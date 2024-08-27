«Спартак» пробил 25 раз и владел мячом 70% времени, но проиграл «Динамо» Махачкала 0:1

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Хасанби Биджиев Динамо Махачкала Футбол

«Спартак» бил в несколько раз чаще «Динамо» Махачкала, но все равно проиграл.

Команда Деяна Станковича уступила в матче Фонбет Кубка России со счетом 0:1, пропустив с пенальти.

Красно-белые пробили 25 раз, в том числе 8 – в створ. У их соперников 7 ударов (точных – 2).

Также московская команда подала 10 угловых и владела мячом 70% времени.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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62 комментария
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Спартак играл в футбол, Махачкала по привычке занималась вольной борьбой
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-14
+78
Ответ Вячеслав Припузов
Абену в основу в пару с Бабичем, просто топ защитник для РПЛ, очередное попадание трансфера в десятку.... Маркиньос тоже красавчик обоих в основу...
Как вы по одному матчу с соперником, который только вышел в премьер лигу сделали выводы, что это топ защитник
+82
-8
+74
Абену в основу в пару с Бабичем, просто топ защитник для РПЛ, очередное попадание трансфера в десятку....
Маркиньос тоже красавчик обоих в основу...
+79
-6
+73
Ответ Вячеслав Припузов
Абену в основу в пару с Бабичем, просто топ защитник для РПЛ, очередное попадание трансфера в десятку.... Маркиньос тоже красавчик обоих в основу...
Там и маркиньос уровень промеса показывает. На фоне зины кажется другой уровень
+40
-3
+37
Ничего страшного, для этого этот кубок и существует, с рубином будет другая игра...
+35
-5
+30
Ответ nCuXpalata13
Спартак играл в футбол, Махачкала по привычке занималась вольной борьбой
Что бы вы не делали в первую брачную ночь,результат должен быть положительным
+29
-4
+25
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
да тут не про матч зенита говорится
+23
-2
+21
Абена и Маркиньос хорошие трансферы, Барко - просто топ. От Жозе ждём когда прорвёт.
+17
0
+17
Ответ nCuXpalata13
Спартак играл в футбол, Махачкала по привычке занималась вольной борьбой
Да ладно. Сегодня Махачкала играла жестко, но без игры в кость, как тот же Факел в прошлом сезоне. Да и сами вполне бодро бегали. Для новичка лиги вполне себе футбол показывают. Видали мы куда более душные команды
И автобус был не тотальный, шансы позволяли создавать, статистика Спартака это подтверждает и в штрафную запускали, наши сами недостаточно качественно реализовали моменты.
+21
-5
+16
В конце мультик показали? Волк поймал все яйца
+14
-1
+13
🐺 волчара действительно тащил всё подряд Барко крут ну и Абену тоже красавчик 💪
+10
0
+10
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Глушенков вернется и опять научитесь играть, не плачь
+12
-2
+10
Нормально сыграли. Будут крайние защитники нормальные, будет уверенность и мысль в поддержании атак .
+9
0
+9
Приятно смотреть на игру команды, когда на поле Барко и Угальде. Пусть и дальше продолжают зажигать!
+9
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Я давно задаю себе вопрос . Когда же наконец отдадут обратно в Лацио нашего левого защитника ? Не загостился ли он в холодной Москве ? Может по нему еще и Арсенал скучает ? .... Тульский ..
+7
0
+7
Ответ БолельщикСоСтажем
Счет на табло
Кто спорит?
Состав на первый тайм не способен давить даже на Динамо Махачкала. Только Абена и Маркиньос в первом тайме порадовали. Замены годные, игру перевернули. Но я был бы рад замене Зины на Бонгонду. Зина, к сожалению, усилить может только Крылья в текущем состоянии.
+6
0
+6
Ответ валя_стакан
