Тубольцева извинилась за пост с текстом «в Петербурге часть денег платят в черную»: «Мои возможности намного ниже, чем у людей, которым не нравятся мои посты. Все все понимают»
Дарья Тубольцева извинилась за слова о СКА «часть денег платят в черную».
Несколько дней назад журналистка опубликовала пост в телеграм-канале, в котором содержались следующие слова: «В Петербурге не стесняются обходить потолок зарплат и просто часть денег платят в черную».
Сегодня Дарья Тубольцева выступила с опровержением своих слов.
«В своем телеграм-канале я, Дарья Тубольцева, распространила сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию хоккейного клуба СКА, а также КХЛ.
Сообщаю, что у меня нет никаких достоверных данных о том, какую именно зарплату получают в СКА Михаил Григоренко и Никита Зайцев. Утверждение о том, что в Петербурге обходят потолок зарплат и часть денег платят через черную кассу, я сделала безосновательно.
Никаких сведений о том, что СКА каким-либо образом нарушает регламент, у меня нет. Это заявление было сделано мной голословно. Обращение к КХЛ с призывом открыть расследование против СКА было сделано мной без каких-либо оснований.
Приношу свои извинения хоккейному клубу СКА, Континентальной хоккейной лиге и всем читателям, которых я ввела в заблуждение», – сказано в сообщении.
В следующем посте Тубольцева прокомментировала ситуацию.
«Дорогие мои подписчики, это очень тяжелое решение и тяжелый день для меня. К сожалению, мои финансовые возможности намного ниже, чем у людей, которым не нравятся мои посты.
Я вынуждена была опубликовать то, что было опубликовано. Мой источник анонимный, я его имя раскрывать не имею права. Но все все понимают.
То, что произошло, для меня знак. Плохой в том, что теперь я не чувствую себя в безопасности, что ситуация в моем любимом виде спорта в моей любимой стране ухудшается. Хороший в том, что мое мнение что-то значит.
Я никогда не сдамся. И я буду верить в лучшее. Буду делать все, чтобы это лучшее у нас с вами было», – написала Дарья Тубольцева.
Вчёрную в Петербурге платят не только в СКА, но и в Зените.
Когда Газпром и Петербург уйдут из нашего спорта - вздохнут все. Травля Безрукова газпром-медиа и депутатами после матча с Зенитом, абсолютно очевидные превышения потолка зарплат СКА
Кто поверит, что Хайруллин Никишин Педан Глотов, лидеры СКА, добровольно пошли на снижение окладов до уровня игроков Сибири? Ну смешно же)
Зайцев отказался от 120+80 в Цска ради 50 в Ска, Григоренко отказался от 90 в Локо ради 50 в Ска,
Андронов ушёл с 65 Локо на 25 в Ска.
А письма Путину, истерики в адрес судей на всю страну после вылета от Авто, где больше Ска помогали, чем Авто?)
Чемпионства Ска в 2015 и 2017, где судьи убивали АкБарс и Магнитку, матч-открытие Газпром Арены футбольной где трёх игроков Урала удалили несправедливо чтобы праздник Миллеру не портить и тд и тп
Сбор лучших игроков и грабёж других команд самыми грязными методами с помощью ручных агентов вроде Шуми Бабаева?
Человек сказал правду, которая для всех очевиднач, её заставили извиниться.
Народ всё видит.
СКА и Зенит - позор российского спорта.
И весь этот шабаш засчёт гос компании на деньги налогоплательщиклв.
Были бы, вряд ли бы мы услышали что-то о ней после первого поста.
Ну а Америку она не открыла, СКА особо и не старается скрыть свои махинации
Но люди не дураки и все понимают прекрасно
Сказала правду, потом опровергла.
Большинство поймёт какое сообщение верное.
В школе к учительнице подходит заплаканная девочка и говорит:
- Марьиванна, а меня Вовочка ###### обозвал.
Учительница, заходя в класс, грозно говорит:
- Вовочка, ну-ка немедленно встань, три раза скажи, что Маша не ##### и извинись!
Встает Вовочка:
- Маша не #####. Маша не #####? МАША НЕ #####???? Ну извините!!!