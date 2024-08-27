«Зенит» купил Гондоу у «Архентинос Хуниорс». Контракт форварда – на 4 года с опцией продления на сезон

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина трансферы Архентинос Хуниорс Лусиано Гондоу Футбол

«Зенит» объявил о переходе Лусиано Гондоу из «Архентинос Хуниорс».

Аргентинский нападающий подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщалось, что трансфер Гондоу обойдется «Зениту» в 12 млн евро.

Изображение: t.me/fczenit

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148 комментариев
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ПХАХАХПХ Всё равно не правильно пишите! Спортс - дно пробиваем?
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+131
Спортс, ну на картинке же написано!!! Вы упёртые или упоротые?))
+80
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+77
Ответ jdrk
ПХАХАХПХ Всё равно не правильно пишите! Спортс - дно пробиваем?
Так тут даже на фото презентации написано Гонду, но кто-то упорно видит только Гондоу!)
+81
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Гондоу, как вчера один юзер отметил, это ваши редакторы новостей. Футболист-Гонду
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Зенит официально указывает игрока, как Гонду, на других сайтах Гонду, но беспристрастный спортс продолжает писать, что Гондоу.
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Наша Саша громко плачет.
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Значит другого гондоу в Зените не будет и это замечательно!
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Ну хоть где-то у столичных радость есть, фамилии коверкать. На полях то уже давно все для них плохо)
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Ответ Alex Shizoid
Спортс, ну на картинке же написано!!! Вы упёртые или упоротые?))
Одно другому не мешает.)
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Спортс, ну, пожалуйста, хватит уже. Да было забавно, большинство из нас уже над этим с удовольствием пошутили, я в том числе. Но сейчас пора уже перестать, особенно раз в клубе обозначили, как его имя читается на русском.
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Московский дельфин такой 🗿🗿🗿
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Ответ Serkan_Ballboy
Гондоу, как вчера один юзер отметил, это ваши редакторы новостей. Футболист-Гонду
Они специально пишут байтят на комменты.
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Кстати, как представили Гонду в качестве игрока "Зенита" очень круто вышло, бесспорно.
Надеюсь, что внесет ощутимый вклад в успехи клуба.
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Потерпите, болельщики Зенита. Уже скоро шутники над последней буквой в школу пойдут и станет полегче.
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Уважаемые редакторы Sports.ru, хватит чепухой заниматься. Его фамилия Гонду , имя Лусиано. Посмотрите в энциклопедии сначала. Хватит набрасывать на вентилятор жёлтое вещество и каверкать неправильно фамилию.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Причем тут английский? Он же из Аргентины
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Ответ jdrk
ПХАХАХПХ Всё равно не правильно пишите! Спортс - дно пробиваем?
У них какой-то свой язык, как болельщик ЦСКА говорю )

На официальном сайте ЦСКА написаны фамилии игроков как Келлвен и Зделар.
Но Спортсу не важно что написано на официальном (!) сайте команды и они упорно пишут по своему Хелвен и Здьелар )
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Чемпионат написал гонду, Зенит написал гонду, рпл написали гонду, трансфермаркт написал гонду и только спортс самый последний написал гондоу)
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Забавное дело, больше всех веселятся над неправильностью фамилии форварда "Зенита" болельщики клуба, у которых играл игрок с фамилией Ананидзе, но клуб почему-то не решался на футболку её выставлять. А только имя, да и то в двух вариантах: Жано и Джано.
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Ну и хорошо что не дельфин 🐬
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Спорт.сру и Гондоу -идеальная связка

Ой, неправильно точку поставил, как отредактировать текст?
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Ответ Алексей Кузнецов
Забавное дело, больше всех веселятся над неправильностью фамилии форварда "Зенита" болельщики клуба, у которых играл игрок с фамилией Ананидзе, но клуб почему-то не решался на футболку её выставлять. А только имя, да и то в двух вариантах: Жано и Джано.
ЖАНО АНАНИДЗЕ.
+6
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Ответ Папа Футбола
Так тут даже на фото презентации написано Гонду, но кто-то упорно видит только Гондоу!)
Погоняло уже готовое у него есть
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Блин, сложно будет им с Соболевым одновременно играть. С другой стороны, Клаудиньо уже в Бразилии, а Вендел перешел в Турцию, так что пара мест освободилась)
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Ответ Шамиль мс
Комментарий скрыт
Помнится у вас Ананидзе играл, вы что-то его фамилию частенько скрывали на футболке его именем. А что такого? Игрок с такой фамилией идеально олицетворял "Спартак".
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Где-то заплакал грустный Сашка.
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Возбуждение в Москве какое то прямо, копируют одно и тоже уже несколько дней.
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Ответ Spartakus1984
Ни каких шуток.Он Гондоу,так и будем всегда называть его.
А ты помнится обижаешься, когда в твоём нике букву к на н меняют.
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Те кто пишет новости на Спортс ру – Гондоу!
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
как вы Онанидзе, да, согласен
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