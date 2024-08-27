Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Ерохин Матео Кассьерра Лусиано Гонду Футбол

Сергей Семак допускает, что «Зенит» подпишет еще одного форварда.

– Вопрос по поводу новичка, которого сегодня представили в филармонии, – Гонду, аргентинца. Можно ли сказать, что с приобретением этого футболиста ваш запрос на силового форварда, который вы делали еще в июне, закончился? То есть больше вы в силовом и мощном форварде не нуждаетесь?

– Ну, во-первых, Гонду – игрок, который может сыграть и в атаке, и с правого фланга. Может закрыть две позиции, поэтому посмотрим. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. К сожалению, чуть подседает Матео Кассьерра, и в случае повреждения мы остаемся без нападающих, приходится Сашу Ерохина выдвигать.

Конечно, это усилит нашу обойму. Безусловно, это то, что нужно в преддверии всего чемпионата. У нас два турнира: и Кубок, и чемпионат. Конечно, нам нужны игроки, которые могут дать нам и качество, и результат.

Надеюсь, что у Гонду будет возможность, и он проявит свои лучшие качества и будет помогать команде.

– Позвольте одно уточнение. Правильно я понимаю из ваших слов, что вы не исключаете, что в команде может все-таки появиться еще один нападающий?

– Я ничего не исключаю, – сказал главный тренер «Зенита».

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51 комментарий
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Тебе нужно каждое ТО новый состав. А возможно перед каждым матчем.
Уход Оздоева и Далера конечно сильно ослабил. Игры то немае
+58
-10
+48
А Сергеев тебе на что, Сергей Богданович? Или человек за прошлый год 11+5 сделал чисто случайно?
+51
-7
+44
Ответ Бегемотик
Тебе нужно каждое ТО новый состав. А возможно перед каждым матчем. Уход Оздоева и Далера конечно сильно ослабил. Игры то немае
Оздоева) вспомнил тоже)а че не Радимова
+31
-8
+23
Ответ Джорджио Че
А Сергеев тебе на что, Сергей Богданович? Или человек за прошлый год 11+5 сделал чисто случайно?
Тоже не понимаю почему он так стал сушить его. Моё мнение, что Семак так требует Соболева и хочет расстаться с Сергеевым.
+14
-2
+12
Ответ Бегемотик
Тебе нужно каждое ТО новый состав. А возможно перед каждым матчем. Уход Оздоева и Далера конечно сильно ослабил. Игры то немае
Уход Аршавина и Кержакова тоже ослабило Зенит
+8
-1
+7
Семак хочет количеством игроков, скрыть свою бездарность как тренера
+10
-3
+7
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было регулярное персональное публичное обвинение своих игроков Семака не украшает, очевидно поплыл..
Чего не понятно? Нужно потратить еще 100500 газовых денег, чтобы обыграть таки Химки и Акрон.
Понимать надо!
+21
-15
+6
Как бы то ни было регулярное персональное публичное обвинение своих игроков Семака не украшает, очевидно поплыл..
+14
-10
+4
Больше всего подседает тренер, у которого игра разваливается как Вендел не в форме.
+11
-7
+4
Сергей, вы купили чудо юдо Волкова за 5 лямов

При этом у вас Адамов 21 год и Вахания 20 лет, доросший до сборной и закрывающий оба фланга

А еще сидящий Ахметов и всякие Бакаевы

Тренер бронзовеет и превращается в тех чьи руины он исправлял когда пришел
+11
-8
+3
уть подседает Матео Кассьерра, и в случае повреждения мы остаемся без нападающих

______

Ваня Сергеев для вас какая то шутка?
+3
-1
+2
5 минут? Он со старта в кубке выходил, в чемпионате, от него мяч как от дерева отлетает. Все, прошла удача с голами пятками, вернулся уровень крыльев советов
+1
0
+1
Ответ Garikus89
Я тоже не понимаю: вроде бы играл как кусок с зимы, так и продолжил играть, чего бы не выпускать дальше?
Ну да, 5 минут в конце матчей много могут сказать. Тот же Кассьера сейчас "феерии" но играет почти полный матч.
+1
0
+1
Ответ Проблемы Аршавина
Тоже не понимаю почему он так стал сушить его. Моё мнение, что Семак так требует Соболева и хочет расстаться с Сергеевым.
Я тоже не понимаю: вроде бы играл как кусок с зимы, так и продолжил играть, чего бы не выпускать дальше?
+1
0
+1
Ответ Nogoi89
Малкома забыл, а Оздоева нет, браво. Гарай ещё был.
Глубже копать надо - Семак был. Реальная, кстати, потеря в атаке, в отличие от Гарая.
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Тебе нужно каждое ТО новый состав. А возможно перед каждым матчем. Уход Оздоева и Далера конечно сильно ослабил. Игры то немае
Малкома забыл, а Оздоева нет, браво. Гарай ещё был.
+1
0
+1
Разбалансированный Кассьерра, получается
+1
0
+1
За последние две недели второй случай, когда С.Семак напрямую или очень "рядом" с этим состоянием выражает недовольство своими "бойцами".....
+4
-3
+1
Кассьера подседает, поэтому надо еще одного напа, а может надо было просто Кассьеру и Сергеева подготовить к сезону и держать в игровом тонусе на тренировках, в чем собственно и заключается работа тренера, или они вмиг играть в футбол разучились?
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Ответ Алексей Горланов
Чего не понятно? Нужно потратить еще 100500 газовых денег, чтобы обыграть таки Химки и Акрон. Понимать надо!
Нужно, потратят.
На тебя же, Газпром тратит.
0
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Ответ Джорджио Че
А Сергеев тебе на что, Сергей Богданович? Или человек за прошлый год 11+5 сделал чисто случайно?
доброго времени суток. ну не борется Сергеев, просто ноль, Костера ковврялка, тоже мимо,Богданычуу нужен уверенный столб,как Дзюба!!! эти два мимо, моё личное субъективное мнение.
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Ответ SMART789
Сергей, вы купили чудо юдо Волкова за 5 лямов При этом у вас Адамов 21 год и Вахания 20 лет, доросший до сборной и закрывающий оба фланга А еще сидящий Ахметов и всякие Бакаевы Тренер бронзовеет и превращается в тех чьи руины он исправлял когда пришел
Ну не совсем объективно - прайс по Вахании был бы выше пяти, однозначно- при прочих равных- тоесть Волков не смотрелся хуже в Краснодаре, Адамов - игрок защитной линии из пяти человек- он не даёт атакующие функции, а брали его еще под присутствие Дзюбы/столба и пятерку защитников. История с Бакаевым - подписывали его как свободного агента и его история в клубе закончена - просто не тянет- такое бывает. А вот Ахметов по матчу понравился, может всетки наберет форму
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Ответ Andre Dimanche
Кассьера подседает, поэтому надо еще одного напа, а может надо было просто Кассьеру и Сергеева подготовить к сезону и держать в игровом тонусе на тренировках, в чем собственно и заключается работа тренера, или они вмиг играть в футбол разучились?
касьера проседает хахахахахах
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Ответ Фантом
Глубже копать надо - Семак был. Реальная, кстати, потеря в атаке, в отличие от Гарая.
Зырянов был незаменим
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семак бездарность
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Просматривается тактика "Зенита": потянуть до последних дней трансферного окна и сделать последнее предложение "Спартаку" по Соболеву, добавив к своей цене 1 млн.у.е., допустим. "Спартак" будет уже в цейтноте и согласится, чтобы не потерять в этой истории. Реально такое? )
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Больше игроков Семаку, больше!
+10
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