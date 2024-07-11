Тубольцева извинилась за пост с текстом «в Петербурге часть денег платят в черную»: «Мои возможности намного ниже, чем у людей, которым не нравятся мои посты. Все все понимают»

Дарья Тубольцева извинилась за слова о СКА «часть денег платят в черную».

Несколько дней назад журналистка опубликовала пост в телеграм-канале, в котором содержались следующие слова: «В Петербурге не стесняются обходить потолок зарплат и просто часть денег платят в черную».

Сегодня Дарья Тубольцева выступила с опровержением своих слов.

«В своем телеграм-канале я, Дарья Тубольцева, распространила сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию хоккейного клуба СКА, а также КХЛ.

Сообщаю, что у меня нет никаких достоверных данных о том, какую именно зарплату получают в СКА Михаил Григоренко и Никита Зайцев. Утверждение о том, что в Петербурге обходят потолок зарплат и часть денег платят через черную кассу, я сделала безосновательно.

Никаких сведений о том, что СКА каким-либо образом нарушает регламент, у меня нет. Это заявление было сделано мной голословно. Обращение к КХЛ с призывом открыть расследование против СКА было сделано мной без каких-либо оснований.

Приношу свои извинения хоккейному клубу СКА, Континентальной хоккейной лиге и всем читателям, которых я ввела в заблуждение», – сказано в сообщении.

В следующем посте Тубольцева прокомментировала ситуацию.

«Дорогие мои подписчики, это очень тяжелое решение и тяжелый день для меня. К сожалению, мои финансовые возможности намного ниже, чем у людей, которым не нравятся мои посты.

Я вынуждена была опубликовать то, что было опубликовано. Мой источник анонимный, я его имя раскрывать не имею права. Но все все понимают.

То, что произошло, для меня знак. Плохой в том, что теперь я не чувствую себя в безопасности, что ситуация в моем любимом виде спорта в моей любимой стране ухудшается. Хороший в том, что мое мнение что-то значит.

Я никогда не сдамся. И я буду верить в лучшее. Буду делать все, чтобы это лучшее у нас с вами было», – написала Дарья Тубольцева.