«Спартак» пробил 25 раз и владел мячом 70% времени, но проиграл «Динамо» Махачкала 0:1
«Спартак» бил в несколько раз чаще «Динамо» Махачкала, но все равно проиграл.
Команда Деяна Станковича уступила в матче Фонбет Кубка России со счетом 0:1, пропустив с пенальти.
Красно-белые пробили 25 раз, в том числе 8 – в створ. У их соперников 7 ударов (точных – 2).
Также московская команда подала 10 угловых и владела мячом 70% времени.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Маркиньос тоже красавчик обоих в основу...
И автобус был не тотальный, шансы позволяли создавать, статистика Спартака это подтверждает и в штрафную запускали, наши сами недостаточно качественно реализовали моменты.
Состав на первый тайм не способен давить даже на Динамо Махачкала. Только Абена и Маркиньос в первом тайме порадовали. Замены годные, игру перевернули. Но я был бы рад замене Зины на Бонгонду. Зина, к сожалению, усилить может только Крылья в текущем состоянии.