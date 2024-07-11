Юрий Горшков: «Спартак» 4 раза на меня выходил – это как бой Хабиба с Фергюсоном. Я ждал «Зенит» до последнего этим летом. Когда подписывал контракт, даже не знал условий»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Хабиб Нурмагомедов Антон Зиньковский Айртон Тони Фергюсон Юрий Горшков Хабиб - Фергюсон Футбол

Юрий Горшков рассказал, почему не перешел в «Спартак».

«Мы с Зиньковским сравнивали эту историю с Хабибом и Фергюсоном – этот бой четыре раза срывался. Раз так, этому не суждено было случиться. Действительно, четыре раза «Спартак» выходил на меня, и каждый раз что-то не складывалось.

В первый раз я сам отказал – это был мой первый год в Премьер-лиге. Я только-только заиграл – не хотелось сразу попасть в среду, где очень большая конкуренция. А там Айртон, команда под Лигу чемпионов.

Второй раз «Спартак» что-то отказался в последний момент. А в третий раз не договорились с «Крыльями» – было очень близко.

А сейчас, в четвертый раз, самое интересное. Закончился чемпионат, «Спартак» первый вышел на меня. Первое, что я спросил: «А Зенит?» Агент ответил, что от «Зенита» предложений нет.

Я думал, но даже когда со «Спартаком» уже почти все было согласовано и надо было ехать на медосмотр, я ждал до последнего.

И в 12 ночи агент позвонил и сказал, что «Зенит» сделал предложение, и спросил: «Ну что, «Зенит» или «Спартак»?» И я ответил, что на 100% хочу в «Зенит».

Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего», – сказал защитник «Зенита».

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119 комментариев
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не знал ни срок, ни зарплату? на кого эта лапша рассчитана?
+192
-65
+127
Ответ Bartez1986
не знал ни срок, ни зарплату? на кого эта лапша рассчитана?
Я думаю он просто доверял агенту, знал что тот выбьет наилучшие условия.
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+60
Ответ Ком иль фо
Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего» ================== Вот уважаю человека, из Краснодара тоже один перешёл в Зенит, чисто с детства якобы за них болел....побольше бы таких игроков не алчных)))
Очень некрасиво обвинять человека со входа. Ты не прав.
В интервью он рассказал свою историю становления проф футболистом и как болел за клуб с детства, как спрашивал у отца, а не родственник ли Горшков.
+67
-10
+57
Почему Горшков не может быть с детстве за Зенит? Что всех так смешит?
Он из близкой к Ленинградской области Карелии, родился в 1999 году. То бишь в 7-8 лет, когда большинство юных пацанов начинает смотреть футбол, Зенит на его глазах стал чемпионом, потом взял кубок УЕФА. Есть фотография того времени, когда он позирует в кадре в куртке Зенита.
Что же касается того, что при переходе в Зенит он не спрашивал зарплату и срок контракта, то тут наложилось несколько факторов : детская мечта и понимание того, что в самом богатом клубе страны его в любом случае финансово не обидят, тем более когда агент Павел Андреев
+41
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Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего»
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Вот уважаю человека, из Краснодара тоже один перешёл в Зенит, чисто с детства якобы за них болел....побольше бы таких игроков не алчных)))
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Поросшие мхом и грибами спартачи не понимают одной простой вещи. Давайте я её сформулирую.

**С момента достижения Юрием Горшковым сознательного возраста и по сию пору спортивные результаты Спартака и Зениты несоотносимы. Это не явления одного порядка.**

Когда вы это осознаёте, то понимаете, что смеяться в интервью особо не над чем.
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Ответ La Crosse Bobcats
Комментарий удален модератором
У них горе - они Соболя продать не смогли.
Пришлось им переобуться и снова назвать его отличным футболистом.
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Красавец! Если реально так сильно хотел играть за Зенит, то будет пользоваться шансами и грызть землю за место в составе у Дугласа. Возможно в будущем вырастет в ещё одного сильного ЛЗ с паспортом не хуже Кругового
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КБ, очнитесь уже. Это не та команда, что была 25 лет назад. В ней не хочет играть 90% футболистов. Уже родилось и выросло поколение футболистов, для которых Спартак - забавный мем с одним чемпионством за двадцать лет. Теперь полно людей, мечтающих играть за другие команды.

