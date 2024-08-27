Загитова о критике: «Есть люди, которым, возможно, в жизни чего-то не хватает. Их нужно немного пожалеть»

Фигуристка Алина Загитова ответила, как нужно реагировать на критику

– Как реагировать на критику?

– Скажу: «Не обращать внимания». Это сложно, но надо понимать: есть такие люди, которым, возможно, в жизни чего-то не хватает. Их нужно немного пожалеть, – сказала олимпийская чемпионка Загитова в интервью изданию theGirl.

Загитова – на вопрос о Губерниеве и комментариях в соцсетях: «Что бы они и СМИ делали без моего имени?»