Жена Соболева о штрафе за тонировку мужа: «Новости, которые мы заслужили. Странно, что они выходят именно сейчас, правда?»

Теги Спартак премьер-лига Россия девушки и спорт Александр Соболев Футбол

Жена Александра Соболева отреагировала на новость о штрафе игрока «Спартака».

Елена Соболева прокомментировала новость о штрафе футболиста за тонировку на автомобиле.

«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», – написала Соболева в социальной сети.

11 июня стало известно, что форвард «Спартака» был оштрафован за тонировку «Мерседеса». По данным Mash, сотрудники ГИБДД выписали штраф нападающему 2 июля, когда Соболев катался по Воробьевым горам.

«Мерседес» футболиста с номерами 007 привлек внимание инспекторов из-за тонировки на передних боковых стеклах. Сотрудники ГИБДД выписали футболисту штраф в 500 рублей и пригрозили арестом на 15 суток.

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30 комментариев
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Ясненько, понятненько... Раньше нарушали, а сейчас вдруг оштрафовали. Ах, это точно заговор!
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Какой Абыл был оштрафован? Это кличка дельфина?
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Ответ Катя СПб
Какой Абыл был оштрафован? Это кличка дельфина?
Много Абылов ездят на тонированных мерсах.
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Ответ Mohnatiy
Ясненько, понятненько... Раньше нарушали, а сейчас вдруг оштрафовали. Ах, это точно заговор!
Раньше просто не писали про это, ну понятно же про что она говорит
+9
-3
+6
Абыл - это имя какого ценного специалиста из азиатской страны
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0
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человеку выписали штраф в 500р... вот это новость...
А потом "вот эту новость" прокомментировала его жена. Еще одна "вот это новость".
Теперь нужен комментарий инспектора на комментарий жены Соболева.
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Дельфин по горам на тонированном Мерседесе катается, я бы еще на наркотики проверил.
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...форвард «Спартака» Абыл?... Соболев-то здесь при чем?
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упс, Соболев решил женой прикрыться

мелкая, трусливая личность как оказалось

бгг
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Действительно, шняга какая-то, 11 июня выписали штраф, но Мэш почему-то пишет, что 2 июля. Если было это известно ранее, то почему только сейчас попало в общий доступ.
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Гелик с номерами 007 и тонировкой

Парень, ты из начала 00ых? Что за пошлость
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Ответ Честный контроль
"Раньше никто этого не замечал" Что она несет?
Вообще-то она говорит не про тонировку, а про то, когда его оштрафовали, а именно 11 июня. Но Мэш пишет почему-то про 2 июля, а вспомнили только сейчас. Какое совпадение интересное, не кажется?
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Ответ Саша Петров
Абыл - это имя какого ценного специалиста из азиатской страны
Это абаскаль!!!
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Ответ Фут.Боль
Много Абылов ездят на тонированных мерсах.
Как и Мастурбеков
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Ответ Катя СПб
Какой Абыл был оштрафован? Это кличка дельфина?
Абырвалг
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Ответ Mohnatiy
Ясненько, понятненько... Раньше нарушали, а сейчас вдруг оштрафовали. Ах, это точно заговор!
Раньше не писали, потому что Спартак ж. Что придуриваетесь а?
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Ответ SMART789
Гелик с номерами 007 и тонировкой Парень, ты из начала 00ых? Что за пошлость
Да, вкус плохой. Клубы выбирает так себе. Сейчас очередное дно пробьёт
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намекает на заговор против кривозуба
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Мм, то есть это обычное поведение игроков, но клубы(в данном случае Спартак) это обычно заминают, но когда Спартаку надо в сеть текут инфы про это, или как Промес полицию подкупить хотел, А про их игрока буяна заминали. а Зенит про Денисова и Ко заминал, но не смог про кокорина.
А сколько такого еще по стране.
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ТП отреагировала на то, что законы, оказываются, пишутся для всех.
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Вот серьезно, что в голове у человека и его жены... Он закопать свою карьеру хочет?...
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За тонировку мужа теперь штрафуют ?
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Абыл - видимо погоняло дельфина в криминальном мире наркобизнеса.
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"Раньше никто этого не замечал"
Что она несет?
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Эх, знать бы когда вовремя
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