Давно пора уже глаза на это открыть и не бомбить.
+13
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Ответ Влад Безруков
Парень из Карелии, действительно, может с детства болеть за Зенит. Но смешно звучит, что он решил не бороться с Аиртоном за место в составе и перешёл в Зенит под Сантоса.
Надо полное интервью слушать, а не только текст читать. Он сказал, что на тот момент не был готов к конкуренции, и ему в Самаре посоветовали не рыпаться, а поиграть еще какое-то время, чтобы окрепнуть. А сейчас он готов к конкуренции. Дело не в Аиртоне с Сантосом.
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Правильная расстановка приоритетов от Горшкова.
Выдал базу.
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Ответ Ком иль фо
Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» – не знал ни срок, ни зарплату – вообще ничего» ================== Вот уважаю человека, из Краснодара тоже один перешёл в Зенит, чисто с детства якобы за них болел....побольше бы таких игроков не алчных)))
Горшков из Карелии, если не ошибаюсь. Что удивительного в том, что он в детстве болел за Зенит
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ну и крамола! привлечь бы его по статье «оскорбление чувств верующих в спартаковский дух»
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Дзюбу Федун три раза уговаривал на контракт, по сборам за ним катался…

но, Юра Горшков переписал старинную спартаковскую поговорку, и теперь она звучит так:

В Спартак ПЯТЬ раз не зовут!

бгг
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"Значит правильные книжки он в детстве читал" (с).
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Ответ seMen_SM
Такие вы смешные..нас обвиняете в чем-то, зато сами готовы поверить в любую чушь. Конечно же не знал условий, убежал в "Зенит" не сомневаясь, что условия будут лучше чем в "Спартаке" Как минимум опрометчиво и говорит о низком уровне интеллекта, если так.
Он прямым текстом сказал, что потом спросил у агента - условия были примерно одни и те же))) Продолжайте верить в свои выдуманные фантазии.
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Юра, в Москве и так жарко ))
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Зря они. Продолжать унижать Спартак ещё и в межсезонье...
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Ответ Stas Politik
Красавец! Если реально так сильно хотел играть за Зенит, то будет пользоваться шансами и грызть землю за место в составе у Дугласа. Возможно в будущем вырастет в ещё одного сильного ЛЗ с паспортом не хуже Кругового
А что, у них разные паспорта? И почему у Кругового лучше?
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В Спартак, как известно, два раза не зовут. Зовут четыре раза.
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Ответ San9
Комментарий удален модератором
Да вообще за значок играют ! Зарплаты ниже чем в Оренбурге !
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По-моему выбор очевиден. Зачем Юрию этот бестрофейник КБ.. 😄
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С детства за Стрелку)
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Ответ Bartez1986
Учитывая, что его агент - Андреев, то, возможно. Но все равно звучит странно максимально. Взрослый же человек.
А чё странного? В любом случае условия были всяк лучше чем у него в крыльях. Поэтому он и не думал а бабках. А когда выбор условно стоит Спартак или Зенит, то я думаю предложения +- одинаковые и он чиста выбирал в какой клуб хочет. Так что все логично и ничего странного в этом нет
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Зачем Хабибу бой с сэром Алексом?
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Ответ Константин Титов
конечно полировать лавку в зените лучше чем играть в основе Спартака
В основе Спартака не играют, а мучаются, будем откровенны.
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+3
Ответ Проблемы Аршавина
Я думаю он просто доверял агенту, знал что тот выбьет наилучшие условия.
Учитывая, что его агент - Андреев, то, возможно. Но все равно звучит странно максимально. Взрослый же человек.
+16
-13
+3
Удачи тебе в Зените.
+11
-8
+3
Ответ seMen_SM
Такие вы смешные..нас обвиняете в чем-то, зато сами готовы поверить в любую чушь. Конечно же не знал условий, убежал в "Зенит" не сомневаясь, что условия будут лучше чем в "Спартаке" Как минимум опрометчиво и говорит о низком уровне интеллекта, если так.
> не сомневаясь, что условия будут лучше чем в "Спартаке"
Об этом в его интервью не было ни слова, вы это выдумали.
+3
0
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Ответ Bartez1986
не знал ни срок, ни зарплату? на кого эта лапша рассчитана?
Парень хотел играть за Зенит и с детства поддерживает команду!
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