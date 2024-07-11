Уимблдон. 1/2 финала. Паолини играет с Векич, Рыбакина встретится с Крейчиковой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Елена Рыбакина поборется с Барборой Крейчиковой за выход в финал на «Уимблдоне».

Финалистка «Ролан Гаррос»-2024 Жасмин Паолини играет с Донной Векич.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
11 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия) Жасмин Паолини (Италия)
6:2|2:2
Дата проведения
11 июля, 15.40
Онлайн матча
70 комментариев
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Хочется видеть Донну в финале, для Паолини два финала подряд будет слишком козырно
+14
-2
+12
Лена, Удачи! Все в твоих руках. Только сама себе может проиграть
+16
-8
+8
Женский теннис, бессмысленный и беспощадный. Каждая может обыграть каждую.

Идеальная конкурентная среда.
+9
-1
+8
Ответ Игогор
Финал Крейчикова - Паолини будет главным спортивным событием 21 века.
о котором никто не напишет))
+7
0
+7
Финал Крейчикова - Паолини будет главным спортивным событием 21 века.
+11
-5
+6
Ответ Stas Salesov
Остап - позорница. Сколько лет уже прогнозировал ей второй Шлем именно на Уиме, всё для этого есть, но всегда она находит способ слиться. В этот раз уже почти на блюде поднесли, но нет. Матч с Крейчиковой не смотрел, но уверен, она сама там все распуляла по аутам. А ведь вышла бы в финал - может быть и Лил Уэйн бы специально прилетел)
Чешка неплохо атаковала по линиям
+5
0
+5
Ответ N.S.A.8.5
А ведь Шнайдер/Касаткина могли быть в финале если бы сохранили силы перед Шлемом.
Касаткина?🤣 Думаю более вероятен вариант, что Касаткина выйдет замуж за Рафаэля Надаля, чем выйдет в финал шлема или тем более выиграет его)
+7
-2
+5
Матч с Крейчиковой будет очень трудным. За Лену тревожно. Очень уж много подарков делает соперницам, нестабильная игра. Но , конечно же, за нее болею и желаю победы не только в полуфинале, но и на турнире.)
+5
-1
+4
Финал Рыбакина-Паолини можно будет назвать топовым, с учётом того что итальянка на следующей неделе станет пятой.
+6
-3
+3
Ответ Игогор
Финал Крейчикова - Паолини будет главным спортивным событием 21 века.
Если шутка, то неудачная, Крейчикова например уже выигрывала ТБШ, по крайней мере даже если такой финал и будет, то вывеску "Пеннета - Винчи" Юсо 2015 явно не переплюнет
+3
0
+3
Ответ Славонычч
Паолини тут 2-0 🫡
Ну не факт.
В целом Паолини пока на невероятном фарте проходит.
Снимаются против неё много соперниц, Наварро вообще на корт не вышла.
Векич хорошо на траве играет
+3
0
+3
Ответ Максим Новиков
Векич в финале это коллапс или еще нет? Хотя мне кажется Надю Подорошку в полуфинале РГ никто не переплюнет
Чем Векич хуже Вондрушевой например? А настоящий коллапс - это Паолини 5 ракетка мира)
+3
0
+3
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3253463.html
"Рыбакина идет за вторым «Уимблдоном» – громит всех (ну почти)"
Павел, ну зачем..
+4
-1
+3
Финал Рыбакина - Векич станет достойным завершением турнира
+5
-3
+2
Ответ Stas Salesov
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3253463.html "Рыбакина идет за вторым «Уимблдоном» – громит всех (ну почти)" Павел, ну зачем..
Он конкретно взялся за колдовство!
+3
-1
+2
Молодчина Донна, забрала уверенно первый сет у Паолини.
+3
-1
+2
Ну давай Донна
+4
-2
+2
За Елену Рыбакину!
+2
0
+2
Ответ Славонычч
Паолини - что такое то ? Фаворит же была по кэфам
Коэффициент очень часто не показывает равные силы.
Он лишь показывает примерный шанс выигрыша по мнению бк
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Остап - позорница. Сколько лет уже прогнозировал ей второй Шлем именно на Уиме, всё для этого есть, но всегда она находит способ слиться. В этот раз уже почти на блюде поднесли, но нет. Матч с Крейчиковой не смотрел, но уверен, она сама там все распуляла по аутам. А ведь вышла бы в финал - может быть и Лил Уэйн бы специально прилетел)
может перестать булки есть?
+4
-2
+2
Ответ Асель Кабышева
Лена, Удачи! Все в твоих руках. Только сама себе может проиграть
Угу, Остап тоже сам себе проиграл
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Паолини не воспринимается как топ, может из-за её смешной внешности и маленького роста, в голове она до сих пор воспринимается слабее чем та же Векич, несмотря на то, что в рейтинге между ними разница в 30 строчек.
ну не топ, но вгрызаться умеет, непросто с ней
+3
-1
+2
Чешка вчера вечером три часа пару с Зигемунд гоняла, в итоге проиграла и под конец выглядела уж совсем убитой. Это автоматом повышает Ленины шансы.
+3
-1
+2
Ответ N.S.A.8.5
А ведь Шнайдер/Касаткина могли быть в финале если бы сохранили силы перед Шлемом.
Касаткина точно нет,а Шнайдер опыта маловато
+1
0
+1
Я за Векич)
+4
-3
+1
Ответ Иван Плигин
Финал крейчикова векич будет, паолини ментально не вывезет, а Рыбакина поплывёт от ещё более безэмоциональной крейчиковой, чем она
заскринил, пострадамус ты наш)))
+2
-1
+1
Ответ Великий Алонсо
Паолини не воспринимается как топ, может из-за её смешной внешности и маленького роста, в голове она до сих пор воспринимается слабее чем та же Векич, несмотря на то, что в рейтинге между ними разница в 30 строчек.
В принципе так и есть, почти в каждой игре она даже у буков аутсайдером шла, против Киз, против Наварро, против Андрееску, хотя они намного ниже ее в рейтинге сейчас
+2
-1
+1
За Рыбкину 🙏🙏🙏
+5
-4
+1
Ответ shellnikolai
Она симулянтка. Она вчера в 1 сете точно так же тяжело дышала, двигалась, а в итоге тай на 2 забрала, а третий вообще вынесла. очень хорош оиграет эмоциями
Она не такая
+1
0
+1
Ответ shellnikolai
Ну не факт. В целом Паолини пока на невероятном фарте проходит. Снимаются против неё много соперниц, Наварро вообще на корт не вышла. Векич хорошо на траве играет
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