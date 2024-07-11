Карвахаль зовет Родри в «Реал»: «Каждый день говорю уезжать из Манчестера, там нет солнца. Он был бы отличным приобретением»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Даниэль Карвахаль Родри Футбол

Даниэль Карвахаль хотел бы, чтобы Родри из «Манчестер Сити» перешел в «Реал».

«Да, несомненно, и я говорю ему об этом каждый день: уезжай из Манчестера, там нет солнца, приезжай в Мадрид, ты нам нужен, ты ведь еще и сам из Мадрида. Он отвечает, что у него, мол, контракт, отступных не предусмотрено...

Несомненно, он был бы отличным приобретением. Он испанец, из Мадрида... Думаю, он вписался бы идеально», – сказал защитник «Реала» в интервью Мигелю Анхелю Диасу.

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59 комментариев
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А Родри отвечает: зачем мне солнце, в Мадриде, для чего скажи мне, если там нет Гвардиолы?
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Если Реал еще подпишет Дэвиса/Тео и Родри, то футбол можно будет закрывать. На каждой позиции будет один из лучших в мире.
+53
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Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Растоптал?))))))
+36
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Родри футболист под атакующий футбол
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+21
Ответ Cearvm
Если Реал еще подпишет Дэвиса/Тео и Родри, то футбол можно будет закрывать. На каждой позиции будет один из лучших в мире.
Такое уже было 00х, однако здесь подбор состава кажется более сбалансированным
+20
-2
+18
Ответ vtsch4svws
Родри футболист под атакующий футбол
А Реал не атакующая команда?
+40
-23
+17
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Растоптал это 4:0, а проход по пенальти это везение
+28
-11
+17
Ответ DanielCarvalho
А Родри отвечает: зачем мне солнце, в Мадриде, для чего скажи мне, если там нет Гвардиолы?
В этом смысла 0, если его рядом нет
+16
-1
+15
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Ха-ха-ха. Очередной "особо одаренный" и обязательно фанат Реала.
+22
-7
+15
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Растоптал автобусом?
+17
-3
+14
Родри в Барсу. Шикарный вариант как заменить Бускетса.
+10
-5
+5
Ответ Аскар Жунайт
А Реал не атакующая команда?
Реал это оборонительная команда
+23
-19
+4
Ответ vtsch4svws
Реал это оборонительная команда
Чушь собачья. Реал это хамелеон,играет в любой футбол,исходя из соперника.
+7
-4
+3
Ответ vtsch4svws
Бавария/Сити/Барса/Жирона/арсенал и тд, ну ты понял
Это команды, которые много прессингуют, хотят много владеть мячом, и контролить нить игры, да более нацеленные на атаку команды, но в этом контексте я бы не назвал Реал "оборонительной" командой, во многим матчах это делает и Реал
+4
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Тчуамени/Камавинга/Вальверде/Биллингем + Браим/Модрич.. если уж мадриду и надо усиливать состав, то уж точно не в полузащите, а скорее в защите. Остался по факту только Рюдигер и Милитао в центре , справа васкес, а слева непонятки с Менди.
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Ответ Demyan Grachev
Зачем Реалу старикан Родри?🤣
С каких пор 28-летний игрок старик? Скоро чувствую уже в 25 лет буду списывать игроков в утиль.
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Ответ pogbadrogba
Такое уже было 00х, однако здесь подбор состава кажется более сбалансированным
Да не было такого , Павон Эльгера Рауль Браво Вудгейт , вот такие защитники были )
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https://www.transfermarkt.world/rodri/profil/spieler/357565
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Ответ pogbadrogba
Такое уже было 00х, однако здесь подбор состава кажется более сбалансированным
Там тоже было сбалансированно, но Перес слил трëх опорников Макелеле, Консейсао и Камбьясо.
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Зачем мне солнце Мадрида?
Для чего, скажи мне, у нас Сан-Тропе…
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Ответ Аскар Жунайт
А Реал не атакующая команда?
Нет, они больше по отскокам и автобусам. Типа сборной Англии сейчас.
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Ответ Аскар Жунайт
А Реал не атакующая команда?
Нет, 36% владения мячом на Бернабеу
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Марш обратно в палату,глорик мешка без истории)
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Ответ Аскар Жунайт
А Реал не атакующая команда?
нет , только изредка
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Ответ vtsch4svws
Растоптал это 4:0, а проход по пенальти это везение
Аргентине повезло стать чемпионом мира
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Ответ vtsch4svws
Растоптал это 4:0, а проход по пенальти это везение
Вот Сити реально в том матче повезло, Карло не угадал ни с составом, ни с тактикой, как только всё изучил, шансов не осталось.
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Ответ Bazilic
Растоптал?))))))
если по чесноку, у Сити был один сто процентный момент у КДБ, а в остальном ватокат никчемный. Про первый матч вообще молчу, там вот Сити реально повезло, Реал должен был выигрывать...
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>> отступных не предусмотрено...
Это означает лишь, что клубам надо начинать торговаться с неизвестной суммы. Ну и кто знает, как всё поменяется, если Гвардиола не продлит контракт, истекающий в конце следующего сезона.
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Ответ DanielCarvalho
А Родри отвечает: зачем мне солнце, в Мадриде, для чего скажи мне, если там нет Гвардиолы?
должно сложится 2 из трех. солнце, Гвардиола и море.
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А еще Холланда, Виртца, Мусиалу..
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