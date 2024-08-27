«Зенит» опубликовал видео с блогером Соболевым перед объявлением трансфера Гондоу

Николай Соболев поучаствовал в анонсе трансфера Лусиано Гондоу в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании нападающего « » – контракт с рассчитан на 4 года и может быть продлен еще на один сезон.

За несколько минут до официального объявления в телеграм-канале « » появилось видеосообщение, в котором блогер Николай Соболев произносит фразу: «Спишь?»

Ранее появлялась информация, что «Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева, который с июля отстранен от работы с основным составом красно-белых.