Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 млн евро. «Зенит» получит право на покупку 17-летнего хавбека Лорана

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Р-Спорт Футбол

Клаудиньо близок переходу во «Фламенго» из «Зенита».

Российский и бразильский клубы в ближайшее время должны согласовать трансфер 27-летнего полузащитника за 18 миллионов евро.

«Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, «Зенит» обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн.

Переговоры идут о выплатах несколькими траншами. Плюс к этому «Зенит» получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника «Фламенго» Лорана.

Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго».  «Зенит» готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», – сообщил собеседник «РИА Новости».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел 104 матча за команду, забил 20 мячей и сделал 26 голевых передач.

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67 комментариев
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Ответ Tomas Nepotrebko
Первый россиянин в бразильской лиге?
Второй, первый Фернандес
+81
-1
+80
Первый россиянин в бразильской лиге?
+72
-6
+66
Странно, что он, вроде Вендел сильнее всех хотел свалить, чуть ли не прощался со всеми, а уходит Клаудиньо, которого все устраивало в клубе...
+21
0
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Считаю сделку 18 млн. + приоритетное право выкупа Лорраны отличной сделкой для Зенита.
+17
-2
+15
Ответ shuriken84s
Странно, что он, вроде Вендел сильнее всех хотел свалить, чуть ли не прощался со всеми, а уходит Клаудиньо, которого все устраивало в клубе...
Окно ещё не закрыто, ещё успеет уехать.
+11
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+11
Ответ Tomas Nepotrebko
Первый россиянин в бразильской лиге?
Если без шуток, то почитайте про голкипера Юрия Шишкина
+11
0
+11
Ответ Tomas Nepotrebko
Первый россиянин в бразильской лиге?
Фернандес уже был
+9
0
+9
Ответ Леха Нету
А за сколько брали? Тоже не за 3 копейки, есть инфа достоверная?
За 12 млн.
+9
0
+9
Что ж,если правда то успехов ему!
+10
-3
+7
вау, Лоран это талантище. менеджмент зенита как всегда на высоте
+11
-5
+6
Ответ Zenith forever
Ху из Лоран?
https://www.transfermarkt.world/lorran/profil/spieler/1009030

за весну так спрогрессировал, что на ТМ цена поднялась с 3 до 12 млн)
+8
-2
+6
Жалко терять Клаудиньо. Яркий игрок.
+9
-3
+6
Продать игрока 27 лет с ценой на трансфермаркт за 18 млн, получить за это право подписания 18 летки с ценой на трансфермаркт 12 млн + ещё бабло в количестве, близком к 18 млн - это, конечно, очень-очень хорошо.
+6
0
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Куда уходит гражданин РФ?
+5
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+4
Ответ </c/>
будет он снова 30 не меньше для зенита...
Ни разу не было, а тут снова будет 🤡
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
Комментарий скрыт
У Зенита сейчас играют Мантуан и Педро пришедшие в обмене на Алберто
+3
0
+3
Вот это поворот
+4
-1
+3
Одного таланта нашли - 18 летнего Педро , если ещё этот будет таким же , то это хорошие инвестиции в будущее
+4
-1
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Даже те кто ненавидит Зенит до зубовного скрежета должны признать что другим клубам РПЛ до уровня трансферов Зенита как до Марса на четвереньках. Даже теми финансами которые имеются у московских клубов они не умеют толково распорядиться.
Москва - место обитания агентов
+2
0
+2
Испугался конкуренции с Соболевым за право быть центральной звездой команды? 🤔
+8
-6
+2
Ответ shuriken84s
Странно, что он, вроде Вендел сильнее всех хотел свалить, чуть ли не прощался со всеми, а уходит Клаудиньо, которого все устраивало в клубе...
Ну откуда здесь столько глупых людей? Ну неужели непонятно, что на позицию Клаудиньо взяли Глушенкова за много денег и с нужным паспортом и должен играть. Нашли бы такого Глушенкова на позицию Вендела и того бы отпустили. Зенит не клуб однодневка же, там просчитывают ходы чуть вперед, поэтому и 6 лет подряд первые в РПЛ, при всем к ним негативе и прочем.
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Очередная топ-сделка, если честно
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Ответ Spartakus1984
Да вообще,Альберто,Ренан,Ду кейрос,Иван,Эранани,Жулиано,Мантуан,Родригао, Фернандес гениальные трансферы
Из всего этого списка только Эрнани провальный трансфер. Ваши Рябчуки и Богонди годятся только бутсы носить этим бразильцам.
+2
0
+2
Даже те кто ненавидит Зенит до зубовного скрежета должны признать что другим клубам РПЛ до уровня трансферов Зенита как до Марса на четвереньках. Даже теми финансами которые имеются у московских клубов они не умеют толково распорядиться.
+4
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Ответ Vladislav Seredin
Второй, первый Фернандес
Ари был раньше
+2
0
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лорран 180 см
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Ответ Легато
У них совсем разные амплуа
Да этим лишь бы что-то выкупать с претензией на юмор или стёб
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Ответ 24slam
Уровень топ 5 европейских лиг, уезжает обратно в Бразилию ну я не знаю
Во Фламенго, у них отлично все с финансами, скорее всего на хорошую зарплату
+1
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Где-то Дельфин завистливо грызёт ногти...
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Ответ Vladislav Seredin
Второй, первый Фернандес
точно! поставили на поток экспорт талантов, получается
+1
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