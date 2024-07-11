Соболева за тонировку «Гелендвагена» оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста (Mash)
Александр Соболев оштрафован за тонировку автомобиля.
Нападающего «Спартака» оштрафовали сотрудники ДПС за тонировку, сообщил телеграм-канал Mash.
Сотрудники остановили Александра Соболева, находившегося за рулем «Гелендвагена» с номером 007, 2 июля на Воробьевых горах.
В отношении футболиста составили протокол, оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста.
Напомним, что форвард красно-белых может перейти в «Зенит».
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Позер.
Лучше бы ушёл, ей богу
Говорят, что тормознули гайцы, а прикладывают фото с камеры автоматической фиксации.
И только у меня одного ощущение, что номер 007 просто дорисован в паинте?
А слог, это просто отдельная песня - "скрыться от собственной скандальной славы", "Заряженное немецкое авто", "привык нарушать не только на поле".
Такая помойка, этот ваш маш.
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Зато как сразу звучит. Ух, опасный для общества элемент.
кстати, не удивлюсь, если дэпээсник ему официальное предложение от имени Динамо сделал... о трансфере, конечно...