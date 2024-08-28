«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию

Теги Динамо Киев высшая лига Чехия Спарта Прага Мальме Янг Бойз высшая лига Швейцария Галатасарай высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

Три клуба гарантировали себе места в основном этапе Лиги чемпионов.

Осенью в главном еврокубковом турнире примут участие «Янг Бойз», «Ред Булл Зальцбург» и «Спарта». В последнем раунде квалификации швейцарская команда одержала победу над «Галатасараем» (3:2, 1:0), австрийская – над киевским «Динамо» (2:0, 1:1), а чешская – над «Мальме» (2:0, 2:0). 

Завтра состоятся еще 4 матча плей-офф квалификационной стадии. 

Напомним, с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 клубов проведут по восемь матчей против восьми разных соперников на общем этапе. По результатам всех встреч будет составлена общая турнирная таблица.

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Анри Карлайл
От какого мира? С каких пор Северная Корея, Китай и Россия - это целый мир?
Всё правильно, почти всех отметили, можно ещё Сирию с Венесуэлой добавить, Иран не забыть конечно и ряд ребят в сандалиях и с ракетами проживающих в секторе Газа и вокруг Израиля, тоже тот самый «МИР»))
+13
-2
+11
Ответ Анри Карлайл
От какого мира? С каких пор Северная Корея, Китай и Россия - это целый мир?
Вам французам не понять
+16
-8
+8
😁 дваай до свидания киевь динамо!!!!))))))
+20
-13
+7
Куивские вы где?Свет отключили что ле?
+11
-4
+7
Ну всё. Главное, что скачущие в пролёте. Это хорошо.
+22
-17
+5
Спасибо Зальцбургу от всего мира 👍✌️🤍❤️🙏
В эконом-режиме легко прошли
+23
-18
+5
У австрии 2 клуба в ЛЧ
Редд Булл давно перестал быть проклятым в квалификае
Штурм без титула не прошел бы квалификай скорее всего
+5
0
+5
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
И при этом по баллам РФ, не играя, всё равно больше получит😂
+10
-5
+5
Турецкий футбол какой-то бестолковый абсолютно. Трибуны битком, открытая игра, много эмоций, а результаты… Фенер аут, Галатасарай аут. И ладно бы от суперклубов, так от Лилля с Янг Бойз
+6
-1
+5
Подгузники теперь в окопы!
+16
-12
+4
Турки в гостях показались сильнее, чем дома.
+4
-1
+3
Ответ Dexter Morgan
Ну всё. Главное, что скачущие в пролёте. Это хорошо.
Мелкие же у вас потребности конечно
+6
-3
+3
Янг Бойз себя вели как страшные мрази
+3
0
+3
Поздравляю Зальцбург! Кыеву пока, пока
+6
-3
+3
Отлично! Выкинули бесноватых🐽 из ЛЧ. Спасибо, Зальцбург!
+7
-4
+3
Спарта впервые с 2005 года наконец то пробилась в основной турнир ЛЧ, почти два десятка лет минуло, а когда-то тяжело было представить группы ЛЧ без них, это была константа - Спарта от Чехии, Олимпиакос от Греции, Русенборг от Норвегии год за годом играли в группах и порой пробивались в плей-офф даже с первых мест.
+2
0
+2
Ответ Burel
Спасибо Зальцбургу от всего мира 👍✌️🤍❤️🙏 В эконом-режиме легко прошли
От какого мира?
С каких пор Северная Корея, Китай и Россия - это целый мир?
+27
-25
+2
Ответ Моё Моя
Проснись! Теперь не будет групп. С этого сезона играют по швейцарской системе
Не будет никакой швейцарской системы ,обычная жеребьевка для каждой команды по 8 соперников сразу
+2
0
+2
Ответ Ничего Смешного
Йозе нужно ещё 100-200 млн… по именам турки солидные, а на деле просто клоуны.
Настолько торопился хейтерский комментарий написать, что даже не в курсе, в каком именно турецком клубе Маур сейчас работает?
+2
0
+2
Ответ Рома Степанов
Мелкие же у вас потребности конечно
Я вообще за Реал болею. Просто не хочу видеть в ЛЧ лишние команды. Меня волнует чистота футбола.
+3
-2
+1
Янг Бойз красавчики 😎
0
0
0
Ответ Анри Карлайл
От какого мира? С каких пор Северная Корея, Китай и Россия - это целый мир?
ну не только они же
ещё Никарагуа, Эритрея как минимум
+7
-7
0
Ответ Амин Чич
Ну вот, группа для Реала собрана )))))
Проснись! Теперь не будет групп. С этого сезона играют по швейцарской системе
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий