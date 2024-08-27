Роналду забил 899-й гол в карьере – со штрафного за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду находится в шаге от юбилейного гола.

Сегодня форвард «Аль-Насра» реализовал штрафной удар в матче с «Аль-Фейхой» в чемпионате Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 899 забитых мячей в карьере. В составе саудовского клуба он отметился 62 голами.

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45 комментариев
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Роналду голевая машина, но чувствую что к отметке в 1000 голов он будет идти так же медленно и мучительно, как и Овечкин за рекордом Гретцки.
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когда Кришти забьет 900-й , фанаты положат Спортц. призываю администрацию заранее подготовиться к этому событию.
+28
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+20
Ответ Папа Футбола
Роналду голевая машина, но чувствую что к отметке в 1000 голов он будет идти так же медленно и мучительно, как и Овечкин за рекордом Гретцки.
Такова объективная реальность, уверен Роналду голов 50 еще забьет с относительной легкостью, а там вот эта магическая цифра 1000 может с ним злую шутку сыграть, будет к ней тянуться, а она всё дальше от него убегать будет с возрастом.
+20
-1
+19
Ответ Любезный Коссутий
когда Кришти забьет 900-й , фанаты положат Спортц. призываю администрацию заранее подготовиться к этому событию.
Скорее, когда забьет 1000-й гол))
+13
-2
+11
Ответ Бестрофеник 2024
Комментарий удален модератором
Сбер будет спонсором 900
+10
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+10
Добавлено 6 минут, забивает на 10.
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Кажется, что эти цифры-ориентир для будущих поколений и, главное, это еще не предел!
Что сказать-браво!
+6
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Забил на 56-ой минуте первого тайма. Играли тайм до того как он забьет.)
+4
-2
+2
Ответ Папа Футбола
Роналду голевая машина, но чувствую что к отметке в 1000 голов он будет идти так же медленно и мучительно, как и Овечкин за рекордом Гретцки.
Есть одно но. Овечкин играет в сильнейшей Лиге мира, а Роналду...
+4
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+2
Ответ yrok77
Фанаты Месси скажут, что все голы в пустые ворота или с пенальти
ахаххахаха.
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Ответ RembaXXX
Смешно. Холанд ничем не подтвердил статус суперзвезды, с чего ему регулярно класть по 50+ голов за сезон? Даже если он сохранит форму, то после 30 он лишится всех своих нынешних козырей и превратится в заурядного игрока.
Ну так, кладет голов по 30-40 последние несколько сезонов, а так да. Ничем не подтвердил. Чтобы потягаться с Роном, надо так лет до 35 минимум делать
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Ответ yrok77
Может с головы в девятку
Не.. Волосами.. 🤭😂
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Комментарий удален модератором
Ответ morphvirg
Скорее, когда забьет 1000-й гол))
Фанаты Месси скажут, что все голы в пустые ворота или с пенальти
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Ответ Бутсы Крооса
Вряд ли Холланд сможет дойти до этой отметки, Эрлинг не настолько гибок как Роналду в те годы, гол от Холланда на 70% зависит от сокомандника, потому что является чистой девяткой, а вот если он прогрессирует в дальнейшее время, то мы будем только рады, ведь никто не откажется от красивого футбола, кроме индивидуальных глоров того или иного игрока)
Если он до пенсии будет играть рядом с классными плеймейкерами, то его деревянность не будет для него проблемой.
Его голевому чутью все позавидуют, в этом ему равных практически нет. Достаточно просто его снабжать голевыми моментами, он своё дело сделает.
Думаю, он ещё будет прогрессировать, как это было с Лёвой и Кейном, которые после 30 вышли на пик.
Пророчу Холланду 700 голов к 30 годам (при отсутствии серьезных травм, которые могут его выбить на весь сезон)
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Ответ RembaXXX
Смешно. Холанд ничем не подтвердил статус суперзвезды, с чего ему регулярно класть по 50+ голов за сезон? Даже если он сохранит форму, то после 30 он лишится всех своих нынешних козырей и превратится в заурядного игрока.
Смешно как раз таки то, что ты говоришь. В каком смысле он не подтвердил статус суперзвезды? Как ещё подтверждать статус суперзвезды игроку, который на протяжении 5 сезонов стабильно забивает 40-50 голов? Игроку ещё 24 года, а у него уже 260 голов. В его возрасте у Роналду было лишь 136 голов, то есть почти в 2 раза меньше. Свой первый полтинник за сезон Роналду забил только в 26 лет, а Холланд в 22.
22 летний Холланд сходу побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон, который не могли побить уже долгие годы.
Роналду вышел на пик голевых показателей только к 30 годам, а половину своих голов забил после 30. Так что у Холланда ещё всё впереди, если серьезные травмы его обойдут стороной. А с учётом развития спортивной медицины футболисты способы играть на высоком уровне заметно больше, чем раньше.

