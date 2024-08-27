US Open. Рахимова играет со Швентек, Мирра Андреева встретится с Осорио, Осака – с Остапенко, Павлюченкова вышла во 2-й круг
Мирра Андреева сыграет с Камилой Осорио в первом круге US Open
Диана Шнайдер встретится с Надей Подорошкой, Камилла Рахимова борется с Игой Швентек.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 75 миллионов долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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