«Спартак» пропустил впервые с июля. Прервана шестиматчевая сухая серия – лучшая в XXI веке
«Спартак» пропустил впервые за 7 игр.
Команде Деяна Станковича в Фонбет Кубке России забило «Динамо» Махачкала – с пенальти на 14-й минуте.
Этот гол прервал лучшую серию «Спартака» без пропущенных голов в XXI веке.
В последний раз до этого не пропустить в шести играх подряд красно-белым удавалось в 1998 году.
а без Барко вообще ничего в атаке не могут сделать...
Спартак 2 сформировали обратно и он сейчас выступает во 2 лиге