Захарова об отказе в выдаче виз российским футболистам «Урарту»: «Это и есть нацизм»
Мария Захарова прокомментировала отказ российским игрокам «Урарту» в выдаче виз.
Главный тренер армянской команды Дмитрий Гунько ранее заявил, что российские игроки не получил визы для въезда в Эстонию на гостевой матч против «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.
«Это и есть нацизм», – сказала официальный представитель МИД РФ.
Напомним, за «Урарту» выступают россияне Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, хавбеки Олег Поляков и Антон Килин, форварды Леон Сабуа и Иван Игнатьев.
Первый матч между «Калевом» и «Урарту» назначен на 11 июля, начало – в 19:30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Армении 18 июля.
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Почему хоть кто-то всерьёз это может воспринимать?
Не говоря уже о том, что концепция нацизма вообще никак не связанна с запретом на въезд в страну n, граждан страны m.
"Фашизм ставит своей главной целью тотальный контроль в социальной, политической, духовной и культурной сферах жизни общества и каждого человека. Нацизм всё тоже самое, но ставит в центре доктрины превосходство одной нации над другими путём обращения их в рабов или полного уничтожения.
Нацизм в большей степени направлен за пределы нацистского государства, поскольку там есть другие народы, которые НЕ вписываются в концепцию мира нацистов. Тогда как фашизм направлен внутрь страны и стремится достичь государственного контроля за каждым гражданином".
Вы тоже на улицы выходите?