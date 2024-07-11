Крейчикова впервые с победного «Ролан Гаррос»-2021 вышла в финал «Большого шлема»
32-я ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла №4 Елену Рыбакину в полуфинале «Уимблдона» – 3:6, 6:3, 6:4.
Крейчикова второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Она чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.
До этого года на «Уимблдоне» она не проходила дальше четвертого круга (2021).
По итогам турнира Крейчикова гарантированно вернется в топ-15 – в живом рейтинге она занимает 14-ю строчку. В случае победы он станет 10-й.
За титул Крейчикова поборется с Жасмин Паолини, у которой ведет в личных встречах 1:0.
сегодня, 16:32
Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
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пять чуваков, которые минус поставили, не захотели на Мальдивы, а зря, хе-хе