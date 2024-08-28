«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию

Три клуба гарантировали себе места в основном этапе Лиги чемпионов.

Осенью в главном еврокубковом турнире примут участие « », « » и « ». В последнем раунде квалификации швейцарская команда одержала победу над « » (3:2, 1:0), австрийская – над киевским «Динамо» (2:0, 1:1), а чешская – над «Мальме» (2:0, 2:0).

Завтра состоятся еще 4 матча плей-офф квалификационной стадии.

Напомним, с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 клубов проведут по восемь матчей против восьми разных соперников на общем этапе. По результатам всех встреч будет составлена общая турнирная таблица.