Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»

Сергей Семак допускает, что «Зенит» подпишет еще одного форварда.

– Вопрос по поводу новичка, которого сегодня представили в филармонии, – , аргентинца. Можно ли сказать, что с приобретением этого футболиста ваш запрос на силового форварда, который вы делали еще в июне, закончился? То есть больше вы в силовом и мощном форварде не нуждаетесь?

– Ну, во-первых, Гонду – игрок, который может сыграть и в атаке, и с правого фланга. Может закрыть две позиции, поэтому посмотрим. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. К сожалению, чуть подседает , и в случае повреждения мы остаемся без нападающих, приходится Сашу Ерохина выдвигать.

Конечно, это усилит нашу обойму. Безусловно, это то, что нужно в преддверии всего чемпионата. У нас два турнира: и Кубок, и чемпионат. Конечно, нам нужны игроки, которые могут дать нам и качество, и результат.

Надеюсь, что у Гонду будет возможность, и он проявит свои лучшие качества и будет помогать команде.

– Позвольте одно уточнение. Правильно я понимаю из ваших слов, что вы не исключаете, что в команде может все-таки появиться еще один нападающий?

– Я ничего не исключаю, – сказал главный тренер « ».