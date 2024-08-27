«Спартак» проиграл дома «Динамо» Махачкала – 0:1. Агаларов забил победный гол с пенальти

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Гамид Агаларов Динамо Махачкала онлайны Футбол

«Спартак» уступил «Динамо» Махачкала в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» (старт): Селихов, Зобнин, Чернов, Абена, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.

«Динамо» Мх (старт): Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиге, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

Спартак – Динамо Махачкала 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
27 августа, 19:30, «Лукойл Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 14, пенальти Агаларов.

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165 комментариев
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На поле пропал мальчик, имя Миша, фамилия - Игнатов. Кто найдет, просьба сообщить!
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+52
Как бы то ни было Абена хорош, за весь матч ни одной ошибки и мог забить, по мне, так лучший игрок матча...
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-1
+48
Динамо даже не пытается играть в футбол. Просто лупят на отбой. Какое же убожество
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Зацеп до штрафной, а ноги подкашиваются через два метра, когда забежал в штрафную Спартака. Цирк.
+31
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Всегда болею за Спартак и за свой клуб из моей родины Динамо Махачкала. Пусть будет боевая открытая и зрелищная игра, а победит сильнейший
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Тяжело Спартаку играть против таких автобусов, как Ахмат или вот это махачкалинское Динамо. Нужно делать выводы и тренироваться вскрывать оборону таких команд.
Ну а Махачкала показала себя грязной командой. Постоянные фолы, удары по ногам, задержки игроков - это мерзко смотрится.
+21
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+15
Слушайте, а как вот этот товарищ Зинович вообще команде РПЛ оказался? Это же максимум уровень районного первенства.
+14
-1
+13
Клоун поставил пенальти, хотя фол был за пределами штрафной
+20
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+13
Ответ Николай Корягин
Динамо даже не пытается играть в футбол. Просто лупят на отбой. Какое же убожество
Тем не менее нужного результата добиваются, вообще на 1е место в группе выйдут при таком раскладе
+14
-2
+12
Ответ Caniball
На поле пропал мальчик, имя Миша, фамилия - Игнатов. Кто найдет, просьба сообщить!
Да и остальные мальчики к 43 минуте затерялись ))
+13
-1
+12
Абена прям радует
+11
0
+11
Выплакал Газизов пенальти, фол был до штрафной
+20
-9
+11
Судья конечно упустил нить игры и позволял грубо играть Махачкале.
+11
-2
+9
Вперёд Спартак! Только победа! Ждём яркой красивой игры от ближайшего резерва...
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+8
Давно не видел такого настроя у Спартака. Пусть проиграли, но уважение команде за старание! Ну и вратарь у оппонентов - молодец.
+11
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+8
Вы просмотрели видеосказку под названием "Волк - и одиннадцать поросят"
+13
-5
+8
Лавочники вышли, должны доказывать свою нужность, а они пешком ходят. Продавать надо этот балласт - Зиньковского и Игнатова. Зобнин тоже уже не уровень РПЛ, его на тайм не хватает. Хлусевич не только привёз, ещё и играет плохо. Жозе - ни одного полезного действия. За первый тайм понравились только Пруцев, Абена (цепкий парень) и Маркиньос (с натяжкой). В перерыве минимум пять замен нужно сделать.
+7
0
+7
Важно понимать разницу- Спартак проиграл ничего не значащий матч в Кубке против сильного соперника, Зенит позорно провалился в важнейшем матче проиграв команде уровня ФНЛ)
+15
-8
+7
Индивидуально хочу отметить Мелешина, прогресса ноль, увы, как будто вдесятером играли после его выхода
+7
0
+7
Спартак в первом тайме - жалкое зрелище. Ни ударов в створ, ни созидания, ни мало мальски комбинационной игры тьфу мля позорище!
+8
-1
+7
"Фолит не боясь того, что уже на ЖК"

Краткая характеристика судейства. Наныли
+8
-1
+7
Ответ Филипп Юзбашев
Надеюсь Волк, или как там его, не выдаст матч жизни)
выдал матч в жизни
+6
0
+6
Состав сегодня будет полуторный.
Селихов
Денисов-Чернов-Абена-Хлусевич
Зорин-Пруцев-Игнатов
Зиньковкий-Жозе-Маркиньос
+8
-2
+6
Паспорта РФ в Спартаке это беспросветное дно... ( Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов... все поперек или назад , да и то 50% не точно) Гаджиев насиловал Хлусевича целый тайм , что пьяного мужика! Даниил пора в фнл...
+9
-3
+6
Как можно с вар ставить пенальти , если нарушение было до штрафной
+9
-3
+6
Пенальти не было, но Хлусевич — дно.
+10
-4
+6
Ну что,московские,позлорадствовали по поводу Зенита?как Спартак оцениваете?
+9
-3
+6
Ответ Николай Корягин
Динамо даже не пытается играть в футбол. Просто лупят на отбой. Какое же убожество
А кем там играть в футбол? Магомедову с Зиновичем? Из тех, кто может в атаку на поле никого нет, двое заменены, один травмирован.
+7
-2
+5
В игре на кубок можно проверить тех игроков, кого вообще на поле преступление выпускать за свою команду. Эти днища Хлусевич, Зиньковский, зобнин, Игнатов, мелешин должны быть проданы или отданы в аренды в команды своего уровня фнл или второй лиги.
+5
0
+5
Мы начинаем новый цикл)
+7
-2
+5
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