Динамовские одноклубники поздравляют махачкалинцев с победой на середнячком чемпионата.
Ну и что же вы тогда от середняка 3 штуки на сухую заглотили ?
+7
-1
+6
Очень порадовал настрой всей команды, раньше когда проигрывали всех матом крыл, а тут вообще слова не сказать, по 5 потом сошло с ребят, просто где-то не повезло, где-то вратарь как обычно выдал лучший матч жизни. Понравился момент где Угадьде зарядил с таким колоритным замахом, пушка у него по ходу приличная.
+6
-1
+5
Ответ Угараю_с_вас
Как вы по одному матчу с соперником, который только вышел в премьер лигу сделали выводы, что это топ защитник
Он же за Спартак играет. Один хороший матч и уже номинант на зм
+13
-8
+5
Ответ Угараю_с_вас
Как вы по одному матчу с соперником, который только вышел в премьер лигу сделали выводы, что это топ защитник
Про ТОП не знаю, но обычно выводы делают исходя из действий игрока - работа с мячом, движение ез мяча, выбор позиции, "чтение" игры, т.е. понимание происходящего
+3
0
+3
Ответ Jovid Mirzoev
🐺 волчара действительно тащил всё подряд Барко крут ну и Абену тоже красавчик 💪
один удар головой с отскоком, а все остальное удары из за штрафной. Любой вратарь обязан брать такое а вот на выходе он ошибся грубо выбежав, но защитник спас
+7
-4
+3
Ответ Жил был пес
Волк хорош, надо его вместо селихова брать
Со Спартаком матчи жизни не редкость для вратарей, по одному матчу судить не стоит
+3
0
+3
Почему-то наши игроки очень боятся испортить игру обостряющем пасом или дриблингом, хотя в определенные моменты времени, когда верят в себя и Хлусевич и Зобнин и остальные паспорта показывали нормальный футбол, поймал себя на мысли что это уже другой Спартак, да состав радует по игре, но не по перспективам, по ходу если надо бороться за высокие места, то с нашими ребятами это не сделать, очень печально(((
+2
0
+2
Ответ Pok_Toholo
Комментарий скрыт
Откуда ты вылез? Игого
+5
-3
+2
Спартак набрал неправильных паспортистов и слишком много им платит. Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Зиньковский, Денисов, Пруцев. Любого из них оставь на лавке, и хуже не будет. Плохо в этом направлении работали. Очень плохо.
+4
-2
+2
Абена норм сегодня был . Маркиньос Клаудиньо напоминает по технике если прям издалека
+2
0
+2
Ответ Виктор Антонов
Нужен высокий нападающий . Жозе кусок жиробаса . Не двигается вообще. Пусть ищут напа
Да, надо продолжать безжалостно тратить бабло. Станкович пригласил уже двух стоящих игроков с двух попыток за копейки. Аморал- только Барко в плюс, Угальде 50/50, Жозе- это Шюррле, сделавший пластическую операцию. Вырисовываются проблемы с лимитом. Вратарь, опорный пз ( пока!) и один крайний защитник - вот и все паспортисты. Зиньковский - игрок замены, фланги основного состава Бонгонда и Маркиньос, пара цз- Абена и Бабич. Как преодолеть проклятие лимита? Да надо покупать Голенкова! Прессинг сохранится, а замыкать головой да и ногами он умеет очень хорошо.
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Ответ Young Anton
Абена норм сегодня был . Маркиньос Клаудиньо напоминает по технике если прям издалека
Внешне он больше вендела
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Ответ arspurs9
Ну это типичная реализация Спартака, ничего нового. Ну и Абена сегодня впечатлил. Очень качественную игру провел. Даже интересно стало, а вдруг действительно не распил, а качественным окажется?)
А были моменты то? один удар головой с оскоком, а все остальное удары из за штрафной. У махачкалинцев два выхода один на один и удар в пустые ворота с центра - явно пожирнее моменты
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Ответ Jetro-Gibbs
Зашел, пукнул в ветке Спартака и пошел спать. Надеюсь тебе полегчало)
Ж... он мыть пошёл после неудачного пука!🤣
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