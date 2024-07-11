Жена Соболева о штрафе за тонировку мужа: «Новости, которые мы заслужили. Странно, что они выходят именно сейчас, правда?»
Жена Александра Соболева отреагировала на новость о штрафе игрока «Спартака».
Елена Соболева прокомментировала новость о штрафе футболиста за тонировку на автомобиле.
«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», – написала Соболева в социальной сети.
11 июня стало известно, что форвард «Спартака» был оштрафован за тонировку «Мерседеса». По данным Mash, сотрудники ГИБДД выписали штраф нападающему 2 июля, когда Соболев катался по Воробьевым горам.
«Мерседес» футболиста с номерами 007 привлек внимание инспекторов из-за тонировки на передних боковых стеклах. Сотрудники ГИБДД выписали футболисту штраф в 500 рублей и пригрозили арестом на 15 суток.
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А потом "вот эту новость" прокомментировала его жена. Еще одна "вот это новость".
Теперь нужен комментарий инспектора на комментарий жены Соболева.
мелкая, трусливая личность как оказалось
бгг
Парень, ты из начала 00ых? Что за пошлость
А сколько такого еще по стране.
Что она несет?