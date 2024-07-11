Карвахаль зовет Родри в «Реал»: «Каждый день говорю уезжать из Манчестера, там нет солнца. Он был бы отличным приобретением»
Даниэль Карвахаль хотел бы, чтобы Родри из «Манчестер Сити» перешел в «Реал».
«Да, несомненно, и я говорю ему об этом каждый день: уезжай из Манчестера, там нет солнца, приезжай в Мадрид, ты нам нужен, ты ведь еще и сам из Мадрида. Он отвечает, что у него, мол, контракт, отступных не предусмотрено...
Несомненно, он был бы отличным приобретением. Он испанец, из Мадрида... Думаю, он вписался бы идеально», – сказал защитник «Реала» в интервью Мигелю Анхелю Диасу.
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Для чего, скажи мне, у нас Сан-Тропе…
Это означает лишь, что клубам надо начинать торговаться с неизвестной суммы. Ну и кто знает, как всё поменяется, если Гвардиола не продлит контракт, истекающий в конце следующего сезона.