Тубольцева извинилась за пост с текстом «в Петербурге часть денег платят в черную»: «Мои возможности намного ниже, чем у людей, которым не нравятся мои посты. Все все понимают»

Теги СКА КХЛ Никита Зайцев Михаил Григоренко соцсети деньги потолок зарплат Дарья Тубольцева Хоккей

Дарья Тубольцева извинилась за слова о СКА «часть денег платят в черную».

Несколько дней назад журналистка опубликовала пост в телеграм-канале, в котором содержались следующие слова: «В Петербурге не стесняются обходить потолок зарплат и просто часть денег платят в черную».

Сегодня Дарья Тубольцева выступила с опровержением своих слов.

«В своем телеграм-канале я, Дарья Тубольцева, распространила сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию хоккейного клуба СКА, а также КХЛ.

Сообщаю, что у меня нет никаких достоверных данных о том, какую именно зарплату получают в СКА Михаил Григоренко и Никита Зайцев. Утверждение о том, что в Петербурге обходят потолок зарплат и часть денег платят через черную кассу, я сделала безосновательно.

Никаких сведений о том, что СКА каким-либо образом нарушает регламент, у меня нет. Это заявление было сделано мной голословно. Обращение к КХЛ с призывом открыть расследование против СКА было сделано мной без каких-либо оснований.

Приношу свои извинения хоккейному клубу СКА, Континентальной хоккейной лиге и всем читателям, которых я ввела в заблуждение», – сказано в сообщении.

В следующем посте Тубольцева прокомментировала ситуацию.

«Дорогие мои подписчики, это очень тяжелое решение и тяжелый день для меня. К сожалению, мои финансовые возможности намного ниже, чем у людей, которым не нравятся мои посты.

Я вынуждена была опубликовать то, что было опубликовано. Мой источник анонимный, я его имя раскрывать не имею права. Но все все понимают.

То, что произошло, для меня знак. Плохой в том, что теперь я не чувствую себя в безопасности, что ситуация в моем любимом виде спорта в моей любимой стране ухудшается. Хороший в том, что мое мнение что-то значит.

Я никогда не сдамся. И я буду верить в лучшее. Буду делать все, чтобы это лучшее у нас с вами было», – написала Дарья Тубольцева.

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33 комментария
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Опровергла и снова как бы подтвердила)
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Тубольцова, конечно же, наврала!
Вчёрную в Петербурге платят не только в СКА, но и в Зените.
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Ответ Рокко Сиффредди
Расследование КХЛ будет?
Будет. Тубольцева ещё раз извинится.
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Ответ Буриков Василий
Опровергла и снова как бы подтвердила)
А я верю журналистке. Она сказала правду, после чего клуб Ротенберга начал ее шантажировать.
+20
-2
+18
Как же мерзко то, что происходит в нашем спорте.
Когда Газпром и Петербург уйдут из нашего спорта - вздохнут все. Травля Безрукова газпром-медиа и депутатами после матча с Зенитом, абсолютно очевидные превышения потолка зарплат СКА

Кто поверит, что Хайруллин Никишин Педан Глотов, лидеры СКА, добровольно пошли на снижение окладов до уровня игроков Сибири? Ну смешно же)
Зайцев отказался от 120+80 в Цска ради 50 в Ска, Григоренко отказался от 90 в Локо ради 50 в Ска,
Андронов ушёл с 65 Локо на 25 в Ска.

А письма Путину, истерики в адрес судей на всю страну после вылета от Авто, где больше Ска помогали, чем Авто?)
Чемпионства Ска в 2015 и 2017, где судьи убивали АкБарс и Магнитку, матч-открытие Газпром Арены футбольной где трёх игроков Урала удалили несправедливо чтобы праздник Миллеру не портить и тд и тп
Сбор лучших игроков и грабёж других команд самыми грязными методами с помощью ручных агентов вроде Шуми Бабаева?

