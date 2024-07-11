Соболева за тонировку «Гелендвагена» оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста (Mash)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев деньги автомобили Футбол

Александр Соболев оштрафован за тонировку автомобиля.

Нападающего «Спартака» оштрафовали сотрудники ДПС за тонировку, сообщил телеграм-канал Mash.

Сотрудники остановили Александра Соболева, находившегося за рулем «Гелендвагена» с номером 007, 2 июля на Воробьевых горах.

В отношении футболиста составили протокол, оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста.

Напомним, что форвард красно-белых может перейти в «Зенит».

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82 комментария
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В чёрный дельфин посадят?)
+89
-4
+85
Ещё и гелик с номерами 007...
Позер.
Лучше бы ушёл, ей богу
+54
-7
+47
Ответ Willy Kambwala
В чёрный дельфин посадят?)
Главное, что не в Кресты. Для футболиста это страшнее всего
+40
-2
+38
Посмотрел первоисточник, ну такая дичь, реально дешевая заказуха.
Говорят, что тормознули гайцы, а прикладывают фото с камеры автоматической фиксации.
И только у меня одного ощущение, что номер 007 просто дорисован в паинте?
А слог, это просто отдельная песня - "скрыться от собственной скандальной славы", "Заряженное немецкое авто", "привык нарушать не только на поле".
Такая помойка, этот ваш маш.
+42
-6
+36
Ответ Всё знаю
Интересно, как он получил такой номер?))))
Очевидно, что повезло при выдаче номеров в ГАИ
+15
0
+15
Ответ Co11ady
Ещё и гелик с номерами 007... Позер. Лучше бы ушёл, ей богу
Вот такие у нас "герои"...
+14
0
+14
Ответ Всё знаю
Интересно, как он получил такой номер?))))
Они продаются официально
+10
0
+10
Ответ Co11ady
Ещё и гелик с номерами 007... Позер. Лучше бы ушёл, ей богу
это будущая статистика в Зените за сезон
0 голов
0 ассистов
7 выходов на замену
+9
0
+9
Ответ cektor
а арест за что?
Маш решили не читать КоАП.
Зато как сразу звучит. Ух, опасный для общества элемент.
+10
-2
+8
Гелик говорит лишь о плохом вкусе на автомобили.
+8
-2
+6
Ответ cektor
а арест за что?
За нырки
+8
-2
+6
Ответ Tresk2
Могли и на бутылку посадить.
Необязательно свои собственные эротические фантазии на публику вываливать.
+6
0
+6
Ответ Бегемотик
Спартачи типикал. Как звали того который американца ударил и его отмазали?
Напомни, как звали игрока зенита, который в интервью рассказывал, что всегда решал вопросы с полицией деньгами, и что если ты игрока зенита, то тебе все можно?
+6
0
+6
Ответ Co11ady
Ещё и гелик с номерами 007... Позер. Лучше бы ушёл, ей богу
Интересно, как он получил такой номер?))))
+6
-1
+5
Понырял перед гаишниками и снизил штраф до 250р...
+6
-2
+4
а арест за что?
+3
0
+3
глубоко спортивная новость!!!!! 🤦‍♂️
+3
0
+3
Да я футболист! Да мы всех футболистов в лицо знаем!))
+2
0
+2
Саша ама криминал
+6
-4
+2
Динамо пытается помешать трансферу Соболева в Зенит.
+3
-1
+2
Так вот они какие – длинные руки "Спартака")) Или это были руки не Спартака, а Зенита? А может руки "Динамо"?)
+2
0
+2
Представляю как он понтоввлся перед гайцами
+4
-2
+2
Ответ schwein
Посмотрел первоисточник, ну такая дичь, реально дешевая заказуха. Говорят, что тормознули гайцы, а прикладывают фото с камеры автоматической фиксации. И только у меня одного ощущение, что номер 007 просто дорисован в паинте? А слог, это просто отдельная песня - "скрыться от собственной скандальной славы", "Заряженное немецкое авто", "привык нарушать не только на поле". Такая помойка, этот ваш маш.
Мэш всегда был помойкой, причем крайне недостоверной с кучей фантазий.
+2
0
+2
то, что от народа прячется - ладно, а вот почему трезвый? зачем тогда прятался? ох, что-то не хорошее на уме у Соболева...
кстати, не удивлюсь, если дэпээсник ему официальное предложение от имени Динамо сделал... о трансфере, конечно...
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месть динамо?
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Ну все, пошел дельфин по наклонной.
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комплексы неполноценности у дельфина)))
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ГеленТвагена... мы так скоро до ГеронтоВагинов докатимся
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Ответ Бегемотик
Спартачи типикал. Как звали того который американца ударил и его отмазали?
Аяз Гулиев
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Спортивных новостей нет, значит пора бытовые обсудить… Как же всё это надоело.
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0
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