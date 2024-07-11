Генич о назначении на финал Евро-2024 со Шнякиным: «Мы будем соответствовать яркой афише. Наша работа зашла, судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей»
Константин Генич высказался о назначении на финал Евро-2024.
Ранее стало известно, что решающую игру турнира между Испанией и Англией 14 июля прокомментируют на «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
«Был уверен, что назначение на большой матч этим летом или поздней весной точно меня настигнет. Понимал, после того как не получил ни один из финалов еврокубков, был готов к назначению на финал чемпионата Европы, кто бы там в этом финале ни сыграл, и кто бы ни был моим напарником.
Но выбор пары Генич – Шнякин абсолютно логичен и продиктован, наверное, и нашими частыми с Димой появлением в эфире в паре. Мы уже хорошо изучили и дополняем друг друга, что важно работы в паре чрезвычайно важно.
Плюс на групповой стадии эксклюзивно этот вариант работы был отработан на матче сборных Испании и Италии. Судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей, наша работа, что называется, зашла.
Мне очень приятно, что в финале оказалась сборная Испании, наверное, в этом тоже есть какая-то своя логика. Либо Испания станет самой сильной европейской сборной, показывая самый красивый, самый активный и результативный футбол, либо мы прикоснемся своими голосами к истории английского футбола.
Потому что 60 лет почти сборная Англии ничего не выигрывает, но мы только и слышим, что Англия фаворит. Вот, может быть, именно под наш комментарий сборная Англии наконец-то впервые станет чемпионом Европы.
Это действительно будет классный матч и классный репортаж, в этом у меня нет никаких сомнений. Я уверен на все 100, что мы с Димой в своем нынешнем статусе и в нынешнем состоянии будем полностью соответствовать этой красивой и яркой афише финала чемпионата Европы по футболу», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
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Сидят на пригретом месте бездари,ещи и финалы им дают комментировать
https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Euro_2024_broadcasting_rights