«Спартак» пропустил впервые с июля. Прервана шестиматчевая сухая серия – лучшая в XXI веке

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Махачкала Футбол

«Спартак» пропустил впервые за 7 игр.

Команде Деяна Станковича в Фонбет Кубке России забило «Динамо» Махачкала – с пенальти на 14-й минуте.

Этот гол прервал лучшую серию «Спартака» без пропущенных голов в XXI веке.

В последний раз до этого не пропустить в шести играх подряд красно-белым удавалось в 1998 году.

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35 комментариев
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Хлуся надо гнать, совсем плох. И дело не только (и не столько) в этом левом пенале
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Хлусевич дно, пока такие игроки в составе, будут 5 места, Игнатов ещё хуже
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Игнатов просто ноль, вообще ничего нет в нём, смотришь на таких и понимаешь, что зря Спартак-2 расформировали
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Динамо Махачкала 💪
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Хлусевич это убожество. так же как и Игнатов. Целый тайм, не одного момента.
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Кто бы мог подумать, что Денисов на фоне Хлусевича, выглядит предпочтительнее
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Ответ Stanislav Orlov
Хлусевич дно, пока такие игроки в составе, будут 5 места, Игнатов ещё хуже
Зиньковский ?
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Игнатов, Хлусевич, Зорин сильно выпадают

а без Барко вообще ничего в атаке не могут сделать...
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Снова чёрная футболка снова Хлусевич слева со слабой левой ногой. Повторим Оренбург
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И да, самое главное, арбитры в поле в этом сезоне РПЛ ещё нормально не отработали ни одного матча. С этой проблемой собираются что-то решать?
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Ответ Lampo
Игнатов просто ноль, вообще ничего нет в нём, смотришь на таких и понимаешь, что зря Спартак-2 расформировали
Да и Зобнин не понятно что!
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Ответ antonio1589
У меня для тебя новость: Спартак 2 сформировали обратно и он сейчас выступает во 2 лиге
Вот это поворот)
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Ответ Игорь Овсянников
Да и Зобнин не понятно что!
Зобнин уже давно всем всё доказал в сезонах 16/17, 17/18. Его лучшие годы позади, не стоит его сравнивать с Игнатовым.
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Ответ Lampo
Игнатов просто ноль, вообще ничего нет в нём, смотришь на таких и понимаешь, что зря Спартак-2 расформировали
У меня для тебя новость:
Спартак 2 сформировали обратно и он сейчас выступает во 2 лиге
0
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Ответ Lampo
Игнатов просто ноль, вообще ничего нет в нём, смотришь на таких и понимаешь, что зря Спартак-2 расформировали
Хлусевичу по ходу Магомеды бабла отсыпали. Из ничего привезти пенальти в свои ворота. А по хорошему гнать его надо из Спартака)))
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Ответ Кондитер
Зиньковский ?
Зиньковский игрок замены, но уровня Спартака
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Ответ Антон Насонов
Зобнин?
Согласен , при всём уважении к Зобнину , он уже пассажир
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Ответ Кондитер
Зиньковский ?
Зобнин?
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После этлго спартак рассыпится и опять вылетят из 10, девчата жо свидания
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В СМ несколько человек- таланты с паспортом выпадают и выглядят очень плохо, нападающий нужен посильнее Соболева...
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Верните Романцева и будет Спартак 9-кратным чемпионом !
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Кубок- он и есть Кубок, не играть же его первым составом два тайма.Все равно пройдем дальше. Зенит с Акроном не лучше сыграл полуторным составом. Ясно, что есть огромная проблема преодоления автобусов.Зобнин, Хлусевич, Игнатов- это прошлое Спартака, заторможенным здесь не место. Жозе- плод работы Аморала, видимо тоже скоро будет прошлым Спартака, Шюррле один в один. В Мелешине невероятно мало мастерства, но на замену лучше выпускать его, больше нет наконечника. Может стоит приобрести Голенкова или Комличенко, хоть и старые, но атлетизм на высоком уровне, в данном матче замкнули бы без проблем, да и против любых автобусов были бы очень полезны.
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Зачем Хлуса фолил? Там и подстраховка, и численное преимущество у нас было...Игнатов забыл выйти. Зиньковский в своем репертуаре - постоянно никакой...
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Игра напряжённая, хорошая. Но всё портит коммент Генич.
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Да, пора платёжку то "Спартаку" почистить.
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Ну новички очень стараются, пытаются себя проявить
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