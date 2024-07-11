Соболева за тонировку «Гелендвагена» оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста (Mash)

Александр Соболев оштрафован за тонировку автомобиля.

Нападающего « » оштрафовали сотрудники ДПС за тонировку, сообщил телеграм-канал Mash.

Сотрудники остановили , находившегося за рулем «Гелендвагена» с номером 007, 2 июля на Воробьевых горах.

В отношении футболиста составили протокол, оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста.

Напомним, что форвард красно-белых может перейти в «Зенит».

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