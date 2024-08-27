«Спартак» пропустил впервые с июля. Прервана шестиматчевая сухая серия – лучшая в XXI веке

«Спартак» пропустил впервые за 7 игр.

Команде Деяна Станковича в Фонбет Кубке России забило « » Махачкала – с пенальти на 14-й минуте.

Этот гол прервал лучшую серию « » без пропущенных голов в XXI веке.

В последний раз до этого не пропустить в шести играх подряд красно-белым удавалось в 1998 году.