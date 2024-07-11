Жена Соболева о штрафе за тонировку мужа: «Новости, которые мы заслужили. Странно, что они выходят именно сейчас, правда?»

Жена Александра Соболева отреагировала на новость о штрафе игрока «Спартака».

Елена Соболева прокомментировала новость о штрафе футболиста за тонировку на автомобиле.

«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», – написала Соболева в социальной сети.

11 июня стало известно, что форвард «Спартака» был оштрафован за тонировку «Мерседеса». По данным Mash, сотрудники ГИБДД выписали штраф нападающему 2 июля, когда Соболев катался по Воробьевым горам.

«Мерседес» футболиста с номерами 007 привлек внимание инспекторов из-за тонировки на передних боковых стеклах. Сотрудники ГИБДД выписали футболисту штраф в 500 рублей и пригрозили арестом на 15 суток.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола