Крейчикова впервые с победного «Ролан Гаррос»-2021 вышла в финал «Большого шлема»

Теги Уимблдон WTA Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Теннис

32-я ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла №4 Елену Рыбакину в полуфинале «Уимблдона» – 3:6, 6:3, 6:4.

Крейчикова второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Она чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.

До этого года на «Уимблдоне» она не проходила дальше четвертого круга (2021).

По итогам турнира Крейчикова гарантированно вернется в топ-15 – в живом рейтинге она занимает 14-ю строчку. В случае победы он станет 10-й.

За титул Крейчикова поборется с Жасмин Паолини, у которой ведет в личных встречах 1:0.

28 комментариев
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Барбора, почему ты пропадаешь так часто? Ты же можешь. Тащи второй титул
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Ответ Мадина Уйгурова
Чешки конечно фартовые, то Вондроушова год назад теперь Крейчикова
С их здоровьем и травмами трудно назвать происходящее с ними фартом. Были бы живые, какая-нибудь и Мухова пару ТБШ бы зацепила.
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Чешки конечно фартовые, то Вондроушова год назад теперь Крейчикова
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Ответ Великий Алонсо
Какая классная и предсказуемая победа красотки Барборы! Просто умничка!
Великий Алонсо
сегодня, 16:32

Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
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Мозгов, конечно, у неё побольше, мягко говоря, чем у Рыбакиной. В финале буду однозначно болеть за неё.
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Как можно было так проиграть? Чисто психология вышла на первый план, Барбара криками поставила себя на место и вытащила в финал. Рыбакиной надо учиться выплескам эмоций в трудные моменты.
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Вот вам и Барбора. Молодец. Очень хорошо играла. Смело. Боролась до конца. Обыграть на траве подряд Остапенко и Рыбакину это сильно. Заслужила свой первый финал здесь👍. Елене не унывать и удачи👌.
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Ответ Великий Алонсо
Какая классная и предсказуемая победа красотки Барборы! Просто умничка!
Ну у вас и вкус
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Редкий шлем обходится без чешки на второй неделе. Они могут болеть (Мухова), хандрить (Вондрусова), рожать (Квитова), но кто-то все равно пройдет далеко. С американками та же история. Почему наши так не могут?
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Никакущая Крейчикова умеет сделать никакущей любую соперницу. Не отнять. Просто методично разобрала соперницу (хотя сейчас начнется «да что Рыбакина, сама отдала». Не сама, отобрали с кусочком печени.).
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Если Рыбакина даже вот с такой сеткой не может выиграть, то я не знаю как она хочет еще Шлемы брать
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я еще до решающей стадии дал прогноз, бесплатный
https://ibb.co/8jrWPy0
пять чуваков, которые минус поставили, не захотели на Мальдивы, а зря, хе-хе
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буду болеть за Барби в финале 💕 а теперь можно еще финал Медведев-Музетти? больше хаоса!!!
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Ответ evgshk
Великий Алонсо сегодня, 16:32 Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
:)))
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Ответ Великий Алонсо
Какая классная и предсказуемая победа красотки Барборы! Просто умничка!
Как же некоторым нравится выглядеть д*******м)
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Ответ Хаскерс
Никакущая Крейчикова умеет сделать никакущей любую соперницу. Не отнять. Просто методично разобрала соперницу (хотя сейчас начнется «да что Рыбакина, сама отдала». Не сама, отобрали с кусочком печени.).
Где была эта Крейчикова 3 года, умеющая разбирать любую соперницу? Щас даже если выиграет шлем, опять пропадет на 3 года) Но зато забирает свое когда есть возможность, в отличие от той же Рыбакиной, этого не отнять
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