Уимблдон. 1/2 финала. Паолини играет с Векич, Рыбакина встретится с Крейчиковой
Елена Рыбакина поборется с Барборой Крейчиковой за выход в финал на «Уимблдоне».
Финалистка «Ролан Гаррос»-2024 Жасмин Паолини играет с Донной Векич.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Полуфинал
- Дата проведения
- 11 июля, 17.00
- Дата проведения
- 11 июля, 15.40
Идеальная конкурентная среда.
В целом Паолини пока на невероятном фарте проходит.
Снимаются против неё много соперниц, Наварро вообще на корт не вышла.
Векич хорошо на траве играет
"Рыбакина идет за вторым «Уимблдоном» – громит всех (ну почти)"
Павел, ну зачем..
Он лишь показывает примерный шанс выигрыша по мнению бк