Уимблдон. 1/2 финала. Паолини играет с Векич, Рыбакина встретится с Крейчиковой

Елена Рыбакина поборется с Барборой Крейчиковой за выход в финал на «Уимблдоне».

Финалистка «Ролан Гаррос»-2024 Жасмин Паолини играет с Донной Векич.

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Полуфинал