Захарова об отказе в выдаче виз российским футболистам «Урарту»: «Это и есть нацизм»

Мария Захарова прокомментировала отказ российским игрокам «Урарту» в выдаче виз.

Главный тренер армянской команды ранее заявил, что российские игроки не получил визы для въезда в Эстонию на гостевой матч против «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.

«Это и есть нацизм», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, за «Урарту» выступают россияне , защитник , хавбеки Олег Поляков и Антон Килин, форварды Леон Сабуа и .

Первый матч между «Калевом» и «Урарту» назначен на 11 июля, начало – в 19:30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Армении 18 июля.

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