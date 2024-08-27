«Спартак» пробил 25 раз и владел мячом 70% времени, но проиграл «Динамо» Махачкала 0:1

«Спартак» бил в несколько раз чаще «Динамо» Махачкала, но все равно проиграл.

Команда Деяна Станковича уступила в матче Фонбет Кубка России со счетом 0:1, пропустив с пенальти.

Красно-белые пробили 25 раз, в том числе 8 – в створ. У их соперников 7 ударов (точных – 2).

Также московская команда подала 10 угловых и владела мячом 70% времени.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»