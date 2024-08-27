«Зенит» купил Гондоу у «Архентинос Хуниорс». Контракт форварда – на 4 года с опцией продления на сезон

«Зенит» объявил о переходе Лусиано Гондоу из «Архентинос Хуниорс».

Аргентинский нападающий подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщалось, что трансфер Гондоу обойдется «Зениту» в 12 млн евро.

Изображение: t.me/fczenit