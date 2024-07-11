Юрий Горшков: «Спартак» 4 раза на меня выходил – это как бой Хабиба с Фергюсоном. Я ждал «Зенит» до последнего этим летом. Когда подписывал контракт, даже не знал условий»
Юрий Горшков рассказал, почему не перешел в «Спартак».
«Мы с Зиньковским сравнивали эту историю с Хабибом и Фергюсоном – этот бой четыре раза срывался. Раз так, этому не суждено было случиться. Действительно, четыре раза «Спартак» выходил на меня, и каждый раз что-то не складывалось.
В первый раз я сам отказал – это был мой первый год в Премьер-лиге. Я только-только заиграл – не хотелось сразу попасть в среду, где очень большая конкуренция. А там Айртон, команда под Лигу чемпионов.
Второй раз «Спартак» что-то отказался в последний момент. А в третий раз не договорились с «Крыльями» – было очень близко.
А сейчас, в четвертый раз, самое интересное. Закончился чемпионат, «Спартак» первый вышел на меня. Первое, что я спросил: «А Зенит?» Агент ответил, что от «Зенита» предложений нет.
Я думал, но даже когда со «Спартаком» уже почти все было согласовано и надо было ехать на медосмотр, я ждал до последнего.
И в 12 ночи агент позвонил и сказал, что «Зенит» сделал предложение, и спросил: «Ну что, «Зенит» или «Спартак»?» И я ответил, что на 100% хочу в «Зенит».
Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего», – сказал защитник «Зенита».
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В интервью он рассказал свою историю становления проф футболистом и как болел за клуб с детства, как спрашивал у отца, а не родственник ли Горшков.
Он из близкой к Ленинградской области Карелии, родился в 1999 году. То бишь в 7-8 лет, когда большинство юных пацанов начинает смотреть футбол, Зенит на его глазах стал чемпионом, потом взял кубок УЕФА. Есть фотография того времени, когда он позирует в кадре в куртке Зенита.
Что же касается того, что при переходе в Зенит он не спрашивал зарплату и срок контракта, то тут наложилось несколько факторов : детская мечта и понимание того, что в самом богатом клубе страны его в любом случае финансово не обидят, тем более когда агент Павел Андреев
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Вот уважаю человека, из Краснодара тоже один перешёл в Зенит, чисто с детства якобы за них болел....побольше бы таких игроков не алчных)))
**С момента достижения Юрием Горшковым сознательного возраста и по сию пору спортивные результаты Спартака и Зениты несоотносимы. Это не явления одного порядка.**
Когда вы это осознаёте, то понимаете, что смеяться в интервью особо не над чем.
Пришлось им переобуться и снова назвать его отличным футболистом.
Давно пора уже глаза на это открыть и не бомбить.
Выдал базу.
но, Юра Горшков переписал старинную спартаковскую поговорку, и теперь она звучит так:
В Спартак ПЯТЬ раз не зовут!
бгг
Об этом в его интервью не было ни слова, вы это выдумали.