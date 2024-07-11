Карвахаль зовет Родри в «Реал»: «Каждый день говорю уезжать из Манчестера, там нет солнца. Он был бы отличным приобретением»

Даниэль Карвахаль хотел бы, чтобы Родри из «Манчестер Сити» перешел в «Реал».

«Да, несомненно, и я говорю ему об этом каждый день: уезжай из , там нет солнца, приезжай в Мадрид, ты нам нужен, ты ведь еще и сам из Мадрида. Он отвечает, что у него, мол, контракт, отступных не предусмотрено...

Несомненно, он был бы отличным приобретением. Он испанец, из Мадрида... Думаю, он вписался бы идеально», – сказал защитник «Реала» в интервью Мигелю Анхелю Диасу.

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