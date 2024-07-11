Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 млн евро. «Зенит» получит право на покупку 17-летнего хавбека Лорана

Клаудиньо близок переходу во «Фламенго» из «Зенита».

Российский и бразильский клубы в ближайшее время должны согласовать трансфер 27-летнего полузащитника за 18 миллионов евро.

«Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, «Зенит» обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн.

Переговоры идут о выплатах несколькими траншами. Плюс к этому «Зенит» получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника «Фламенго» Лорана.

Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с « ». « » готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», – сообщил собеседник «РИА Новости».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел 104 матча за команду, забил 20 мячей и сделал 26 голевых передач.

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