уступил «Динамо» Махачкала в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» (старт): Селихов, Зобнин, Чернов, Абена, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.
«Динамо» Мх (старт): Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиге, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.
- Дата проведения
- 27 августа, 19:30, «Лукойл Арена»
- Гол:
- 0:1 – 14, пенальти Агаларов.
Ну а Махачкала показала себя грязной командой. Постоянные фолы, удары по ногам, задержки игроков - это мерзко смотрится.
Краткая характеристика судейства. Наныли
Селихов
Денисов-Чернов-Абена-Хлусевич
Зорин-Пруцев-Игнатов
Зиньковкий-Жозе-Маркиньос