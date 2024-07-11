Ванда Нара объявила о расставании с Икарди: «Мы останемся семьей. Я ни о чем не жалею, но должна идти дальше одна»

Ванда Нара сообщила, что расстается с Мауро Икарди.

«Я приняла решение расстаться, но мы не перестанем быть семьей с .

Я ни о чем не жалею, я отдала этому человеку лучшие годы своей жизни, но с сегодняшнего дня я должна идти дальше одна», – написала супруга футболиста « ».

Нара и Икарди состоят в браке с 2014 года. У них две дочери – 2015 и 2016 годов рождения.

Следует отметить, что в 2022 году женщина уже сообщала о том, что расстается с нападающим, однако впоследствии они возобновили отношения.

Ванда о первой ночи с Икарди: «Через матрас в его квартире, наверное, прошли 200 женщин, но после меня он был уничтожен. Помню, как болело мое тело на следующий день»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола