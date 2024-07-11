Захарова об отказе в выдаче виз российским футболистам «Урарту»: «Это и есть нацизм»

Теги высшая лига Армения Урарту Дмитрий Гунько Александр Пуцко Олег Поляков Антон Килин Политика Иван Игнатьев Александр Мелихов Леон Сабуа Мария Захарова Спорт-Экспресс Лига конференций УЕФА Футбол

Мария Захарова прокомментировала отказ российским игрокам «Урарту» в выдаче виз.

Главный тренер армянской команды Дмитрий Гунько ранее заявил, что российские игроки не получил визы для въезда в Эстонию на гостевой матч против «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.

«Это и есть нацизм», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, за «Урарту» выступают россияне Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, хавбеки Олег Поляков и Антон Килин, форварды Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Первый матч между «Калевом» и «Урарту» назначен на 11 июля, начало – в 19:30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Армении 18 июля.

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100 комментариев
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Почему тогда в Москве до сих пор нацистское посольство, а наше там? Почему торговлю с нацистами не прикрыли, а муж тамошней нацистской премьерши делает здесь миллионы?
+99
-32
+67
А почему бы эстонцам за это технарь не влепить, раз Урарту будет без половины состава играть? Что за бред.
+71
-20
+51
Сравнила идеи о превосходстве одной расы над другой и невыдачу виз кому-то.

Почему хоть кто-то всерьёз это может воспринимать?
+62
-36
+26
Ответ andrei.danilenko2011
Захарова как-обычно бредит.
А в чем бред в данном случае? Как можно не впустить в страну только из-за национальности?
+37
-13
+24
Ответ CyberUnited
А почему бы эстонцам за это технарь не влепить, раз Урарту будет без половины состава играть? Что за бред.
Это должно было быть на автомате, а если УЕФА сделала вид, что не заметила, команде отказаться выезжать и потребовать технаря эстонцам!
+24
-3
+21
Ответ CyberUnited
А почему бы эстонцам за это технарь не влепить, раз Урарту будет без половины состава играть? Что за бред.
Пусть армяне на ответный матч тоже пятерым игрокам визы не дают
+17
-2
+15
А когда квартиру сдают только славянам - это расизм?)
+35
-22
+13
Ответ Crash_243
Сравнила идеи о превосходстве одной расы над другой и невыдачу виз кому-то. Почему хоть кто-то всерьёз это может воспринимать?
А не давать визу из-за национальности это адекватно?
+25
-12
+13
Ответ Sasha Alexander
Комментарий удален модератором
Торговлей с РФ они поддерживают правительство в большей степени, чем кривоногий футболист армянской команды.
+13
-2
+11
Ответ Russ Ivan
Почему тогда в Москве до сих пор нацистское посольство, а наше там? Почему торговлю с нацистами не прикрыли, а муж тамошней нацистской премьерши делает здесь миллионы?
нацизм нацизмом, а бизнесу денежки нужны 🥰
+16
-5
+11
Ответ Всеволод Бобров
А не давать визу из-за национальности это адекватно?
не дают визы из за гражданства.
+13
-3
+10
Нацизм - это бомбежка детских больниц
+25
-15
+10
Ответ Всеволод Бобров
А в чем бред в данном случае? Как можно не впустить в страну только из-за национальности?
Запрет по гражданству, а не национальности.
Не говоря уже о том, что концепция нацизма вообще никак не связанна с запретом на въезд в страну n, граждан страны m.
+16
-7
+9
Ответ Marcus-light
А когда квартиру сдают только славянам - это расизм?)
Это здравый смысл
+28
-20
+8
Наци́зм, сокращённо от национа́л-социали́зм (нем. Nationalsozialismus; также гитлери́зм[1]) - отказ в выдаче виз российским футболистам.
+13
-6
+7
Ответ andrei.danilenko2011
Запрет по гражданству, а не национальности. Не говоря уже о том, что концепция нацизма вообще никак не связанна с запретом на въезд в страну n, граждан страны m.
Разница? Типа коллективная ответственность?
+8
-2
+6
Ответ Marcus-light
А когда квартиру сдают только славянам - это расизм?)
Возможно горький опыт.
+7
-3
+4
Ответ Всеволод Бобров
А не давать визу из-за национальности это адекватно?
В том то и дело, что это "неадекватность", а не "нацизм", на это он и указал)
+7
-3
+4
Ответ andrei.danilenko2011
Разница огромная. Да.
Ну для меня нет разницы. Граждане Германии не были в ответе за режим Гитлера. И судить всех граждан по власти это неадекватно.
+5
-1
+4
Ответ andrei.danilenko2011
Для вас нет. В реальности есть. Ну вот в Эстонии решили, что проще от всех граждан РФ отгородиться, чем гадать, что у них там на уме и кто putin-team, а кто нет ¯_(ツ)_/¯
Ну понятно. Умное решение, что сказать. Хотя чего ждать от Эстонии.
+4
-1
+3
Ответ Marcus-light
А когда квартиру сдают только славянам - это расизм?)
Это выбор людей, а не властей.
+4
-1
+3
Не выдать всей команде визы на ответную игру
+4
-1
+3
Вот оно как...
"Фашизм ставит своей главной целью тотальный контроль в социальной, политической, духовной и культурной сферах жизни общества и каждого человека. Нацизм всё тоже самое, но ставит в центре доктрины превосходство одной нации над другими путём обращения их в рабов или полного уничтожения.
Нацизм в большей степени направлен за пределы нацистского государства, поскольку там есть другие народы, которые НЕ вписываются в концепцию мира нацистов. Тогда как фашизм направлен внутрь страны и стремится достичь государственного контроля за каждым гражданином".
+5
-2
+3
Ответ andrei.danilenko2011
Разница огромная. Да.
А коллективная ответственность это вообще дичь.
+4
-2
+2
Ответ andrei.danilenko2011
Для вас нет. В реальности есть. Ну вот в Эстонии решили, что проще от всех граждан РФ отгородиться, чем гадать, что у них там на уме и кто putin-team, а кто нет ¯_(ツ)_/¯
В рамках спортивного соревнования как это назвать? Если Армяне в ответ решат что не пускает эстонцев, если все остальные страны начнут такое практиковать?
+2
0
+2
Ответ стоун
Комментарий удален модератором
И не пляж в Севастополе
+5
-3
+2
Ответ Всеволод Бобров
Это не одно и то же? То есть каждый гражданин России не такой?
ты не понимаешь разницу между гражданством и национальностью
+2
0
+2
"Депутаты Госдумы из комитета по защите семьи попросили остановить выпуск дебетовых детских карт Сбербанка с изображением «радужного единорога», поскольку он якобы символизирует запрещенное в России «движение ЛГБТ»."
+7
-5
+2
Ответ Russ Ivan
Почему тогда в Москве до сих пор нацистское посольство, а наше там? Почему торговлю с нацистами не прикрыли, а муж тамошней нацистской премьерши делает здесь миллионы?
Это другое
+4
-2
+2
Ответ Sasha Alexander
Комментарий удален модератором
Заявил пользователь, подписанный на Армейский клуб 🤣🤣🤣
Вы тоже на улицы выходите?
+3
-1
+2
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