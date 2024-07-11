Генич о назначении на финал Евро-2024 со Шнякиным: «Мы будем соответствовать яркой афише. Наша работа зашла, судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ла Лига Сборная Испании по футболу телевидение Евро-2024 Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Константин Генич высказался о назначении на финал Евро-2024.

Ранее стало известно, что решающую игру турнира между Испанией и Англией 14 июля прокомментируют на «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

«Был уверен, что назначение на большой матч этим летом или поздней весной точно меня настигнет. Понимал, после того как не получил ни один из финалов еврокубков, был готов к назначению на финал чемпионата Европы, кто бы там в этом финале ни сыграл, и кто бы ни был моим напарником.

Но выбор пары Генич – Шнякин абсолютно логичен и продиктован, наверное, и нашими частыми с Димой появлением в эфире в паре. Мы уже хорошо изучили и дополняем друг друга, что важно работы в паре чрезвычайно важно.

Плюс на групповой стадии эксклюзивно этот вариант работы был отработан на матче сборных Испании и Италии. Судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей, наша работа, что называется, зашла.

Мне очень приятно, что в финале оказалась сборная Испании, наверное, в этом тоже есть какая-то своя логика. Либо Испания станет самой сильной европейской сборной, показывая самый красивый, самый активный и результативный футбол, либо мы прикоснемся своими голосами к истории английского футбола.

Потому что 60 лет почти сборная Англии ничего не выигрывает, но мы только и слышим, что Англия фаворит. Вот, может быть, именно под наш комментарий сборная Англии наконец-то впервые станет чемпионом Европы.

Это действительно будет классный матч и классный репортаж, в этом у меня нет никаких сомнений. Я уверен на все 100, что мы с Димой в своем нынешнем статусе и в нынешнем состоянии будем полностью соответствовать этой красивой и яркой афише финала чемпионата Европы по футболу», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

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141 комментарий
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"Наша работа зашла, судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей"

Зайдите на Спортс, и вы узнаете, как ваша работа "зашла"
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самовлюбленный павиан)
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Я лучше буду смотреть через Liveboll на Казахском языке , чем слушать этот дуэт
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Худшая пара комментаторов в мире.
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Ваша работа зашла куда-то не туда. Весь матч перечислять, что вы там прочитали в интернете и чуть-чуть отвлекаться на события матча, вот и вся ваша работа. Вообще, самое ужасное в комментировании трансляций вдвоем, это уже не комментирование получается, а диалог, который никак не связан со спортивной трансляцией.
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Ответ tfs
самовлюбленный павиан)
Уже ждём миллиард Каламбуров и тупых коверканий фамилий и игр слов. Буду смотреть без звука
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+35
По моему это издевательство. Для полного комплекта не хватает Чердака. Одно радует, окко забрало ЛЧ у этой помойки.
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Вчера слушал Казанского , было великолепно.
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Вчера на Окко был хороший комментарий, не искромётный, конечно, но матчу не мешал, а вот эта парочка точно пару раз заставит сделать рука-лицо)
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Это заметно)
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Ответ Игорь Бабаков
Худшая пара комментаторов в мире.
чердак хуже )
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Ответ Aleksey Yashin
"Наша работа зашла, судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей" Зайдите на Спортс, и вы узнаете, как ваша работа "зашла"
Они вроде комментировали Италия Испания и друг друга типа троллили чья сборная лучше (Генич за Испанию, Шнякин за Италию). Звучало это плохо и вместо комментирования матча я слушал как зритель кто кого лучше подкалывает, совсем уже зазвездились.
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Ответ Утя Ваткин
Можно было Неценко с Мининым поставить. Англия и Испания всё-таки.
Чтобы Неценко нес ту же самую чушь, что и в матче Испания - Франция, где у него Испания - это добро, а Франция зло, а дальше весь матч он натягивал сову на глобус, пытаясь любой момент под это подписать в стиле "ну вот видите, я же говорил, говорил", хотя эпизод вообще никак не отражает тему?
+17
-3
+14
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Нормальным людям,их работа не зашла.
Сидят на пригретом месте бездари,ещи и финалы им дают комментировать
+15
-1
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Твалтвадзе Казаков лучший дуэт
+14
-2
+12
Ответ Axmat Cecenov
Я лучше буду смотреть через Liveboll на Казахском языке , чем слушать этот дуэт
А у всех там перемежается казахский и русский комментатор? Я в первый раз думал у меня инсульт
+13
-1
+12
Ответ Капибарбер
Твалтвадзе Казаков лучший дуэт
Твалтвадзе бесил в свое время. Сейчас кажется мощным комментатором по сравнению с этими. Иногда кажется работает на азиатских лигах типа Ю Кореи
+9
0
+9
Похоже Генич читает только внутренний чат Матч ТВ. Где ему лижут даже уборщицы. Но за доп.плату естественно.
+8
-1
+7
Казанского бы на финал… эххх
+8
-1
+7
Ответ Максим Смоленский
Готов продать бабушкину квартиру, купить билеты на самолет, отель и тикеты на игру, чтобы не слышать эту парочку
а бабушка хоть в курсе о предстоящем переезде?
+6
0
+6
Один хуже другого. Еще мосаковского бы позвали. Была бы полная коробочка #######!
+6
0
+6
Готов продать бабушкину квартиру, купить билеты на самолет, отель и тикеты на игру, чтобы не слышать эту парочку
+7
-2
+5
Учитывая кто комментаторы, можно предположить как все будет выглядеть. Нам расскажут в какой детский сад ходил Кейн, в какую школу Родри , сколько пропустил выступая за детскую команду Пикфорд, В это же время не разберутся в моментах на поле не менее 5 раз, перепутают игроков не менее 7 раз, не менее 10 раз вспомнят о своих футбольных подвигах на первенстве водокачки города Урюпинска.
+5
0
+5
Ответ Полуэктов Пётр
Каламбуры - это фундамент юмора. Его основа. А юмор нужен в любом деле. Абсолютно в любом и каждом.
Каламбуры хороши, когда в них умеют, а не когда их вымучивают. Сейчас на МатчТВ нет ни одного комментатора, который бы дружил с каламбурами.
+5
0
+5
Пусть на Матче проведут голосование: желают ли болельщики, чтобы Генич-Шнякин🥱 комментировали-финал Евро.☝️🫣
+5
-1
+4
Можно было Неценко с Мининым поставить. Англия и Испания всё-таки.
+12
-8
+4
Все ясно, придется смотреть без звука
+5
-1
+4
Ответ Axmat Cecenov
Я лучше буду смотреть через Liveboll на Казахском языке , чем слушать этот дуэт
есть белорусский канал СТВ
https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Euro_2024_broadcasting_rights
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Порьеров
Вчера слушал Казанского , было великолепно.
Казански как полный рот зубов вставил половину букв не выговаривает))))
+3
0
+3
Ответ Денис Гончаров
По моему это издевательство. Для полного комплекта не хватает Чердака. Одно радует, окко забрало ЛЧ у этой помойки.
Коментаторы лучше у ОККО, но качество показа у МАТЧ. Ла лига я смотрю на ОККО, но непомню хоть одного нормального эфира без косяка. Надеюсь с еврокубками у ОККО будет лучше
+4
-1
+3
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