«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию
Три клуба гарантировали себе места в основном этапе Лиги чемпионов.
Осенью в главном еврокубковом турнире примут участие «Янг Бойз», «Ред Булл Зальцбург» и «Спарта». В последнем раунде квалификации швейцарская команда одержала победу над «Галатасараем» (3:2, 1:0), австрийская – над киевским «Динамо» (2:0, 1:1), а чешская – над «Мальме» (2:0, 2:0).
Завтра состоятся еще 4 матча плей-офф квалификационной стадии.
Напомним, с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 клубов проведут по восемь матчей против восьми разных соперников на общем этапе. По результатам всех встреч будет составлена общая турнирная таблица.
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