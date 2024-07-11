Крейчикова впервые с победного «Ролан Гаррос»-2021 вышла в финал «Большого шлема»

32-я ракетка мира обыграла №4 в полуфинале « » – 3:6, 6:3, 6:4.

Крейчикова второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Она чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.

До этого года на «Уимблдоне» она не проходила дальше четвертого круга (2021).

По итогам турнира Крейчикова гарантированно вернется в топ-15 – в живом рейтинге она занимает 14-ю строчку. В случае победы он станет 10-й.

За титул Крейчикова поборется с Жасмин Паолини, у которой ведет в личных встречах 1:0.