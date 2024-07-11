Аршавин пошутил об игре Хамеса на Кубке Америки: «Я думал, он уже умер»

Андрей Аршавин в шутливой манере оценил игру Хамеса Родригеса на Кубке Америки.

На турнире в США 32‑летний хавбек сборной Колумбии забил гол и сделал шесть ассистов.

«Колумбия шикарно проводит турнир, хоть я и не смотрел ни одной игры. Это сборная показывает лучший футбол, очень динамично, здорово смотрится Кордоба. К сожалению, их может остановить Месси. Ну и раскрылся по‑новому.

Я думал, что он уже умер (улыбается), а он, оказывается, шесть голевых передач сделал. Все носятся как собаки, а Хамес играет на этом пианино. Я очень рад за него, он действительно очень талантливый игрок», – сказал экс-игрок сборной России в эфире «Все на Матч!» на « ».

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