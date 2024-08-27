Роналду забил 899-й гол в карьере – со штрафного за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду находится в шаге от юбилейного гола.
Сегодня форвард «Аль-Насра» реализовал штрафной удар в матче с «Аль-Фейхой» в чемпионате Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца 899 забитых мячей в карьере. В составе саудовского клуба он отметился 62 голами.
Что сказать-браво!
Его голевому чутью все позавидуют, в этом ему равных практически нет. Достаточно просто его снабжать голевыми моментами, он своё дело сделает.
Думаю, он ещё будет прогрессировать, как это было с Лёвой и Кейном, которые после 30 вышли на пик.
Пророчу Холланду 700 голов к 30 годам (при отсутствии серьезных травм, которые могут его выбить на весь сезон)
22 летний Холланд сходу побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон, который не могли побить уже долгие годы.
Роналду вышел на пик голевых показателей только к 30 годам, а половину своих голов забил после 30. Так что у Холланда ещё всё впереди, если серьезные травмы его обойдут стороной. А с учётом развития спортивной медицины футболисты способы играть на высоком уровне заметно больше, чем раньше.
Холланд такой же атлет, как Роналду и Левандовски. Не вижу причин из-за которых он вдруг перестанет забивать стабильно много. После 30 голевое чутье и физические данные наврядли просядут, а они главный козырь Холланда.
Тем более он серьезно и профессионально относится к своим физическим данным.
За 10-15 лет верояно ещё будет заметный скачок в развитии спортивной медицины, и топовая форма у 40 летних игроков станет вполне обычным явлением.
В Реале или Баварии он уж точно сможет забивать по 50-60 голов ежегодно на протяжении 10 лет. Так что глупо пологать, что Холланд не сможет догнать и обогнать Роналду, лишь из-за того, что вы этого не хотите.
За 2 сезона все шансы догнать
Обязательно добьёт до тысячи, а там уже уйдёт.
Насколько же Криштиану с Месси невероятные футболисты.
Я рад, что видел всю карьеру каждого из них, от начала до конца. Лучше никого не было, особенно так долго и стабильно.