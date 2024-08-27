«Зенит» опубликовал видео с блогером Соболевым перед объявлением трансфера Гондоу

Теги Спартак Зенит возможные трансферы трансферы Архентинос Хуниорс соцсети Александр Соболев ахахаха Лусиано Гондоу Николай Соболев Футбол

Николай Соболев поучаствовал в анонсе трансфера Лусиано Гондоу в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании нападающего «Архентинос Хуниорс» – контракт с Гондоу рассчитан на 4 года и может быть продлен еще на один сезон.

За несколько минут до официального объявления в телеграм-канале «Зенита» появилось видеосообщение, в котором блогер Николай Соболев произносит фразу: «Спишь?»

Ранее появлялась информация, что «Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева, который с июля отстранен от работы с основным составом красно-белых.

27 комментариев
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Соболев просыпайся, ты обосрался
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Везде пишут Гонду, и только спортс традиционно)
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Открыл в ютубе ролик с кусками его игры, где аргентинские комментаторы называют его гонду. Тоже наверное не знают как правильно пишется и произносится
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Ответ Трент Резнор
Соболев просыпайся, ты обосрался
Поэтому он как раз и ждёт бумагу 😁😂
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Отличный троллинг !
Грамотно :)
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Всё-таки они подписали Соболева))
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Потроллили резиновое изделие резиновым изделием! Гениально!
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Ответ Трент Резнор
Соболев просыпайся, ты обосрался
Так он и не спал!
+6
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Ответ CaSpeR-13
иноагента пиарить не комильфо
Его переобули как надо, вернее он сам, после исключили из списка
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Троллят Сашку Соболева
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Ответ fussballer
Везде пишут Гонду, и только спортс традиционно)
Традиционно нетрадиционно
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сможет ли Зенит отыскать блогера Гондоу когда будет объявлять о подписании Соболева... интрига
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Это хорошо. Мне вот интересное другое. Возможно ли, что интерес к Соболеву был хитрый план клуба, на который по глупости повелся дельфин. Ведь по итогу вышло, что клуб-соперник вывел из состава одного из главных своих игроков и не получил за это ничто. При этом Зенит вообще ничего не потерял. Пока выглядит , что и Спартак не особо потерял, хотя это иллюзия. Точно не плюс, что игрок стоимостью минимум 5-6 млн не тренируется, с ним клуб мог быть только сильнее. В дураках больше всего сам Соболев, но тут поделом.
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почему не Илья, он же питерский
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Бегловские парки успел прорекламировать?
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Ответ Spartakus1984
Троллят Сашку Соболева
Че, серьезно?
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Ответ bubon1k
Открыл в ютубе ролик с кусками его игры, где аргентинские комментаторы называют его гонду. Тоже наверное не знают как правильно пишется и произносится
Написал на испанском и каталонском фамилию в переводчике. Тоже переводит на русский как Гонду и произносится так же 👀
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Комментарий удален пользователем
Ответ Арсений1990
Получается Зенит команда гондоу?
ЦСКА команда Гондоу, а у Зенита Гонду
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Ответ АланСмити
Это хорошо. Мне вот интересное другое. Возможно ли, что интерес к Соболеву был хитрый план клуба, на который по глупости повелся дельфин. Ведь по итогу вышло, что клуб-соперник вывел из состава одного из главных своих игроков и не получил за это ничто. При этом Зенит вообще ничего не потерял. Пока выглядит , что и Спартак не особо потерял, хотя это иллюзия. Точно не плюс, что игрок стоимостью минимум 5-6 млн не тренируется, с ним клуб мог быть только сильнее. В дураках больше всего сам Соболев, но тут поделом.
Да ну, фигня. В итоге Питер и са мничего не приобрел.
Ни одного вменяемого источника не читал, Карп, другие алкаши и прочие помойки.
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Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
Мечты о дельфине в Питере так и остались мечтами недалеких))))
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Интересная логика. Это ты так комплимент местным зенитовцам делаешь? Ведь у Зенита и игроки многократные чемпионы и команда гегемон. Значит и болельщики такие, самые лучшие. А вот для местных кб, с их смешной и истеричной командой и игроками типа Соболева да Промеса, у меня плохие новости.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Бромантановые и кокаиновые?
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Ответ Трент Резнор
Соболев просыпайся, ты обосрался
С языка снял:-)
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Редакторы спортса гондоу ны
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Комментарий удален модератором
Хорошо, что Зенит сработал оперативно, не стал тянуть резину
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Комментарий удален модератором
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