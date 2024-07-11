Снейдер может быть причастен к отмыванию денег от международного наркотрафика. Турецкая компания, в которую Уэсли инвестировал, сотрудничала с членом преступной группировки

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Уэсли Снейдер подозревается в причастности к незаконной деятельности.

RTL передает, что бывший полузащитник «Галатасарая» является акционером компании Econ, через которую, как предполагается, были отмыты миллионы евро.

В своей деятельности организация, как предполагается, пересекалась с преступной группировкой Comanchero. Эта австралийская банда, созданная байкерами, занималась крупномасштабным производством наркотиков и их сбытом, а также отмыванием денег. Запрещенные препараты доставлялись из Южной Америки через Гонконг, Южную Корею и Южную Африку в Нидерланды, Австралию и другие страны.

В распоряжении турецких СМИ оказался отчет MASAK, местного агентства по расследованию финансовых преступлений, в котором подробно описывается схема работы Comanchero. Источник RTL, связанный с турецкими следователями, подтвердил, что Снейдер тоже фигурирует в расследовании.

В отчете MASAK отмечается, что Хакан Ариф Тавукчу, высокопоставленный член банды, отмывал деньги от наркотиков через компании, принадлежащие предпринимателю Юнусу Эмре Борхану. Когда следственные органы проследили за финансовыми операциями Борхана, они наткнулись на имя Снейдера.

Отвечая на вопросы, Снейдер сказал, что купил акции Econ около восьми лет назад.

«Это была строительная компания, которая должна была построить пару высоток. Компания принадлежала моему соседу, у которого также был бизнес в сфере моды. Я вложил около 1,8 или 1,9 миллиона, а взамен получил 15 процентов акций», – отметил нидерландец.

Также Снейдер заявил, что ничего не знал о криминальной активности внутри компании, а также подчеркнул, что ни один из проектов не был реализован: «Я не видел никакой отдачи от инвестиций. Несколько раз я пытался вернуть какие-то деньги, но не смог. Тогда я просто попрощался с ними. Некоторые инвестиции окупаются, некоторые – нет. В дальнейшем я никак не был вовлечен в деятельность компании. Потоки денег всегда можно отследить, и я ни евро не получил от Econ».

Судя по соцсетям организации, Снейдер появлялся в офисе как минимум в 2017, 2018 и 2020 годах.

Также Уэсли настаивает на том, что не знаком ни с Тавукчу, ни с наркоторговцем по имени Четин из Схидама, связи с которыми приписываются ему в турецких СМИ.

«Знаете, со сколькими людьми, которых я не знаю, я сидел за одним столом? Будучи известным человеком, ты встречаешься с тысячами людей. Я уже даже не слушаю их имена. Кроме того, я даже не говорю по-турецки», – сказал Снейдер.

Бывший полузащитник «Галатасарая», «Интера» и «Реала» также заявил, что нанял турецкого адвоката, чтобы оспорить содержащие клевету статьи.

Haber Global сообщает, что по делу о создании преступной организации, торговле наркотиками и отмывании средств, полученных преступным путем, суд уже постановил произвести арест имущества 55 подозреваемых, задержанных в ноябре прошлого года, на сумму около 4,5 млрд турецких лир (свыше 126 млн евро).

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38 комментариев
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5 марта: Снейдер о сроке Промеса за контрабанду наркотиков: «Это не меняет моего отношения к нему. Он хороший парень»

Ну теперь все понятно)))
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В Спартаке пополнение.
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Получит кокосовый мяч вместо золотого
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Все мы знаем кто рулит в этой банде)))
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Ответ krealpmoney
5 марта: Снейдер о сроке Промеса за контрабанду наркотиков: «Это не меняет моего отношения к нему. Он хороший парень» Ну теперь все понятно)))
Снейдер: «Своих не бросаем»😼
+27
-6
+21
Вечер в хату
+10
-1
+9
Ответ ОттоДракула
В Спартаке пополнение.
Пойдет по проторенной дорожке
+12
-4
+8
Раньше самыми преступными ребятами были итальянцы: мафии, влияние во всех странах, свой кодекс. Теперь мордобоями, устрашениями и наркотиками занимаются исключительно голландские ребята :)
+9
-3
+6
Ответ Андрей Кастуев
Хейтеры Месси: "Это ЗМ! В студию!" 🤣
Статья про, допустим, кроссинговер и картирование генов.
Андрей Кастуев: "А вот Месси..."
p.s. Вообще с ума сошли.
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"Я уже даже не слушаю их имена"-эта фраза многое говорит про человека)) Чтоб Голландец и не был в теме травки?))
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Ну так у нас в России половина купила акции Хопра, АВВА, и ещё кучи контор от жуликов-бандитов, а деньги пошли и на такие покупки

Дюков был директором морского порта при бандитах, через который шла тушёнка с наркотой

Даже в сериале Улицы разбитых фонарей сняли про пиво Припс, в банках из под которого был кокаин

Да у нас МИД в этом замазан известным делом с "аргентинской мукой"
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Ответ R Air
Скоро в рпл
Менеджеры Спартака уже обрывают телефоны в попытках подписать Уэсли )
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Такими темпами скоро будем смотреть матч между командой заключённых Mean Machine и охраной)
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Ответ krealpmoney
5 марта: Снейдер о сроке Промеса за контрабанду наркотиков: «Это не меняет моего отношения к нему. Он хороший парень» Ну теперь все понятно)))
Даже если бы он сказал что он был бэд бой он имел бы ввиду типа хулиган плохиш гангста)
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Сегодня как раз в пицца-домино видел деда в футболе интера со снейдером, так растрогался. Крутой был футболист которого обокрали на ЗМ. А щас какой-то колобок
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Это уж по-круче фигура, чем Промес!)
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Ответ Wiley Fox
Ну так у нас в России половина купила акции Хопра, АВВА, и ещё кучи контор от жуликов-бандитов, а деньги пошли и на такие покупки Дюков был директором морского порта при бандитах, через который шла тушёнка с наркотой Даже в сериале Улицы разбитых фонарей сняли про пиво Припс, в банках из под которого был кокаин Да у нас МИД в этом замазан известным делом с "аргентинской мукой"
Порты - это криминал, особенно для наркотиков, везде. Конечно там все вась-вась. Это многомиллиардный бизнес, которому государство не указ
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Снейдер: «Своих не бросаем»😼
Голландцы)))
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Голландцы предприимчивые ребята, Промес не даст соврать
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"Я не видел никакой отдачи от инвестиций. Так и задумывалось"
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Нужно срочно переходить в Спартак. В РПЛ Снейдер даже в нынешней форме будет топом.
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С Турком Солоццо.
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Весело у них там в Голландии 😊
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и в чемновость ? в Эстонии банк отмыл полтора миллиардя российских денег банк получил штраф несколько миллионом и директора отправили в отставку. всЁ.
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"Бывший полузащитник «Галатасарая», «Интера» и «Реала» также заявил, что нанял турецкого адвоката, чтобы оспорить содержащие клевету статьи."

Уже даже в интервью Снейдер слил еще кучу бабок в венчурные инвестиции.
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Я думал ща будет куча шуток про трафик чипсов и булочек)))
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Вот они там зажигают!)
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В голландском расследовании главное не выйти на самих себя))
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В полку инвесторов имени Промеса прибыло -))
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Скоро в рпл
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