Человек сказал правду, которая для всех очевиднач, её заставили извиниться.
Народ всё видит.
СКА и Зенит - позор российского спорта.
И весь этот шабаш засчёт гос компании на деньги налогоплательщиклв.
+20
-2
+18
«Все всё понимают» до боли напоминает «Народ всё видит»
+18
-2
+16
Может и хорошо, что доказательств у неё нет
Были бы, вряд ли бы мы услышали что-то о ней после первого поста.
Ну а Америку она не открыла, СКА особо и не старается скрыть свои махинации
+18
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Если их так корежит, то Даша наступила им на хвост очень крепко. Молодец.
Но люди не дураки и все понимают прекрасно
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Надавили, вот и оправержение, ну а насчёт "деньги в конверте", и так уже все и всё поняли, просто она это высказала в публичном пространстве.
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Ответ IzhStyle
оченьнравится Роттенберг и ему не место в хоккее, , но и Тубольцева затупила, она же журналист, напиши обтекаемо, чтобы нельзя было юридически подтянуть
Можно и так.
Сказала правду, потом опровергла.
Большинство поймёт какое сообщение верное.
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Расследование КХЛ будет?
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Ротенберг - жулик😎
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Дарья поняла, что под пытками всё равно придётся написать опровержение.
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Как же их корежит))
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Болельщикам Ска видимо вся эта мерзость нравится, раз заполняют арену.
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Ответ Буриков Василий
Опровергла и снова как бы подтвердила)
Вспоминается старый анекдот.

В школе к учительнице подходит заплаканная девочка и говорит:
- Марьиванна, а меня Вовочка ###### обозвал.
Учительница, заходя в класс, грозно говорит:
- Вовочка, ну-ка немедленно встань, три раза скажи, что Маша не ##### и извинись!
Встает Вовочка:
- Маша не #####. Маша не #####? МАША НЕ #####???? Ну извините!!!
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается старый анекдот. В школе к учительнице подходит заплаканная девочка и говорит: - Марьиванна, а меня Вовочка ###### обозвал. Учительница, заходя в класс, грозно говорит: - Вовочка, ну-ка немедленно встань, три раза скажи, что Маша не ##### и извинись! Встает Вовочка: - Маша не #####. Маша не #####? МАША НЕ #####???? Ну извините!!!
Дааа, любимый анекдот)
+2
0
+2
Жесть, даже в хоккее уже заставляют извиняться
+2
0
+2
Ответ gleb_k
1. Зенит и Ска - разные вещи 2. Большая, большая, большая глупость думать что если в существующей системе вот уйдет Газпром//Ска и все сразу будет хорошо. Не будет.
До 2011-12 был чемпионат не испорченный Газпромом, Ска и их нечестной игрой, а также не было персонажей вроде Ротенберга
+1
0
+1
Ответ Тимур Тимербаев
Как же мерзко то, что происходит в нашем спорте. Когда Газпром и Петербург уйдут из нашего спорта - вздохнут все. Травля Безрукова газпром-медиа и депутатами после матча с Зенитом, абсолютно очевидные превышения потолка зарплат СКА Кто поверит, что Хайруллин Никишин Педан Глотов, лидеры СКА, добровольно пошли на снижение окладов до уровня игроков Сибири? Ну смешно же) Зайцев отказался от 120+80 в Цска ради 50 в Ска, Григоренко отказался от 90 в Локо ради 50 в Ска, Андронов ушёл с 65 Локо на 25 в Ска. А письма Путину, истерики в адрес судей на всю страну после вылета от Авто, где больше Ска помогали, чем Авто?) Чемпионства Ска в 2015 и 2017, где судьи убивали АкБарс и Магнитку, матч-открытие Газпром Арены футбольной где трёх игроков Урала удалили несправедливо чтобы праздник Миллеру не портить и тд и тп Сбор лучших игроков и грабёж других команд самыми грязными методами с помощью ручных агентов вроде Шуми Бабаева? Человек сказал правду, которая для всех очевиднач, её заставили извиниться. Народ всё видит. СКА и Зенит - позор российского спорта. И весь этот шабаш засчёт гос компании на деньги налогоплательщиклв.
Полностью согласен с Вами!! Всё в точку!!
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Смелая
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Так не только в спорте, но и во всём городе. Я в Питере работал на вскрытии замков. Всё через сбер или наличкой, бесконечные переводы, у шефа за день по 10 лямов двигаются туда-сюда и никак это не ослеживается и не облагается. И так во многих сферах.
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Да пусть платят хоть черную, хоть серую, хоть оранжевую. Не выиграть СКА - никогда! бггг))
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Любому журналисту должно быть понятно, ссылки на анонимные источники это ничто, только железобетонные доказательства имеют вес. А таким образом изображать из себя потерпевшую - детский сад, младшая группа.
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Пусть ска докажет обратное тогда
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Ответ Олег Кузнецов
А я верю журналистке. Она сказала правду, после чего клуб Ротенберга начал ее шантажировать.
Конечно на неё 100% надовили.. Это ежу понятно!!
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В СКА наверное судом пригрозили. Ромка даже свои штрафы через суд отменяет, тягаться с ним не возможно.
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