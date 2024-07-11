Аршавин пошутил об игре Хамеса на Кубке Америки: «Я думал, он уже умер»
Андрей Аршавин в шутливой манере оценил игру Хамеса Родригеса на Кубке Америки.
На турнире в США 32‑летний хавбек сборной Колумбии забил гол и сделал шесть ассистов.
«Колумбия шикарно проводит турнир, хоть я и не смотрел ни одной игры. Это сборная показывает лучший футбол, очень динамично, здорово смотрится Кордоба. К сожалению, их может остановить Месси. Ну и раскрылся Хамес Родригес по‑новому.
Я думал, что он уже умер (улыбается), а он, оказывается, шесть голевых передач сделал. Все носятся как собаки, а Хамес играет на этом пианино. Я очень рад за него, он действительно очень талантливый игрок», – сказал экс-игрок сборной России в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
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Если не смотрел, зачем включать Мостового? Тот тоже ничего не смотрит, но все анализирует. Ну тут Шава прям хрень выдал
- не смотрел ни одного матча
- Кордоба хорошо смотрится
+ шутки про смерть Хамеса.
Чую, если он займет какую-то высокую должность в Зените, то клубу будет пипец
Очень динамично, здорово смотрится Кордоба
:)
Ох уж эти эксперты и ты туда же.