Ванда Нара объявила о расставании с Икарди: «Мы останемся семьей. Я ни о чем не жалею, но должна идти дальше одна»

Теги Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Ванда Нара сообщила, что расстается с Мауро Икарди.

«Я приняла решение расстаться, но мы не перестанем быть семьей с Мауро.

Я ни о чем не жалею, я отдала этому человеку лучшие годы своей жизни, но с сегодняшнего дня я должна идти дальше одна», – написала супруга футболиста «Галатасарая».

Нара и Икарди состоят в браке с 2014 года. У них две дочери – 2015 и 2016 годов рождения.

Следует отметить, что в 2022 году женщина уже сообщала о том, что расстается с нападающим, однако впоследствии они возобновили отношения.

Ванда о первой ночи с Икарди: «Через матрас в его квартире, наверное, прошли 200 женщин, но после меня он был уничтожен. Помню, как болело мое тело на следующий день»

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60 комментариев
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Интересно после развода, она и дальше продолжит получать всю зарплату за Икарди?
+66
-2
+64
Опять?
+68
-4
+64
Я ни о чем не жалею, потому что его миллионы у меня

(с) Ванда Нара
+56
-5
+51
Матрас Икарди уже дал комментарии?
+26
-3
+23
Ответ atomio
Сочная MILF’а, кто бы что не говорил.
Забирай, свободна
+19
0
+19
Сочная MILF’а, кто бы что не говорил.
+20
-2
+18
Я буду одна!
С твоими деньгами))
+13
-2
+11
Шел 2050 год. Ванда Нара объявила, что окончательно и бесповоротно расстается с Мауро Икарди. Теперь уж точно навсегда!
Месси, походу, 16 лет назад не только искупал Ямаля, он каким-то образом в раздевалке провел лоботомию Икарди, и даже шрамов незаметно.
+12
-1
+11
Ответ Владимир Вербицкий
Она ему хоть на мороженное оставит денег?
Мороженое.
+10
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Категорически рад за Макси Лопеса)
+8
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+7
В голове сразу играет музыка из заставки "Санты-Барбары".
+7
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"я отдала этому человеку лучшие годы первой трети второй половины своей жизни"
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+7
Она ему хоть на мороженное оставит денег?
+8
-3
+5
Если Ванда отдала Икарди "лучшие годы жизни", то что она отдавала Макси Лопесу пять лет: с 2008 по 2013 годы❓🤔
+3
-1
+2
Ответ Its my life
Забирай, свободна
С прицепами и телохранителем
+4
-2
+2
Санта -Барбара. 321 серия, 16 сезона.
+2
0
+2
Нара с возу, но Икарди не легче...
+2
0
+2
По-моему они оба кайфуют от таких отношений 😏
Поругались, а потом каааак помирились
+2
0
+2
Ответ Федя Букин
По-моему они оба кайфуют от таких отношений 😏 Поругались, а потом каааак помирились
Да страпонит Госпожа Ванда Икарди, скорее всего - у них там фемдом отношения 🤣
+2
0
+2
После этой новости плакали всей марщруткой
+1
0
+1
Ответ Ovi174
Интересно после развода, она и дальше продолжит получать всю зарплату за Икарди?
Само собой. А самец Мауро прискачет обратно по первому её зову в случае чего.
+1
0
+1
Более всего жаль детей, их так или иначе коснется эта убогая клоунада
+1
0
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Если Ванда отдала Икарди "лучшие годы жизни", то что она отдавала Макси Лопесу пять лет: с 2008 по 2013 годы❓🤔
Все остальное
+1
0
+1
Наконец-то! А то уже стали подзабывать героев этого остросюжетного сериала
+1
0
+1
Эта музыка будет вечной
0
0
0
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Икарди бы послушать подкасты Арсена Маркаряна чтобы больше не влипать в такие истории
))))))))))))))>)))))))))))
))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))
0
0
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C буйка на буек, так то связываться с вандами нарами
0
0
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Мауро Куколдович)
+1
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Обычная шельма
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Ответ Владимир Вербицкий
Она ему хоть на мороженное оставит денег?
Мясо?
0
0
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