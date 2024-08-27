Загитова о критике: «Есть люди, которым, возможно, в жизни чего-то не хватает. Их нужно немного пожалеть»
Фигуристка Алина Загитова ответила, как нужно реагировать на критику
– Как реагировать на критику?
– Скажу: «Не обращать внимания». Это сложно, но надо понимать: есть такие люди, которым, возможно, в жизни чего-то не хватает. Их нужно немного пожалеть, – сказала олимпийская чемпионка Загитова в интервью изданию theGirl.
Загитова – на вопрос о Губерниеве и комментариях в соцсетях: «Что бы они и СМИ делали без моего имени?»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: theGirl
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