Снейдер может быть причастен к отмыванию денег от международного наркотрафика. Турецкая компания, в которую Уэсли инвестировал, сотрудничала с членом преступной группировки

Уэсли Снейдер подозревается в причастности к незаконной деятельности.

RTL передает, что бывший полузащитник «Галатасарая» является акционером компании Econ, через которую, как предполагается, были отмыты миллионы евро.

В своей деятельности организация, как предполагается, пересекалась с преступной группировкой Comanchero. Эта австралийская банда, созданная байкерами, занималась крупномасштабным производством наркотиков и их сбытом, а также отмыванием денег. Запрещенные препараты доставлялись из Южной Америки через Гонконг, Южную Корею и Южную Африку в Нидерланды, Австралию и другие страны.

В распоряжении турецких СМИ оказался отчет MASAK, местного агентства по расследованию финансовых преступлений, в котором подробно описывается схема работы Comanchero. Источник RTL, связанный с турецкими следователями, подтвердил, что Снейдер тоже фигурирует в расследовании.

В отчете MASAK отмечается, что Хакан Ариф Тавукчу, высокопоставленный член банды, отмывал деньги от наркотиков через компании, принадлежащие предпринимателю Юнусу Эмре Борхану. Когда следственные органы проследили за финансовыми операциями Борхана, они наткнулись на имя Снейдера.

Отвечая на вопросы, Снейдер сказал, что купил акции Econ около восьми лет назад.

«Это была строительная компания, которая должна была построить пару высоток. Компания принадлежала моему соседу, у которого также был бизнес в сфере моды. Я вложил около 1,8 или 1,9 миллиона, а взамен получил 15 процентов акций», – отметил нидерландец.

Также Снейдер заявил, что ничего не знал о криминальной активности внутри компании, а также подчеркнул, что ни один из проектов не был реализован: «Я не видел никакой отдачи от инвестиций. Несколько раз я пытался вернуть какие-то деньги, но не смог. Тогда я просто попрощался с ними. Некоторые инвестиции окупаются, некоторые – нет. В дальнейшем я никак не был вовлечен в деятельность компании. Потоки денег всегда можно отследить, и я ни евро не получил от Econ».

Судя по соцсетям организации, Снейдер появлялся в офисе как минимум в 2017, 2018 и 2020 годах.

Также Уэсли настаивает на том, что не знаком ни с Тавукчу, ни с наркоторговцем по имени Четин из Схидама, связи с которыми приписываются ему в турецких СМИ.

«Знаете, со сколькими людьми, которых я не знаю, я сидел за одним столом? Будучи известным человеком, ты встречаешься с тысячами людей. Я уже даже не слушаю их имена. Кроме того, я даже не говорю по-турецки», – сказал Снейдер.

Бывший полузащитник « », « » и «Реала» также заявил, что нанял турецкого адвоката, чтобы оспорить содержащие клевету статьи.

Haber Global сообщает, что по делу о создании преступной организации, торговле наркотиками и отмывании средств, полученных преступным путем, суд уже постановил произвести арест имущества 55 подозреваемых, задержанных в ноябре прошлого года, на сумму около 4,5 млрд турецких лир (свыше 126 млн евро).

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