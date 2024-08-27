Роналду забил 899-й гол в карьере – со штрафного за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду находится в шаге от юбилейного гола.

Сегодня форвард « » реализовал штрафной удар в матче с «Аль-Фейхой» в чемпионате Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 899 забитых мячей в карьере. В составе саудовского клуба он отметился 62 голами.