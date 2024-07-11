Аршавин пошутил об игре Хамеса на Кубке Америки: «Я думал, он уже умер»

Теги Андрей Аршавин Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Хамес Родригес Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин в шутливой манере оценил игру Хамеса Родригеса на Кубке Америки.

На турнире в США 32‑летний хавбек сборной Колумбии забил гол и сделал шесть ассистов.

«Колумбия шикарно проводит турнир, хоть я и не смотрел ни одной игры. Это сборная показывает лучший футбол, очень динамично, здорово смотрится Кордоба. К сожалению, их может остановить Месси. Ну и раскрылся Хамес Родригес по‑новому.

Я думал, что он уже умер (улыбается), а он, оказывается, шесть голевых передач сделал. Все носятся как собаки, а Хамес играет на этом пианино. Я очень рад за него, он действительно очень талантливый игрок», – сказал экс-игрок сборной России в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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80 комментариев
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Я не смотрел ни одной игры, но здорово смотрится Кордоба, Хамес раскрылся.
Если не смотрел, зачем включать Мостового? Тот тоже ничего не смотрит, но все анализирует. Ну тут Шава прям хрень выдал
+139
-19
+120
Ответ Stas Politik
Аршавин какой-то неадекват, кажется: - не смотрел ни одного матча - Кордоба хорошо смотрится + шутки про смерть Хамеса. Чую, если он займет какую-то высокую должность в Зените, то клубу будет пипец
туда этому клубу и дорога
+101
-20
+81
А я думал сова
+81
-2
+79
Аршавин какой-то неадекват, кажется:
- не смотрел ни одного матча
- Кордоба хорошо смотрится
+ шутки про смерть Хамеса.
Чую, если он займет какую-то высокую должность в Зените, то клубу будет пипец
+77
-19
+58
Как он может хвалить Хамеса и Кордобу, если он не смотрел их игры?
+54
-5
+49
Ответ Илья Долганов
А я думал сова
А вот она реально умерла(
+22
-2
+20
Не смотрел ни одной игры, но разобрать футбол может
+20
-6
+14
Ответ Bartez1986
Я не смотрел ни одной игры, но здорово смотрится Кордоба, Хамес раскрылся. Если не смотрел, зачем включать Мостового? Тот тоже ничего не смотрит, но все анализирует. Ну тут Шава прям хрень выдал
Возможно смотрел нарезки
+16
-4
+12
Хамес, породой из тех старых, настоящих десяток. Шикарный игрок.
+12
-1
+11
А я думал Аршавин давно умер.
+12
-3
+9
в любом нормальном обществе от него больше не было бы комментариев
+14
-6
+8
Ответ scorp19
после 4ёх на Энфилде ? Хамес никто и звать никак.
Ну тут согласен конечно, четыре гола на энфилде гораздо выше котируются, чем чемпионство в четырех странах и дважды победа в лч)) про то что хамес лучший бомбардир одного из чм уж умолчу, с таким умником, как вы, все равно бессмысленно спорить
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Я не смотрел ни одной игры, но здорово смотрится Кордоба, Хамес раскрылся. Если не смотрел, зачем включать Мостового? Тот тоже ничего не смотрит, но все анализирует. Ну тут Шава прям хрень выдал
Ага ) и игра у них такая динамичная))
+7
-1
+6
Ответ Patriot
Хамес наверно тоже самое думает про Аршика..?
Он знать не знает, кто это)
+6
0
+6
Ответ Stas Politik
Аршавин какой-то неадекват, кажется: - не смотрел ни одного матча - Кордоба хорошо смотрится + шутки про смерть Хамеса. Чую, если он займет какую-то высокую должность в Зените, то клубу будет пипец
Тут скорее сперва Шава занял должность, а потом стал соответствовать
+8
-3
+5
Ответ Ilya_Panchenko
Возможно смотрел нарезки
Это слишком сложно, для пацанов из топа комментариев.
+5
-1
+4
Это сказано в проброс в полушуточной программе на Ютубе. А здесь прям преподнесено, как экспертиза.
+14
-10
+4
По уровню футбольных навыков и достижений этот живой Аршавин и пятки не стоил "мертвого" Хамеса )
+5
-2
+3
Это не юмор, а просто чушь
+8
-5
+3
Ваши ожидания - ваши проблемы, Андрей
+6
-3
+3
Не смотрел ни одной игры
Очень динамично, здорово смотрится Кордоба
:)
+6
-4
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Эксперт уровня "дно"- не смотрел,но видел; думал,что умер, а он живой!)
+2
0
+2
Хамес наверно тоже самое думает про Аршика..?
+3
-1
+2
Зачем думать что говоришь? Все равно будут приглашать
+2
0
+2
Ответ Ilya_Panchenko
Возможно смотрел нарезки
По нарезкам игру не оценишь в целом. На уровне Васи с пивом у телевизора, возможно, но без какого-либо углубления
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Я не смотрел ни одной игры, но здорово смотрится Кордоба, Хамес раскрылся. Если не смотрел, зачем включать Мостового? Тот тоже ничего не смотрит, но все анализирует. Ну тут Шава прям хрень выдал
Какой ты токсик, который раз читаю негативные коменты по типу быстро настрочить в первые мируты, чтоб попасть в волну
+4
-2
+2
Что объединяет шутника Аршавина с клоуном Ротенбергом?
+2
-1
+1
Ответ -DF-
Комментарий скрыт
И по саммари оценить игру за матч?)))
Ох уж эти эксперты и ты туда же.
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Неудачная шутка.
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Ответ Stas Politik
Аршавин какой-то неадекват, кажется: - не смотрел ни одного матча - Кордоба хорошо смотрится + шутки про смерть Хамеса. Чую, если он займет какую-то высокую должность в Зените, то клубу будет пипец
Сейчас бы человеческую адекватность оценивать по цитате из 3 слов на спортсру
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