Шченсны о завершении карьеры: «Я отдал футболу 18 лет, он стал для меня всей жизнью – сбылось все, о чем я даже не смел мечтать. Самое время посвятить себя семье»

Войчех Шченсны прокомментировал решение завершить карьеру.

«Я покинул родную Варшаву в июне 2006 года, чтобы присоединиться к « », мечтая лишь об одном – зарабатывать на жизнь футболом. Я даже не подозревал, что это станет началом жизненного пути. Я не думал, что мне доведется выступать за крупнейшие клубы мира и представлять страну.

Я не подозревал, что не только буду зарабатывать на жизнь игрой, но и игра станет всей моей жизнью. Я не просто осуществил свои мечты, но и достиг того, чего даже не смел себе вообразить.

Я играл в футбол на высочайшем уровне с лучшими игроками, и ни разу не почувствовал себя неполноценным. Я приобрел друзей на всю жизнь, сохранил незабываемые воспоминания и познакомился с людьми, которые оказали невероятное влияние на мою жизнь. Всем, что у меня есть, и всем, кем я являюсь, я обязан прекрасной игре в футбол.

Но я также отдал игре все, что мог. Я отдал футболу 18 лет своей жизни, каждый день без исключения. Сегодня, несмотря на то, что мое тело все еще готово к испытаниям, мое сердце считает иначе. Я чувствую, что сейчас самое время уделить все свое внимание семье – моей замечательной жене Марине и нашим прекрасным детям Лиаму и Ноэлии. Поэтому я решил завершить профессиональную карьеру футболиста.

Завершение путешествия – это время для размышлений и благодарности. Есть много людей, которых я хотел бы поблагодарить, но я постараюсь сделать это лично. Но вам, болельщикам, я должен сказать особые слова благодарности за то, что вы были рядом со мной в этом путешествии. За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы самая красивая и романтичная часть футбола. Без вас все это не имело бы никакого смысла.

Конечно, у каждой истории есть конец, но в жизни каждый финал – это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем», – написал экс-вратарь « » и сборной .