Борец Шамиль Мамедов включен в заявку на олимпийский турнир в Париже. Он единственный россиянин в списке

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Олимпиада-2024 Шамиль Мамедов Борьба

Российский борец Шамиль Мамедов включен в заявку на олимпийский турнир в Париже.

Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

23-летний Мамедов числится среди участников в весовой категории до 65 кг. Он единственный россиянин во всем списке.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов.

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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7 комментариев
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молодец, удачи!
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Он в отпуске на рыбалке, ещё не знает про решение федерации...
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Так, а отказавшиеся ехать "борцы" уже от олимпийского комитета "компенсацию" получили?
Ну а Мамедов именно БОРЕЦ. Без кавычек.
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