Холланд такой же атлет, как Роналду и Левандовски. Не вижу причин из-за которых он вдруг перестанет забивать стабильно много. После 30 голевое чутье и физические данные наврядли просядут, а они главный козырь Холланда.
Тем более он серьезно и профессионально относится к своим физическим данным.
За 10-15 лет верояно ещё будет заметный скачок в развитии спортивной медицины, и топовая форма у 40 летних игроков станет вполне обычным явлением.

В Реале или Баварии он уж точно сможет забивать по 50-60 голов ежегодно на протяжении 10 лет. Так что глупо пологать, что Холланд не сможет догнать и обогнать Роналду, лишь из-за того, что вы этого не хотите.
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Ответ S H A R K
Холанд текущими темпами побьёт, если жёстко не сломается конечно. А если под конец карьеры уедет в пустыню, то тогда уж точно побьёт.
Вряд ли Холланд сможет дойти до этой отметки, Эрлинг не настолько гибок как Роналду в те годы, гол от Холланда на 70% зависит от сокомандника, потому что является чистой девяткой, а вот если он прогрессирует в дальнейшее время, то мы будем только рады, ведь никто не откажется от красивого футбола, кроме индивидуальных глоров того или иного игрока)
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Ответ Папа Футбола
Роналду голевая машина, но чувствую что к отметке в 1000 голов он будет идти так же медленно и мучительно, как и Овечкин за рекордом Гретцки.
Кажется, что Роналду будет попроще выбить 1000 голов за карьеру, чем Ови побить рекорд Гретцки.
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Ответ Папа Футбола
Роналду голевая машина, но чувствую что к отметке в 1000 голов он будет идти так же медленно и мучительно, как и Овечкин за рекордом Гретцки.
Овечкин только в этом сезоне притормозил, и то показал один из лучших результатов для своего возраста.
За 2 сезона все шансы догнать
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Ответ Павел павел
Я все пытаюсь понять средняя результативность в футболе меньше чем чем в хоккее. Как так то он забил такое количество мячей?? И игр вроде меньше за сезон. Единственное обьяснение что в хоккее считают ну я про рекорд Грецки только матчи в регулярке. А тут все. Интересно бы глянуть статистику по количеству всех матчей во всех турнирах и количество голов. Я про например Криша и того же Грецки
В хоккее постоянные смены игроков, время меньше
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Ответ Папа Футбола
Роналду голевая машина, но чувствую что к отметке в 1000 голов он будет идти так же медленно и мучительно, как и Овечкин за рекордом Гретцки.
Я все пытаюсь понять средняя результативность в футболе меньше чем чем в хоккее. Как так то он забил такое количество мячей?? И игр вроде меньше за сезон. Единственное обьяснение что в хоккее считают ну я про рекорд Грецки только матчи в регулярке. А тут все. Интересно бы глянуть статистику по количеству всех матчей во всех турнирах и количество голов. Я про например Криша и того же Грецки
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А видео мы должны сами искать? А чем редакторы занимаются? Составы команд не публикуют, новости переводят через яндекс или гугл переводчики, видео не предоставляют.. вообще ничего... за что вы деньги получаете или свои колонки публикуете???
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Ох уж эта магия 10-ичной системы счисления. В 8-ричной он уже давно за 1000))
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Не понял. Стоп...... Штрафной... Роналду... Забил... Это не совместимые вещи. Как это случилось?!!
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Рон велик!
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Да-да, все пляшем и танцуем, это, конечно, событие.
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Надеюсь, 900 - й оставил на матчи сборной. Если забьет его в Европе за сборную, будет красиво.
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Сумасшедший показатель.
Обязательно добьёт до тысячи, а там уже уйдёт.

Насколько же Криштиану с Месси невероятные футболисты.

Я рад, что видел всю карьеру каждого из них, от начала до конца. Лучше никого не было, особенно так долго и стабильно.
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Ну в верблюжей лиге сотку ещё спокойно положит.. Лет до 45 спокойно играть сможет
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