«Зенит» купил Гондоу у «Архентинос Хуниорс». Контракт форварда – на 4 года с опцией продления на сезон
«Зенит» объявил о переходе Лусиано Гондоу из «Архентинос Хуниорс».
Аргентинский нападающий подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.
Сообщалось, что трансфер Гондоу обойдется «Зениту» в 12 млн евро.
Изображение: t.me/fczenit
Надеюсь, что внесет ощутимый вклад в успехи клуба.
На официальном сайте ЦСКА написаны фамилии игроков как Келлвен и Зделар.
Но Спортсу не важно что написано на официальном (!) сайте команды и они упорно пишут по своему Хелвен и Здьелар )
Ой, неправильно точку поставил, как отредактировать текст?