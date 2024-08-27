Шченсны о завершении карьеры: «Я отдал футболу 18 лет, он стал для меня всей жизнью – сбылось все, о чем я даже не смел мечтать. Самое время посвятить себя семье»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Польши по футболу Арсенал Войчех Шченсны соцсети Футбол

Войчех Шченсны прокомментировал решение завершить карьеру.

«Я покинул родную Варшаву в июне 2006 года, чтобы присоединиться к «Арсеналу», мечтая лишь об одном – зарабатывать на жизнь футболом. Я даже не подозревал, что это станет началом жизненного пути. Я не думал, что мне доведется выступать за крупнейшие клубы мира и представлять страну.

Я не подозревал, что не только буду зарабатывать на жизнь игрой, но и игра станет всей моей жизнью. Я не просто осуществил свои мечты, но и достиг того, чего даже не смел себе вообразить.

Я играл в футбол на высочайшем уровне с лучшими игроками, и ни разу не почувствовал себя неполноценным. Я приобрел друзей на всю жизнь, сохранил незабываемые воспоминания и познакомился с людьми, которые оказали невероятное влияние на мою жизнь. Всем, что у меня есть, и всем, кем я являюсь, я обязан прекрасной игре в футбол.

Но я также отдал игре все, что мог. Я отдал футболу 18 лет своей жизни, каждый день без исключения. Сегодня, несмотря на то, что мое тело все еще готово к испытаниям, мое сердце считает иначе. Я чувствую, что сейчас самое время уделить все свое внимание семье – моей замечательной жене Марине и нашим прекрасным детям Лиаму и Ноэлии. Поэтому я решил завершить профессиональную карьеру футболиста.

Завершение путешествия – это время для размышлений и благодарности.  Есть много людей, которых я хотел бы поблагодарить, но я постараюсь сделать это лично. Но вам, болельщикам, я должен сказать особые слова благодарности за то, что вы были рядом со мной в этом путешествии. За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы самая красивая и романтичная часть футбола. Без вас все это не имело бы никакого смысла.

Конечно, у каждой истории есть конец, но в жизни каждый финал – это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем», – написал экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Польши.

26 комментариев
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Лиам и Ноэлия?
Кажется, с любимой группой Войцеха всё ясно))
+49
0
+49
Жаль, конечно, - 34 года для вратаря не возраст. Но это его жизнь и его решение.

Конечно, мне как болельщику было бы приятно ещё несколько сезонов посмотреть на игру Шченсны - он хороший кипер. Однако...
+26
-1
+25
норм вратарь
+16
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+15
Ответ Jaska_1324
если он норм вратарь, то кто тогда отличный?
Куртуа, Аллисон
+12
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+12
всего 18 лет отдал футболу. тут некоторые 30 лет в нём, но всё равно приглашают тренировать всяких абаскалей.
+7
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+6
Ответ Booligan
он вроде ВойЦех. Такое есть имя вообще ВойЧех?
Лол, он как раз таки Войчех, так произносится это польское имя.
+3
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+3
Удачи, Тек!
+3
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+3
Ответ Ashcroft
Лиам и Ноэлия? Кажется, с любимой группой Войцеха всё ясно))
Они воссоединились!
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Прощай, Гарик Харламов футбола!
+6
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Нужно слушать свое сердце, хотя бы иногда. Если он так решил, значит все сделал правильно. Спасибо ему за эти 18 лет!
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в молодом для вратаря возрасте уходит
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Ну и ладно, зато появится больше времени на шоу "Кстати" и "Ошуительное хоу"
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Ответ Jaska_1324
если он норм вратарь, то кто тогда отличный?
Латышонок
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Ответ Vatikan
странное решение, конечно. лет 5 ещё спокойно мог поиграть
Мог, конечно. Но, видимо, мотивация уже не та, да и его словам о семье я готов поверить.

Плюс ещё один момент. На клубном уровне Шченсны выиграл довольно много, а на уровне сборных ему это явно не светит - Польша, при всем к ней уважении, не принадлежит к грандам мирового футбола. Собственно, это тоже повод задуматься - а есть ли смысл продолжать карьеру?..
+2
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+1
Ответ krokodilych
Мог, конечно. Но, видимо, мотивация уже не та, да и его словам о семье я готов поверить. Плюс ещё один момент. На клубном уровне Шченсны выиграл довольно много, а на уровне сборных ему это явно не светит - Польша, при всем к ней уважении, не принадлежит к грандам мирового футбола. Собственно, это тоже повод задуматься - а есть ли смысл продолжать карьеру?..
Бабла на старость подзаработать, уж пару годков мог бы ещё в какой-нибудь Аравии попылить
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он вроде ВойЦех. Такое есть имя вообще ВойЧех?
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Навсегда запомню двойной сейв с точки против Ливерпуля в 2012
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Бесславный бобркурва
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Главное вовремя закончить.Пока не начались травмы.
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👏
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Ответ krokodilych
Жаль, конечно, - 34 года для вратаря не возраст. Но это его жизнь и его решение. Конечно, мне как болельщику было бы приятно ещё несколько сезонов посмотреть на игру Шченсны - он хороший кипер. Однако...
Денег заработал и при этом уже не горит той страстью игры в футбол, что раньше.
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